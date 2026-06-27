Quand Ford demanda à une poétesse de nommer une voiture

Dans un billet publié le 20 mai 2026, la Library of Congress remet en lumière un volume conservé dans ses collections rares, Letters From and To the Ford Motor Company. Imprimé en 1958 par la Pierpont Morgan Library, l’ouvrage reproduit la correspondance échangée entre 1955 et 1956 par la poétesse américaine et des responsables de Ford.

L’entreprise préparait alors une nouvelle ligne de voitures. Robert B. Young, membre du service d’études marketing, avait contacté Moore après une rencontre entre son épouse et la poétesse à Mount Holyoke College. Ford espérait obtenir davantage qu’une appellation efficace : un nom capable de donner une personnalité à son futur modèle.

Marianne Moore, née en 1887 et morte en 1972, était reconnue pour la précision de ses images, son goût des formes inattendues et une attention presque architecturale portée aux mots. Ses propositions déconcertèrent logiquement l’industrie automobile.

Marianne Moore, par George Platt Lynes - 1935

Parmi elles figure Utopian Turtletop, devenue la formule emblématique de cette collaboration manquée. Ford n’en retint aucune. La voiture fut finalement baptisée Edsel, nom associé depuis à l’un des échecs commerciaux les plus célèbres de l’histoire industrielle américaine.

Une archive littéraire du marketing

L’intérêt du document tient à ce frottement entre deux mondes. Une grande entreprise américaine cherchait, dans les années 1950, à capter le prestige d’une figure littéraire pour nommer un produit de masse. La poétesse, elle, répondait avec son propre outil : l’invention verbale. On retrouvera d'ailleurs la lecture de son poème au Coolidge Auditorium, le 21 octobre 1963.

La Library of Congress rappelle que l’échange fut d’abord révélé dans The New Yorker en 1957, avant d’être reproduit en volume. Dans une bibliothèque nationale, ce petit livre devient un objet hybride : archive littéraire, curiosité éditoriale et morceau d’histoire du branding.

Il montre aussi que le travail des écrivains déborde souvent du livre. Moore ne compose pas ici un poème pour une revue, mais une série de noms soumis aux contraintes du marché, du design et de la publicité. Le résultat n’a jamais baptisé une voiture, mais il a produit une archive que les bibliothèques conservent comme un épisode singulier de la circulation sociale des mots.

Crédits photo : Edsel Pacer convertibl - Fletcher6 CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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