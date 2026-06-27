Ausculter le bleu mythique d'Ulysses qu'avait choisi James Joyce

Pour Bloomsday, la Library of Congress a soumis la couverture bleue de la première édition d’Ulysses de James Joyce à une analyse scientifique. L’étude de plusieurs exemplaires de 1922 montre que la teinte voulue par l’écrivain associait bleu de Prusse et outremer, dans un mélange où l’histoire littéraire rejoint la chimie du livre.
Le 27/06/2026 à 10:19 par Nicolas Gary
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27/06/2026 à 10:19
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Le bleu d’Ulysses n’était pas un simple choix graphique. James Joyce voulait une couleur capable d’évoquer la Grèce, Homère et L’Odyssée, matrice mythologique de son roman. Cette teinte devait incarner à la fois une référence culturelle et une signature visuelle forte, immédiatement reconnaissable.
Plus d’un siècle après la publication du livre, la Library of Congress a entrepris d’étudier cette nuance devenue indissociable de l’œuvre, comme si la couleur elle-même participait de son identité littéraire.
Dans un billet publié le 16 juin 2026, à l’occasion de Bloomsday — journée consacrée à la célébration du roman et de son héros Leopold Bloom — les équipes de l'établissement expliquent avoir examiné six exemplaires de la première édition, parue à Paris en 1922 chez Sylvia Beach, fondatrice de la librairie Shakespeare and Company. Cette édition originale, tirée à un nombre limité d’exemplaires, constitue aujourd’hui un objet bibliophilique majeur, dont chaque détail matériel est scruté par les chercheurs.
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Joyce avait demandé un « Greek blue », une teinte précise mais difficile à définir dans les termes de l’imprimerie de l’époque. Pour approcher ce bleu idéal, il avait envoyé un drapeau grec à son ami peintre Myron Nutting, chargé de préparer le mélange. Ce geste témoigne de l’attention extrême que l’écrivain portait à l’apparence matérielle de son livre, au-delà du texte lui-même. L’histoire était connue des spécialistes ; l’analyse scientifique permet désormais d’en préciser les modalités concrètes.
Les spécialistes de la conservation ont eu recours à des méthodes non invasives, dont l’imagerie infrarouge et la spectroscopie, afin de ne pas altérer les exemplaires étudiés.
Le département Preservation Directorate assure que la couverture combine deux pigments principaux : le bleu de Prusse, pigment synthétique largement utilisé depuis le XVIIIe siècle, et l’outremer, historiquement associé à des matériaux plus précieux.
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Ce mélange explique la profondeur particulière de la teinte. Les écarts visibles entre les exemplaires s’expliquent surtout par le vieillissement des matériaux, l’exposition à la lumière et les conditions de conservation, qui ont modifié la perception du bleu au fil du temps.
L’enquête déplace le regard. Ulysses n’est pas seulement un monument moderniste étudié pour sa structure narrative ou ses innovations stylistiques : c’est aussi un objet physique, composé d’une couverture, d’un papier, d’une encre, d’une surface colorée exposée depuis plus d’un siècle aux manipulations et aux aléas du temps.
Pour les bibliothèques patrimoniales, ce type d’analyse éclaire l’histoire éditoriale sans abîmer les exemplaires. Il documente les choix de fabrication, les relations entre auteur, éditrice, imprimeur et relieur, mais aussi les contraintes techniques auxquelles ils étaient confrontés. Il permet également de mieux comprendre comment les livres modernes vieillissent, et comment leurs caractéristiques matérielles évoluent.
Le détail le plus saisissant tient peut-être au modèle lui-même. Ainsi, le drapeau grec utilisé par Joyce comme référence était déjà légèrement décoloré par le soleil. Le bleu mythique d’Ulysses serait donc né d’un idéal antique, mais aussi d’un objet quotidien marqué par le temps. Une nuance imparfaite, en somme, qui rappelle que même les œuvres les plus emblématiques reposent sur des choix matériels, parfois contingents, mais devenus essentiels à leur légende.
D’ailleurs, la démarche du romancier n’était peut-être pas si inédite que cela. DansHomère, les couleurs semblent défier nos repères : la mer peut être « sombre comme le vin » ou violette, tandis que le miel, les visages et le bois sont dits verts. En 1858, William Gladstone relève ces emplois déroutants et y voit d’abord le signe d’une perception chromatique différente chez les Grecs anciens.
Il relevait, par exemple, l’expression « la mer sombre comme le vin » et remarquait que le poète grec utilise l’épithète oinops, « semblable au vin », pour qualifier non seulement la mer, mais également les bœufs. Ioeis, violet (du nom de la fleur), est employé pour qualifier, lui aussi, la mer, mais tout aussi bien la laine et le fer.
Cette hypothèse physiologique sera ensuite contestée. Linguistes et chercheurs soulignent plutôt que les langues ne découpent pas toutes le spectre de la même manière : l’absence d’un mot précis, notamment pour le bleu, ne traduit pas nécessairement l’incapacité à percevoir cette couleur.
