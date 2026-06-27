Au Japon, un OCR léger pour lire les livres anciens sans ordinateur puissant

Lire automatiquement un vieux livre japonais ne devrait pas nécessiter une machine de laboratoire. C’est l’objectif de NDLOCR-Lite, outil développé par le NDL Lab de la Bibliothèque nationale de la Diète.

Le portail Current Awareness, animé par la NDL, a consacré le 25 juin 2026 un article à cette version allégée des outils d’OCR de l’institution. Il rappelle que les programmes les plus performants exigent souvent un GPU, c’est-à-dire un processeur graphique, dont l’installation peut constituer un obstacle pour les chercheurs ou établissements modestes.

NDLOCR-Lite vise précisément à abaisser cette barrière. La version présentée par la NDL Lab fonctionne sur Windows, macOS et Linux, sans configuration lourde. Elle s’adresse aux livres et périodiques japonais imprimés depuis l’ère Meiji, tout en expérimentant la reconnaissance de textes manuscrits et de caractères latins, selon les informations publiées sur le dépôt GitHub officiel.

L’outil s’inscrit dans une série de développements engagés par la bibliothèque nationale japonaise autour de l’OCR patrimonial. La NDL travaille également sur les imprimés anciens japonais et chinois, notamment à travers NDL古典籍OCR et sa version Lite, destinée aux documents classiques.

Transformer les images en texte interrogeable

Pour les bibliothèques, l’OCR ne sert pas seulement à transcrire. Il convertit une page numérisée en texte cherchable, copiable, indexable et exploitable par des outils de recherche.

Dans le cas des collections japonaises, la tâche se complique : écriture verticale, caractères anciens, mise en page dense, coexistence de plusieurs systèmes graphiques. Les outils généralistes échouent souvent sur ces corpus.

En rendant ses logiciels plus légers, la Bibliothèque nationale de la Diète cherche à élargir les usages au-delà des grands laboratoires. Un chercheur isolé, une petite bibliothèque ou un centre d’archives local peut ainsi travailler sur des documents jusque-là consultables seulement comme images.

Interroger désormais la page numérisée, plus facilement encore, c'est tout l'enjeu de l'accès aux ouvrages anciens.

Crédits photo : NDLOCR-Lite

Par Nicolas Gary

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