Paris célèbre Aimé Césaire et les 25 ans de la loi Taubira

L’événement même conférence, débat, lectures à voix haute, dédicaces et échanges avec le public. L’entrée est gratuite, sur inscription nominative obligatoire. La liste des participants devait être transmise à la mairie pour des raisons de sécurité.

Le rendez-vous aura lieu au 5, rue Lobau, dans le 4e arrondissement de Paris, salle Tignous, au premier étage de l’Hôtel de Ville. L’accès se fera par les escaliers et ascenseurs J.

L’hommage s’inscrit dans une double mémoire : celle de l’œuvre d’Aimé Césaire et celle de la loi portée par Christiane Taubira, promulguée le 21 mai 2001. Cette loi a constitué un jalon majeur dans la reconnaissance officielle de l’histoire de l’esclavage en France. Elle a reconnu la traite négrière transatlantique, la traite dans l’océan Indien et l’esclavage comme crimes contre l’humanité.

L’initiative répond notamment à la volonté de Jean-Benoît Desnel, directeur des éditions Idem, d’associer ces deux anniversaires. Les organisateurs rappellent à cette occasion une formule attribuée à Aimé Césaire : « Se rappeler que le combat, le séculaire combat pour la liberté, l’égalité et la fraternité, n’est jamais entièrement gagné et que c’est tous les jours qu’il vaut la peine d’être livré. »

L’année 2026 marque les 113 ans de la naissance d’Aimé Césaire. Né à Basse-Pointe, en Martinique, le poète, dramaturge, essayiste et homme politique a profondément marqué le XXe siècle littéraire et politique. Son œuvre articule le travail de la langue, la critique du colonialisme, la révolte contre l’aliénation et l’affirmation d’une dignité noire.

Dans les années 1930, à Paris, Césaire rencontre Léopold Sédar Senghor au lycée Louis-le-Grand. Avec lui, et avec d’autres intellectuels noirs francophones, il participe à l’émergence de la négritude, mouvement littéraire et politique qui entend retourner contre le discours colonial ses propres catégories, en affirmant l’histoire, la culture et la présence des peuples noirs. En 1935, il participe à la création de L’Étudiant noir. En 1939, il publie dans la revue Volontés le Cahier d’un retour au pays natal, texte fondateur de son œuvre poétique.

Le Cahier demeure l’un des grands textes de la poésie francophone du XXe siècle. Il y fait de la langue française un espace de rupture, de retour et de reconquête. La Martinique y apparaît à la fois comme lieu réel, lieu blessé, lieu de mémoire et point de départ d’une parole universelle. Césaire poursuivra cette critique dans Discours sur le colonialisme, publié en 1950, pamphlet majeur contre l’Europe coloniale et ses violences.

La soirée parisienne fera entendre des textes de Césaire, mais aussi ceux d’autres figures liées aux mémoires anticoloniales, caribéennes et afrodescendantes. La comédienne Mariann Mathéus participera notamment aux lectures à voix haute. Des extraits ou textes de Léon-Gontran Damas, Suzanne Dracius, Frantz Fanon, Jean-Yves Bertogal, alias JYB Slam’Litt, Jean Métellus ou encore Sony Rupaire sont également annoncés.

Ce choix donne à l’événement une dimension polyphonique. Il ne s’agit pas seulement de commémorer une grande figure littéraire, mais de faire dialoguer plusieurs voix issues de l’histoire coloniale et postcoloniale, des Antilles, de la Guyane, de la Martinique, d’Haïti et des diasporas. Autour de Césaire, la soirée entend donc rappeler une filiation d’écrivains, de poètes, de penseurs et d’artistes qui ont interrogé la liberté, l’exil, l’identité, la langue et la mémoire.

La présence de la loi Taubira au cœur de cette commémoration donne à l’hommage une portée politique explicite. Adoptée en 2001, la loi a reconnu dans le droit français la gravité historique de la traite et de l’esclavage. Elle a également prévu que les programmes scolaires et les programmes de recherche accordent à cette histoire « la place conséquente qu’ils méritent ».

Vingt-cinq ans plus tard, cet anniversaire est l’occasion de mesurer le chemin parcouru dans la reconnaissance publique de ces mémoires, mais aussi les débats toujours ouverts autour de leur transmission.

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En 2026, plusieurs institutions ont placé le Temps des Mémoires sous le signe de cet anniversaire. La Fondation pour la mémoire de l’esclavage et la DILCRAH ont notamment mis à disposition des collectivités des ressources destinées à accompagner les commémorations locales. Le 21 mai, une cérémonie nationale avait également été organisée à l’Élysée pour marquer les 25 ans de la loi.

Crédits photo : visuel signé Serge-Michel Nef

Par Hocine Bouhadjera

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