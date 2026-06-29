Un virus prive la société de ses mots et bouleverse l’école

Le Fatum se diffuse dans la société en privant celles et ceux qu’il atteint de leur capacité à parler. Face à cette épidémie qui frappe d’abord le monde enseignant, les autorités cherchent à comprendre pourquoi l’école semble au cœur du phénomène. Reverdy, attaché au cabinet de la ministre de l’Éducation nationale, est chargé d’observer la classe de Monia Boukary, professeure de lycée énergique, dans l’établissement où aurait été identifié le premier cas.

À travers cette situation, Caroline Hinault construit un roman centré sur la place du langage dans la vie collective et intime. Le texte interroge ce que deviennent les liens sociaux, la pensée, l’imagination et le rapport aux autres lorsque les mots se dérobent. Le roman joue aussi avec les formes d’écriture, entre récit, théâtre, poésie et prose, pour faire du langage non seulement le sujet de l’intrigue, mais aussi son terrain d’expérimentation.

Les éditions Rouergue vous proposent un extrait en avant-première :

Née en 1981 à Saint-Brieuc, Caroline Hinault est agrégée de lettres modernes. Elle vit à Rennes, où elle enseigne la littérature. Son premier roman, Solak, publié en 2021, a reçu plusieurs distinctions littéraires, dont le prix Michel-Lebrun. Elle a ensuite publié In carna, fragments de grossesse en 2022, puis Traverser les forêts en 2024, récompensé par le prix Bretagne et le prix de la Porte dorée.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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