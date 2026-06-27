Une héroïne de banlieue contre la misogynie ordinaire

Alors que Farah s’intéresse aux garçons, Chérine ignore ses nombreux prétendants. Jusqu’à sa rencontre avec Mathieu, qui va lui laisser entrevoir un avenir en dehors de la cité… Mais comment conquérir sa liberté et apprendre à dire non alors qu’elle est entravée par un déterminisme, une misogynie et une violence dans lesquels sa communauté se complaît ?

Les éditions Viviane Hamy vous proposent un extrait en avant-première :

Thaïs Dia a grandi dans une ville populaire de la région lyonnaise. Docteure en lettres avec une thèse portant sur la figure romanesque du jeune de banlieue, elle a habité au Canada, aux États-Unis et en Iran. Chérine est son premier roman.



Parution le 26 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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