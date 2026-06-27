Marion Quantin remporte le Prix Régine Deforges 2026

Décerné pendant le Festival du livre de Montmorillon, le prix porte le nom de Régine Deforges, née dans la cité viennoise. Il a été fondé par ses enfants, Camille Deforges, Léa Wiazemsky et Franck Spengler, afin d’entretenir sa mémoire et de mettre en lumière un premier roman écrit en français.

Après le soutien de Limoges jusqu’en 2021, la distinction a été reprise par la librairie parisienne La Bicyclette Bleue, créée par Camille Deforges et Simon Roussel, en lien avec la mairie du XXe arrondissement. Montmorillon s’y associe pour la deuxième année consécutive.

Cette édition couronne Ton cadavre exquis, premier livre de Marion Quantin, paru chez P.O.L le 2 janvier. En 2025, Mon vrai nom est Elisabeth d’Adèle Yon avait obtenu la distinction. La rencontre annoncée le mercredi 1er juillet à 19 h 30 à la librairie La Bicyclette Bleue offrira à la romancière l’occasion de revenir sur un texte frontal, construit au plus près d’un geste professionnel et d’une histoire familiale en ruines.

CHRONIQUE - Ton cadavre exquis, adieu sans anesthésie de Marion Quantin

Dans la chambre froide d’un funérarium, une thanatopractrice entreprend d’embaumer son père. Face au corps de cet homme mort après des années d’alcoolisme, elle déroule un monologue qui mêle le protocole des soins funéraires à une mémoire heurtée.

Les gestes — laver, drainer, suturer, maquiller — font remonter les scènes d’une enfance aimantée par un père tour à tour festif, humiliant et violent. Loin de fabriquer une confession réparatrice, la narratrice mesure l’ambivalence du lien : la honte, la peur et la colère y côtoient l’attachement et les joies anciennes.

En donnant à ce dernier face-à-face une précision organique, le roman interroge ce que l’on fait des morts qui ont abîmé les vivants, et comment une fille peut reprendre la parole sans effacer ni l’amour, ni les dégâts qu’il a laissés dans son sillage.

Par Dépêche

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