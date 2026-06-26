Quand la profession tire la langue, une librairie savoyarde double sa surface et son ambition

La librairie Des Livres et Vous, installée au cœur de Saint-Jean-de-Maurienne, vient de changer d’échelle. Depuis le 17 juin, l’établissement fondé par Chiara Vallin-Canciani accueille ses clients dans un espace porté de 80 à 180 m², sans quitter son emplacement du centre-ville. L’agrandissement doit permettre de présenter dans de meilleures conditions une offre devenue trop importante pour les murs d’origine : 14.000 références de livres et près de 3000 jeux de société.

Au pied des grands cols alpins, Saint-Jean-de-Maurienne occupe une position de carrefour dans la vallée de la Maurienne, entre stations de montagne, communes rurales et axes vers l’Italie. Dans ce territoire étendu, où les distances comptent, une librairie de centre-ville ne s’adresse pas seulement à un quartier : elle irrigue tout un bassin de lecteurs.

Un mur ouvert, une librairie transformée

Ouverte en 2018, Des Livres et Vous est née d’une reconversion. Chiara Vallin-Canciani quitte alors les métiers du tourisme pour réaliser un projet personnel : devenir libraire. À l’époque, la vallée ne compte qu’une librairie, située à Modane, à près d’une heure de route. Elle choisit d’ouvrir une nouvelle adresse en plein centre de Saint-Jean-de-Maurienne.

« On a un bassin de clientèle assez important », nous explique la libraire. Très vite, l’espace initial atteint ses limites. L’activité se développe, l’équipe s’étoffe, d’abord avec une libraire, puis deux autres. L’offre s’élargit aux livres de tous genres, mais aussi aux jeux de société, devenus l’un des marqueurs du lieu.

Le déclencheur de l’agrandissement tient à une opportunité immobilière autant qu’à un besoin. Le commerce voisin, un magasin de vêtements, quittait les lieux en février. Le propriétaire est le même. La librairie peut alors négocier la location du local voisin, mais aussi l’ouverture entre les deux espaces. « On avait un manque de place. Les livres prenaient de plus en plus de place, les jeux aussi, et surtout les gens n’arrivaient même plus à se croiser dans les allées. Ça devenait compliqué », résume Chiara Vallin-Canciani.

Le chantier a nécessité l’ouverture d’un mur porteur entre les deux magasins, condition indispensable pour transformer deux surfaces séparées en une seule librairie.

Les travaux ont été menés en deux semaines, avec une seule semaine de fermeture. L’investissement représente environ 60.000 €. La librairie a bénéficié d’un soutien de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre du contrat de filière avec Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, ainsi que du Centre national du livre. Le reste a été financé sur trésorerie propre.

Des livres, des jeux et du conseil

Depuis la réouverture, l’espace a été repensé. « On a décidé de garder le même stock pour l’instant, parce qu’il est déjà très important. L’idée, c’est de laisser de la place aux gens pour circuler, d’avoir moins de tout, mais de pouvoir tout mettre en vue. »

La littérature conserve sa place, mais gagne en linéaire. La poésie et le théâtre sont davantage mis en avant. Les rayons polar, sciences humaines et sociales disposent de plus d’espace. La bande dessinée adulte, auparavant limitée à deux tables, en compte désormais quatre, auxquelles s’ajoute une table pour la BD jeunesse. La partie jeunesse, auparavant installée dans un angle étroit, dispose désormais de 15 mètres linéaires, de tables et d’un espace plus confortable.

Le nouvel aménagement facilite aussi l’accessibilité, notamment pour les poussettes et les personnes à mobilité réduite. Dans les 80 m² d’origine, certains clients appréciaient l’ambiance de « caverne aux trésors », mais l’espace atteignait ses limites. La librairie gagne désormais en respiration.

