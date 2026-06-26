Poésie : Voix Vives revient à Sète du 17 au 25 juillet 2026

Lectures, débats, spectacles, ateliers, performances, concerts et rencontres se dérouleront dans plusieurs espaces de la ville, avec des textes traduits en français pour favoriser les échanges entre langues et cultures.

Pendant neuf jours, la manifestation prendra place dans les rues, les places, les jardins, les canaux et les lieux patrimoniaux de Sète. La programmation annoncée compte près de 600 rendez-vous poétiques et musicaux, soit environ 80 événements par jour. Elle comprend aussi plus de 80 ateliers d’écriture et de création.

Le festival accueillera des auteurs venus notamment d’Algérie, de Croatie, d’Espagne, de France, de Grèce, d’Irak, d’Iran, d’Israël, d’Italie, de Jordanie, du Liban, du Maroc, du Monténégro, de Palestine, du Portugal, de Roumanie, de Syrie, de Tunisie et de Turquie. La Belgique, Haïti et d’autres territoires de la Francophonie seront également représentés. Les textes seront traduits en français par des traducteurs professionnels.

L’accès à la poésie hors des lieux spécialisés reste l’un des axes du rendez-vous. Des lectures en barque, des rencontres sur les plages à l’aube, des siestes poétiques, des cafés littéraires, des débats, des performances, de la poésie en musique et des propositions en langue des signes figurent dans les formats prévus.

Des actions sont aussi prévues pour des publics ciblés, elles concernent les jeunes, les scolaires, les habitants des quartiers, les professionnels du monde maritime, les personnes âgées, les publics sourds ou en situation de handicap.

Une programmation entre scènes, lectures et édition

En 2025, Voix Vives a accueilli 77.232 spectateurs, un record pour le festival. L’événement attire chaque année des visiteurs venus de France, mais aussi d’Espagne, d’Italie, de Belgique, de Suisse ou du Royaume-Uni.

La Place du Livre sera installée place Léon-Blum, face à l’Hôtel de Ville. Elle réunira éditeurs, auteurs, traducteurs et lecteurs autour de rencontres quotidiennes, de signatures, de débats et de découvertes éditoriales. Le festival publiera également une anthologie bilingue rassemblant les poètes invités, deux recueils consacrés à des auteurs majeurs et un programme complet de 176 pages.

Plusieurs soirées sont annoncées dans le calendrier de cette 29e édition, à commencer avec le spectacle d’ouverture, Poésicales 2026, aura lieu le 17 juillet. Suivront notamment Sapho avec Anthologie Flamenca le 18 juillet, Marc Alexandre Oho Bambe, dit Capitaine Alexandre, avec De vertiges en vertiges le 19 juillet, puis Michèle Bernard avec Miettes le 20 juillet.

La suite de la semaine prévoit Tiou en duo le 21 juillet et une soirée consacrée à la poésie iranienne contemporaine le 22 juillet. Le 23 juillet, le Théâtre de la Mer accueillera Natacha Atlas & Samy Bishai, puis Labess, dans le cadre d’une soirée payante. Le Chœur Brassens est programmé le 24 juillet, avant le spectacle de clôture La poésie, au cœur de l’humain, le 25 juillet.

Crédits photo : Quai Général Durand à Sète - Christian Ferrer

Par Dépêche

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