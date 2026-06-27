Allemagne et Autriche : les bibliothèques face aux héritages coloniaux

Les bibliothèques allemandes et autrichiennes disposent désormais d’un outil commun pour traiter les collections issues de contextes coloniaux. Signalé par le Börsenblatt, le guide Koloniale Kontexte in Bibliotheken a été publié par le Deutscher Bibliotheksverband et la Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare. Le texte est également accessible en ligne via le dépôt de l’Université Humboldt de Berlin.

Le document s’adresse aux bibliothèques publiques, universitaires, scientifiques, mais aussi aux établissements de musées et de recherche. Il rappelle que les fonds concernés ne se limitent pas aux livres rares ou aux manuscrits : imprimés, photographies, films, enregistrements, archives ou objets documentaires peuvent avoir été produits, collectés ou classés dans des rapports de domination coloniale.

Nommer, décrire, contextualiser

Le guide propose des recommandations sur plusieurs points directement opérationnels : recherche de provenance, politique d’acquisition, signalement, numérisation, médiation et choix des métadonnées. Il invite les établissements à examiner leurs propres pratiques, notamment lorsque des notices reconduisent des vocabulaires hérités ou invisibilisent les conditions d’entrée des documents dans les collections.

Cette dimension est essentielle. Dans une bibliothèque, le traitement d’un fonds ne passe pas seulement par sa conservation matérielle. Une cote, un mot-clé, une exposition, une description en ligne ou une mention de provenance orientent la manière dont le public accède aux documents. Le guide insiste donc sur la nécessité de rendre lisibles les contextes de production, de collecte et de transmission.

D’après le communiqué du dbv, l’objectif n’est pas d’imposer une solution unique, mais d’accompagner les établissements dans la construction de stratégies adaptées à leurs fonds. Le document prend en compte les questions juridiques, éthiques et institutionnelles, afin d’éviter un simple reclassement technique de collections porteuses d’une histoire politique.

Un outil professionnel, pas un manifeste

Le Börsenblatt indique que le guide a été élaboré depuis 2024 dans un cadre collaboratif associant bibliothèques publiques et scientifiques, institutions muséales et organismes de recherche. Plusieurs structures ont soutenu le projet, dont l’ETH Zurich, la commission Provenienzforschung und Provenienzerschließung du dbv, la Staatsbibliothek zu Berlin et des services spécialisés en études africaines ou en anthropologie sociale et culturelle.

Cette construction collective donne au texte une portée pratique. Il ne s’agit pas seulement de rappeler que des fonds coloniaux existent, mais de fournir aux professionnels des bibliothèques des outils pour les identifier, les documenter et les présenter sans neutraliser les violences historiques qu’ils peuvent porter.

Pour le secteur du livre et du patrimoine, l’intérêt dépasse l’espace germanophone. Les questions de provenance, de vocabulaire documentaire, d’accès numérique, de coopération avec les communautés concernées ou de restitution symbolique traversent désormais de nombreuses institutions européennes.

Le guide allemand et autrichien fournit un cadre de travail, sans prétendre clore une réflexion appelée à se poursuivre dans les catalogues, les formations et les politiques d’établissement. On pourra le télécharger gratuitement à cette adresse, le guide étant proposé en licence Creative Commons.

Crédits illustration : Fin de la révolte en Côte d'Ivoire, les Abbeys se rendant au commandant Nogues, illustration de « Le Petit Journal », supplément illustré - domaine public

Par Nicolas Gary

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