Ausculter le bleu mythique d'Ulysses qu'avait choisi James Joyce

Le bleu d’Ulysses n’était pas un simple choix graphique. James Joyce voulait une couleur capable d’évoquer la Grèce, Homère et L’Odyssée, matrice mythologique de son roman. Cette teinte devait incarner à la fois une référence culturelle et une signature visuelle forte, immédiatement reconnaissable.

Plus d’un siècle après la publication du livre, la Library of Congress a entrepris d’étudier cette nuance devenue indissociable de l’œuvre, comme si la couleur elle-même participait de son identité littéraire.

Dans un billet publié le 16 juin 2026, à l’occasion de Bloomsday — journée consacrée à la célébration du roman et de son héros Leopold Bloom — les équipes de l'établissement expliquent avoir examiné six exemplaires de la première édition, parue à Paris en 1922 chez Sylvia Beach, fondatrice de la librairie Shakespeare and Company. Cette édition originale, tirée à un nombre limité d’exemplaires, constitue aujourd’hui un objet bibliophilique majeur, dont chaque détail matériel est scruté par les chercheurs.

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Joyce avait demandé un « Greek blue », une teinte précise mais difficile à définir dans les termes de l’imprimerie de l’époque. Pour approcher ce bleu idéal, il avait envoyé un drapeau grec à son ami peintre Myron Nutting, chargé de préparer le mélange. Ce geste témoigne de l’attention extrême que l’écrivain portait à l’apparence matérielle de son livre, au-delà du texte lui-même. L’histoire était connue des spécialistes ; l’analyse scientifique permet désormais d’en préciser les modalités concrètes.

Les spécialistes de la conservation ont eu recours à des méthodes non invasives, dont l’imagerie infrarouge et la spectroscopie, afin de ne pas altérer les exemplaires étudiés.

Le département Preservation Directorate assure que la couverture combine deux pigments principaux : le bleu de Prusse, pigment synthétique largement utilisé depuis le XVIIIe siècle, et l’outremer, historiquement associé à des matériaux plus précieux.

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Ce mélange explique la profondeur particulière de la teinte. Les écarts visibles entre les exemplaires s’expliquent surtout par le vieillissement des matériaux, l’exposition à la lumière et les conditions de conservation, qui ont modifié la perception du bleu au fil du temps.

Le roman comme objet matériel

L’enquête déplace le regard. Ulysses n’est pas seulement un monument moderniste étudié pour sa structure narrative ou ses innovations stylistiques : c’est aussi un objet physique, composé d’une couverture, d’un papier, d’une encre, d’une surface colorée exposée depuis plus d’un siècle aux manipulations et aux aléas du temps.

Pour les bibliothèques patrimoniales, ce type d’analyse éclaire l’histoire éditoriale sans abîmer les exemplaires. Il documente les choix de fabrication, les relations entre auteur, éditrice, imprimeur et relieur, mais aussi les contraintes techniques auxquelles ils étaient confrontés. Il permet également de mieux comprendre comment les livres modernes vieillissent, et comment leurs caractéristiques matérielles évoluent.

Les techniques d'imagerie multispectrale ont révélé la présence de pigments de bleu de Prusse et d'outremer.

Le détail le plus saisissant tient peut-être au modèle lui-même. Ainsi, le drapeau grec utilisé par Joyce comme référence était déjà légèrement décoloré par le soleil. Le bleu mythique d’Ulysses serait donc né d’un idéal antique, mais aussi d’un objet quotidien marqué par le temps. Une nuance imparfaite, en somme, qui rappelle que même les œuvres les plus emblématiques reposent sur des choix matériels, parfois contingents, mais devenus essentiels à leur légende.

Et la mer couleur violette chez Homère ?

D’ailleurs, la démarche du romancier n’était peut-être pas si inédite que cela. DansHomère, les couleurs semblent défier nos repères : la mer peut être « sombre comme le vin » ou violette, tandis que le miel, les visages et le bois sont dits verts. En 1858, William Gladstone relève ces emplois déroutants et y voit d’abord le signe d’une perception chromatique différente chez les Grecs anciens.

Il relevait, par exemple, l’expression « la mer sombre comme le vin » et remarquait que le poète grec utilise l’épithète oinops, « semblable au vin », pour qualifier non seulement la mer, mais également les bœufs. Ioeis, violet (du nom de la fleur), est employé pour qualifier, lui aussi, la mer, mais tout aussi bien la laine et le fer.

Cette hypothèse physiologique sera ensuite contestée. Linguistes et chercheurs soulignent plutôt que les langues ne découpent pas toutes le spectre de la même manière : l’absence d’un mot précis, notamment pour le bleu, ne traduit pas nécessairement l’incapacité à percevoir cette couleur.

De même, en 1867, le philologue allemand Lazarus Geiger note que ni les textes de l’Inde védique, ni le texte hébreu de la Bible ne mentionnent le ciel bleu (même absence dans L'Iliade et L'Odyssée, donc). À travers ces exemples, nos confrères de Books interrogeaient la part de la culture et du langage dans notre manière de voir le monde.

Crédits photo : Library of Congress

Par Nicolas Gary

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