En France, les bibliothèques résistent à la canicule autant qu'elles peuvent

De Toulouse à l’est parisien, les bibliothèques françaises ajustent leurs horaires et leurs espaces face à la canicule. Mais derrière le mot d’ordre des « îlots de fraîcheur », une réalité plus accidentée apparaît : un rez-de-chaussée reste accessible, un étage ferme ; un forum accueille le public, quand le reste du bâtiment demeure clos ; le prêt survit parfois, sans que les collections restent toutes immédiatement accessibles.
Le 26/06/2026 à 17:23 par Cécile Mazin
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26/06/2026 à 17:23
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L’épisode de chaleur qui touche la France hexagonale depuis le 16 juin a conduit à placer 90 départements en vigilance orange, dont 49 en vigilance rouge, relevait Santé publique France dans son bulletin du 24 juin. Pour les bibliothèques, la réponse ne se réduit pas à prolonger une ouverture : elle impose de composer avec les températures réelles des salles, la protection des agents et les possibilités, ou non, de maintenir les services.
À LIRE — Canicule : les bibliothèques, refuges frais contre la chaleur
Le réseau d’Est Ensemble, en Seine-Saint-Denis, l’expose avec une précision inhabituelle. Du 22 au 27 juin, ses établissements adaptent leurs modalités d’accueil « selon la configuration des bâtiments » et leur capacité à conserver une température compatible avec la présence du public.
À la bibliothèque François-Mitterrand du Pré-Saint-Gervais, l’espace adulte, « plus frais et situé à demi enterré », ouvre jusqu’à 19 heures ; l’espace jeunesse, au deuxième étage, et l’espace multimédia ferment. Aux Lilas, le secteur jeunesse climatisé reste ouvert, contrairement à l’espace adulte. À Montreuil, Paul-Éluard et Colonel-Fabien ferment, tandis que Daniel-Renoult conserve ses horaires habituels.
La canicule dessine ainsi une cartographie interne des équipements. À quelques mètres de distance, un même établissement peut maintenir un accueil, réserver une salle, réduire les créneaux ou interrompre un service. Cette logique dépasse la seule question du confort : elle détermine l’accès aux postes de travail, aux espaces jeunesse, à la presse ou aux collections installées dans les zones devenues impraticables.
À Toulouse, dix bibliothèques et médiathèques ont fonctionné le 25 juin comme îlots de fraîcheur entre 14 heures et 18 heures. Le réseau a parallèlement fermé plusieurs sites, dont la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, du 23 au 26 juin. À la médiathèque José-Cabanis, le rez-de-chaussée reste ouvert jusqu’à 21 heures tant que le plan canicule municipal est activé. Les bibliobus ont, eux, suspendu leurs tournées de l’après-midi tant que l’alerte rouge se maintient.
Le contraste est net : une partie des lieux culturels accueille avant tout pour abriter, quand d’autres suspendent la consultation ou le prêt faute de conditions suffisantes. Les bibliothèques ne disparaissent pas du paysage du service public, mais leur mission immédiate change de nature.
À Grand Poitiers, le Forum de la médiathèque François-Mitterrand joue ce rôle d’accueil de 10 heures à 20 heures. Les 23, 25 et 26 juin, les lecteurs pouvaient y rendre des documents et récupérer leurs réservations ; le reste du bâtiment n’était pas accessible. Les autres médiathèques du centre de réseau ont basculé, sur leurs jours d’ouverture, vers des horaires de 9 heures à 12 h 30. Seule la ludothèque Ludo’Trot, climatisée, garde son fonctionnement ordinaire.
Les bibliothèques universitaires illustrent le même arbitrage, avec un effet direct sur la documentation. À l’Université Bordeaux Montaigne, les niveaux 4 et 6 de la bibliothèque Lettres et Sciences humaines ferment, et le niveau 2 s’arrête à 13 heures. Les documents restent toutefois communicables, à l’accueil puis à l’Atrium. Au Centre de ressources Montaigne, les agents déplacent leur poste d’accueil vers une zone moins exposée à la chaleur.
