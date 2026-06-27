Espions de Cambridge, Tocqueville, paternité : la sélection Books

Des agents britanniques passés au service de Moscou aux promesses douteuses de la longévité, du football élevé au rang de rite aux États-Unis de Tocqueville, cette Booksletter traverse les croyances qui façonnent les sociétés. Elle s’arrête aussi sur les transformations du cerveau paternel, entre histoire, science, politique et passions collectives, en suivant des essais qui déplacent les certitudes et éclairent autrement le présent.

Espionnage — Traîtres par conviction

Stalin’s Apostles: The Cambridge Five and the Making of the Soviet Empire (« Apôtres de Staline. Les Cinq de Cambridge et la fabrique de l’empire soviétique »), d’Antonia Senior, PublicAffairs, 2026.

Du milieu des années 1930 au début des années 1950, Kim Philby, Guy Burgess, Donald Maclean, Anthony Blunt et John Cairncross ont transmis aux services de renseignement soviétiques des milliers de documents confidentiels portant sur la diplomatie, la stratégie militaire et le contre-espionnage britannique et américain. Ces agents doubles, recrutés à Cambridge, ont durablement nourri l’imaginaire de la guerre froide, jusqu’à inspirer La Taupe, de John le Carré. Lire l’article

Science — Les fausses barbes de la longévité

Morbid: Debunking Modern Longevity Science (« Morbide. Dégommer la science contemporaine de la longévité »), de Saul Justin Newman, MIT Press, 2026.

Les promesses de vies considérablement allongées, portées par les start-up de la Silicon Valley, reposeraient sur des fondations bien plus fragiles qu’annoncé. Le chercheur Saul Justin Newman reprend les études consacrées au ralentissement du vieillissement et en conteste les méthodes comme les conclusions. Après avoir mis en doute les récits de populations atteignant fréquemment des âges extrêmes, il examine une science de la longévité volontiers séduite par ses propres fictions. Lire l’article

Football — Dieu est-il rond ?

Los héroes numerados (« Héros numérotés »), de Juan Villoro, Seix Barral, 2026.

« Dieu n’est pas mort, il est inconscient », disait Lacan. Pour l’écrivain mexicain Juan Villoro, Dieu serait surtout rond. À l’occasion du Mondial 2026, il revient sur les grandes figures du football, les numéros devenus emblèmes et les scandales qui traversent les compétitions. De Pelé à Messi, de Cristiano Ronaldo à Johan Cruyff, le jeu se lit comme un culte contemporain, fait de rites, d’idoles et de ferveurs collectives. Lire l’article

Rétrospective — La désillusion américaine aurait consterné Tocqueville

Letters from America (« Lettres d’Amérique »), d’Alexis de Tocqueville, Yale University Press, 2010.

Le voyage accompli par Alexis de Tocqueville aux États-Unis, en 1830 et 1831, a nourri l’une des analyses les plus durables de la démocratie américaine. Ses lettres, écrites au fil de neuf mois de déplacements à travers treize États, constituent le laboratoire de De la démocratie en Amérique. Deux siècles plus tard, le journaliste John Prideaux a suivi ses traces afin de mesurer ce que le pays contemporain confirme, dément ou déplace de ce regard fondateur. Lire l’article

Paternité — Si votre cerveau rétrécit, c’est plutôt bon signe

Dad Brain: The New Science of Fatherhood and How It Shapes Men’s Lives (« Le cerveau de papa. La nouvelle science de la paternité et comment celle-ci façonne la vie des hommes »), de Darby Saxbe, Flatiron Books, 2026.

La paternité ne transforme pas seulement les habitudes : elle modifie aussi les équilibres hormonaux et le cerveau. Depuis le début des années 2000, plusieurs travaux ont observé, chez les pères attentifs, une baisse de la testostérone et de la vasopressine, parallèlement à une hausse de l’ocytocine et de la prolactine. La chercheuse américaine Darby Saxbe examine ces changements, qui s’accentuent avec l’engagement quotidien auprès de l’enfant. Lire l’article

Pour aider Books

Books est mort, vive Books ! En attendant peut-être un jour le magazine lui-même, voici la Booksletter qui renaît de ses cendres grâce à l’Association Les Amis de Books. Pour adhérer à l’association, écrivez à lesamisbooks@gmail.com. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur ce projet, rendez-vous sur leur page HelloAsso.

Crédits photo : Vue de Trinity College, l’un des colleges de l’université de Cambridge où furent recrutés des espions pour le compte de l’URSS. CC4.0, Rafa Esteve

Par Nicolas Gary

Contact : ng@actualitte.com