Si les jeux de société occupent une place visible, le livre reste très largement majoritaire dans l’activité : environ 90 % du chiffre d’affaires, contre 10 % pour les jeux. Les jeux contribuent toutefois à l’identité du lieu, notamment à travers les soirées organisées dans différents espaces de la vallée. Le cœur du modèle reste le conseil. Selon Chiara Vallin-Canciani, chacune des trois libraires lit une dizaine d’ouvrages par semaine, entre albums, romans, jeunesse et bande dessinée. « Les gens aiment bien revenir, nous dire qu’ils ont beaucoup aimé notre précédent conseil et nous en redemander un. »

Dès les premiers jours de la réouverture, les clients sont revenus nombreux, assure la librairie. Certains ont apporté des fleurs ou des confitures aux libraires. D’autres avaient même donné un coup de main pendant les travaux. « La proximité que nous avons avec nos clients est incroyable », confie la propriétaire.

La clientèle est à la fois locale et touristique. Des Livres et Vous touche Saint-Jean-de-Maurienne, les communes alentour et les vallées voisines. L’hiver, les stations de ski amènent des vacanciers. L’été, la montagne attire d’autres lecteurs de passage. Les résidents secondaires reviennent aussi régulièrement.

La librairie Des Livres et Vous après travaux.

Un prix littéraire en préparation

Depuis son ouverture, Des Livres et Vous ne se contente pas de vendre des livres. La librairie accueille des écrivains locaux, mais aussi des auteurs de dimension nationale. Jean-Baptiste Andrea, prix Goncourt 2023 pour Veiller sur elle, est ainsi venu rencontrer les lecteurs. L’établissement organise aussi des rendez-vous thématiques : Harry Potter, Livres et vins, BD et bières...

L’agrandissement doit permettre d’aller plus loin. Le nouvel espace comprend désormais une table permanente, des chaises et des fauteuils pour accueillir des rencontres dans de meilleures conditions. La première a eu lieu dès le samedi suivant la réouverture, avec Hadrien Klent, auteur du Jour zéro, paru au Tripode. « On a pu accueillir entre 50 et 60 personnes, tout en restant ouverts. Avant, cela aurait été impensable », souligne Chiara Vallin-Canciani.

Trois jours après la réouverture, une première dédicace était également organisée avec l’auteur et illustrateur jeunesse Philippe Jalbert.

Cette place culturelle dépasse les murs de la librairie. À Valloire, Chiara Vallin-Canciani a lancé les Sommets littéraires, consacrés au polar et à l’aventure, en partenariat avec la bibliothèque et une association d’éducation populaire. La manifestation propose rencontres, animations, projections et dédicaces. Pour l’édition 2027, la venue de Franck Thilliez est déjà annoncée parmi les auteurs attendus.

À partir de septembre, elle souhaite lancer un prix littéraire de Maurienne avec les bibliothèques du territoire. Le principe : proposer six romans aux lecteurs, recueillir leurs votes, puis inviter l’auteur ou l’autrice lauréate début 2027. « Nous cherchons constamment à développer de nouveaux projets et à renforcer nos partenariats sur le territoire », explique la libraire. « Ces partenariats donnent davantage de visibilité aux projets, et permettent surtout de les porter collectivement plutôt que seule. »

Une nouvelle concurrence

Cette expansion intervient pourtant dans un contexte fragile pour la librairie indépendante, entre baisse des achats, marges réduites et hausse des charges. « Le marché du livre, avec ses marges limitées et la baisse d’achat, c’est quelque chose qui nous préoccupe », reconnaît Chiara Vallin-Canciani.

À cette inquiétude générale s’ajoute une donnée locale : une nouvelle librairie, Le Parvis, vient tout juste d’ouvrir à Saint-Jean-de-Maurienne. « C’était inattendu », glisse-t-elle.

« On a fait le choix de s’agrandir parce que, pour nous, c’était une façon de contre-attaquer. On était vraiment à l’étroit », explique Chiara Vallin-Canciani. À Saint-Jean-de-Maurienne, Des Livres et Vous grandit donc sans changer d’adresse. « Le nouveau départ est lancé. »

Rencontre avec Hadrien Klent à la librairie Des Livres et Vous.

Crédits photo : la librairie Des Livres et Vous, après travaux

Par Hocine Bouhadjera

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