La situation ne se traduit pas partout par une réduction des heures d’ouverture. À Metz, la médiathèque Le Phénix, climatisée, conserve ses horaires habituels jusqu’au 29 juin, alors que les autres bibliothèques-médiathèques du réseau ouvrent de 9 heures à 13 heures. À Saint-Herblain, la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland ouvre exceptionnellement en continu, de 10 heures à 19 heures le 25 juin, puis de 14 heures à 19 heures le lendemain, comme îlot de fraîcheur.
Ces ajustements restent révisables au gré des bulletins météorologiques. Les réseaux recommandent donc aux lecteurs de vérifier les horaires avant de se déplacer. Les 25 et 26 juin, l’exception ne tient parfois qu’à une porte ouverte, un rez-de-chaussée tempéré, ou quelques documents remis au comptoir.
Crédits photo : triosolution1 CC 0
Par Cécile Mazin
Contact : cm@actualitte.com
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Maison Eliza poursuit son histoire chez Glénat Jeunesse. Après avoir alerté, en septembre 2024, sur ses grandes difficultés économiques et lancé un appel à reprise, la maison d’édition jeunesse fondée par Pauline Basset et Flora Prevosto a vu une partie de son catalogue rejoindre l’éditeur grenoblois dès le 1er février 2025. En 2026, Glénat Jeunesse prolonge cette reprise sous la forme d’une collection éponyme.
23/06/2026, 15:45
Anne-France Hubau-Nicolas, directrice générale du groupe Delcourt, a été élue présidente du groupe Bande dessinée du Syndicat national de l’édition, lundi 22 juin 2026. Elle succède à Benoît Pollet, directeur général de Glénat, qui présidait ce groupe depuis 2021.
23/06/2026, 14:56
Dans le district de Bone, au sud de Sulawesi, le service local des bibliothèques et des archives organise une opération de sensibilisation et de numérisation des naskah kuno, les manuscrits anciens. L’appel vise les textes transmis dans les familles, avant que l’humidité, l’âge ou l’oubli n’effacent leur contenu.
23/06/2026, 11:41
Aux États-Unis, le Literary Arts Fund attribue 7,7 millions de dollars à 40 organisations littéraires réparties dans 19 États. L’annonce, publiée par l’Associated Press et confirmée par le fonds, soutient éditeurs indépendants, festivals, revues, résidences d’auteurs et structures de médiation, avec des aides générales comprises entre 40.000 et 500.000 dollars.
23/06/2026, 10:50
Le Syndicat national de l’édition et le Centre national du livre lancent une deuxième campagne estivale de promotion du livre et de la lecture. Ils sont rejoints cette année par le Syndicat de la librairie française, associé à l’opération pour encourager le public à renouer avec le plaisir de lire durant l’été.
23/06/2026, 10:45
Le Japon comptait 9993 librairies à la fin de mars 2026, pour la première fois sous le seuil des 10.000 depuis le début de la série statistique. La baisse dépasse désormais le commerce : près de 30 % des communes ne disposent plus d’un point de vente de nouveautés, et 256 n’ont ni librairie ni bibliothèque publique.
23/06/2026, 10:33
Le marché américain du livre audio a généré 2,43 milliards de dollars en 2025, en hausse de 9 %, selon l’Audio Publishers Association. L’offre augmente rapidement, les créations pensées d’abord pour l’écoute prennent de l’ampleur, tandis que les titres narrés par IA restent presque invisibles dans les revenus du secteur.
23/06/2026, 10:30
Les autorités koweïtiennes ont privé de sa nationalité l’écrivain Taleb Alrefai, l’une des grandes figures de la littérature du Golfe. La décision, intervenue dans le cadre d’une nouvelle série de retraits de nationalité au Koweït, a provoqué une vague d’indignation dans les milieux littéraires et culturels arabes.
22/06/2026, 18:04
Le géographe et géopolitologue Yves Lacoste est mort le 20 juin, à 96 ans. Fondateur de la revue Hérodote, professeur à l’université Paris 8, auteur de La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, il aura profondément transformé la manière de penser les territoires, les frontières, les États et les rivalités de pouvoir.
22/06/2026, 16:58
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