De même, en 1867, le philologue allemand Lazarus Geiger note que ni les textes de l’Inde védique, ni le texte hébreu de la Bible ne mentionnent le ciel bleu (même absence dans L'Iliade et L'Odyssée, donc). À travers ces exemples, nos confrères de Books interrogeaient la part de la culture et du langage dans notre manière de voir le monde.
Crédits photo : Library of Congress
Par Nicolas Gary
Contact : ng@actualitte.com
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À l’heure des messages vocaux et des vidéos, l’écriture passe au second plan, comme une vieille évidence. C’est précisément ce que l’égyptologue allemand Ludwig D. Morenz invite à reconsidérer : loin d’être une invention surgie d’un seul coup, l’écriture serait le résultat d’une lente série de solutions concrètes, mises au point sur plusieurs siècles.
21/04/2026, 13:05
Présumé détruit dans les incendies qui suivirent le séisme de San Francisco en 1906, un exemplaire d’Echoes of the Foot-Hills a retrouvé la Mechanics’ Institute Library après plus d’un siècle d’absence. Derrière cette restitution, un collectionneur, une provenance reconnue et un objet noirci par le feu, devenu témoin matériel d’une catastrophe qui ravagea les collections de l’une des plus anciennes bibliothèques de la côte Ouest.
20/04/2026, 16:08
Du 22 au 24 mars 2028, Douai (Nord) accueillera le Forum des archivistes, organisé tous les trois ans et l'occasion, pour la profession, « pour faire le point sur les avancées de la recherche en archivistique, les grands projets conduits en France, dans les secteurs public comme privé, et les transformations profondes du métier ».
10/04/2026, 10:03
Un papyrus vieux de deux millénaires, retrouvé dans les réserves d’un institut au Caire, vient de livrer trente vers inconnus d’Empédocle, philosophe majeur de la Grèce antique. Une découverte rare, qui permet pour la première fois de lire directement une pensée jusqu’ici transmise de seconde main - et qui pourrait bien modifier notre compréhension des origines de la philosophie occidentale.
09/04/2026, 15:50
Passé par le Centre Pompidou, le Parc de la Villette, le Musée Berardo (Lisbonne) ou encore le Mucem, Jean-François Chougnet prend la présidence des Archives de la critique d’art (ACA), collections de l'Institut national d'histoire de l'art (INHA).
09/04/2026, 13:05
La maison de ventes Mirabaud – Mercier organise, depuis le 3 avril à Drouot et en ligne, une vente inédite en France entièrement consacrée au cinéma. Intitulée « Hollywood in Paris », cette vacation rassemble 260 lots originaux issus de plus de 130 films et séries, parmi les plus emblématiques du septième art — dont plusieurs grandes adaptations de la littérature, de Harry Potter au Seigneur des Anneaux, en passant par Dune, Jurassic Park ou encore Les Dents de la mer.
07/04/2026, 15:54
Adjugé 114.700 £ (134.200 €) chez Bonhams, un ensemble complet des sept Harry Potter en édition originale cartonnée et tous signés par J. K. Rowling rejoint le haut de la bibliophilie contemporaine. La somme impressionne, sans constituer un record : dans cet univers, les montants les plus élevés se concentrent sur un seul volume : Harry Potter and the Philosopher’s Stone, surtout lorsqu’il cumule premier tirage, dédicace et état exceptionnel.
07/04/2026, 15:11
Près d’un siècle après sa rédaction, une lettre de Howard Carter réapparaît sur le marché des autographes et déplace le regard : moins vers le tombeau de Toutankhamon que vers la fabrication d’un récit mondial. Vendue à Boston, cette pièce de 1934 attribue la « malédiction » à Arthur Weigall et éclaire la rencontre entre presse et enchères.
07/04/2026, 11:07
Entre dons privés, apports institutionnels et programme national de repérage, l’Inde accélère l’identification de ses fonds manuscrits. À Ayodhya (État de l'Uttar Pradesh, au nord du pays), l’annonce d’un manuscrit du Ramcharitmanas estimé à près de deux siècles éclaire moins une trouvaille isolée qu’une politique de collecte en plein essor. Le cas ayodhyaïte montre comment un document conservé localement peut entrer dans un dispositif de conservation, d’étude et d’accès public.
06/04/2026, 09:53
Marie et Martin Nimier, les enfants de l'écrivain Roger Nimier (1925-1962), le chef de file des « Hussards », ont fait don des archives de leur père à la Bibliothèque littéraire Jacques-Doucet. Située dans le 5e arrondissement de Paris, l'institution conservera 3 mètres linéaires de documents, qui viennent s'ajouter à une partie de la correspondance de l'auteur du Hussard bleu (Gallimard, 1950).
03/04/2026, 13:17
Le manuscrit mythique de Sur la route n’a pas seulement trouvé preneur : il a redéfini les sommets du marché littéraire. Mis en vente chez Christie’s à New York, le célèbre rouleau tapé par Jack Kerouac en 1951 s’est adjugé à 12,135 millions $ (environ 11,2 millions €), établissant un nouveau record mondial pour un manuscrit littéraire.
31/03/2026, 17:40
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