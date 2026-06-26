En France, les bibliothèques résistent à la canicule autant qu'elles peuvent

L’épisode de chaleur qui touche la France hexagonale depuis le 16 juin a conduit à placer 90 départements en vigilance orange, dont 49 en vigilance rouge, relevait Santé publique France dans son bulletin du 24 juin. Pour les bibliothèques, la réponse ne se réduit pas à prolonger une ouverture : elle impose de composer avec les températures réelles des salles, la protection des agents et les possibilités, ou non, de maintenir les services.

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Le réseau d’Est Ensemble, en Seine-Saint-Denis, l’expose avec une précision inhabituelle. Du 22 au 27 juin, ses établissements adaptent leurs modalités d’accueil « selon la configuration des bâtiments » et leur capacité à conserver une température compatible avec la présence du public.

À la bibliothèque François-Mitterrand du Pré-Saint-Gervais, l’espace adulte, « plus frais et situé à demi enterré », ouvre jusqu’à 19 heures ; l’espace jeunesse, au deuxième étage, et l’espace multimédia ferment. Aux Lilas, le secteur jeunesse climatisé reste ouvert, contrairement à l’espace adulte. À Montreuil, Paul-Éluard et Colonel-Fabien ferment, tandis que Daniel-Renoult conserve ses horaires habituels.

La canicule dessine ainsi une cartographie interne des équipements. À quelques mètres de distance, un même établissement peut maintenir un accueil, réserver une salle, réduire les créneaux ou interrompre un service. Cette logique dépasse la seule question du confort : elle détermine l’accès aux postes de travail, aux espaces jeunesse, à la presse ou aux collections installées dans les zones devenues impraticables.

À Toulouse, dix bibliothèques et médiathèques ont fonctionné le 25 juin comme îlots de fraîcheur entre 14 heures et 18 heures. Le réseau a parallèlement fermé plusieurs sites, dont la Bibliothèque d’étude et du patrimoine, du 23 au 26 juin. À la médiathèque José-Cabanis, le rez-de-chaussée reste ouvert jusqu’à 21 heures tant que le plan canicule municipal est activé. Les bibliobus ont, eux, suspendu leurs tournées de l’après-midi tant que l’alerte rouge se maintient.

Le contraste est net : une partie des lieux culturels accueille avant tout pour abriter, quand d’autres suspendent la consultation ou le prêt faute de conditions suffisantes. Les bibliothèques ne disparaissent pas du paysage du service public, mais leur mission immédiate change de nature.

À Grand Poitiers, le Forum de la médiathèque François-Mitterrand joue ce rôle d’accueil de 10 heures à 20 heures. Les 23, 25 et 26 juin, les lecteurs pouvaient y rendre des documents et récupérer leurs réservations ; le reste du bâtiment n’était pas accessible. Les autres médiathèques du centre de réseau ont basculé, sur leurs jours d’ouverture, vers des horaires de 9 heures à 12 h 30. Seule la ludothèque Ludo’Trot, climatisée, garde son fonctionnement ordinaire.

Les bibliothèques universitaires illustrent le même arbitrage, avec un effet direct sur la documentation. À l’Université Bordeaux Montaigne, les niveaux 4 et 6 de la bibliothèque Lettres et Sciences humaines ferment, et le niveau 2 s’arrête à 13 heures. Les documents restent toutefois communicables, à l’accueil puis à l’Atrium. Au Centre de ressources Montaigne, les agents déplacent leur poste d’accueil vers une zone moins exposée à la chaleur.

La situation ne se traduit pas partout par une réduction des heures d’ouverture. À Metz, la médiathèque Le Phénix, climatisée, conserve ses horaires habituels jusqu’au 29 juin, alors que les autres bibliothèques-médiathèques du réseau ouvrent de 9 heures à 13 heures. À Saint-Herblain, la médiathèque Charles-Gautier-Hermeland ouvre exceptionnellement en continu, de 10 heures à 19 heures le 25 juin, puis de 14 heures à 19 heures le lendemain, comme îlot de fraîcheur.

Ces ajustements restent révisables au gré des bulletins météorologiques. Les réseaux recommandent donc aux lecteurs de vérifier les horaires avant de se déplacer. Les 25 et 26 juin, l’exception ne tient parfois qu’à une porte ouverte, un rez-de-chaussée tempéré, ou quelques documents remis au comptoir.

Crédits photo : triosolution1 CC 0

Par Cécile Mazin

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