Oroppa : le roman de Safae el Khannoussi sur les fantômes de l’Europe traduit en français

À Paris, Le Souterrain, le bar tenu par Irad Abergel, accueille une population nocturne faite d’habitués, d’exilés et de figures en rupture. Lorsque Salomé Abergel, la mère d’Irad, disparaît alors qu’elle se trouve au sommet de sa carrière, l’équilibre du lieu se modifie. De nouveaux visages franchissent la porte, et plusieurs trajectoires se croisent, notamment celles d’Hind el Arian, serveuse à temps partiel confrontée à ses addictions, et de Yousef Slaoui, surnommé « le Pèlerin », ancien tortionnaire hanté par son histoire.

Le roman circule entre Amsterdam, Paris, Tunis et Casablanca, en suivant des personnages qui ont construit leur existence dans les interstices des villes et des identités. Ensemble, ils composent une forme de territoire invisible, un « vingt et unième arrondissement » où se retrouvent les inadaptés, les déplacés et ceux que leur passé continue de poursuivre. À travers cette communauté fragile, Oroppa interroge l’Europe depuis ses marges, dans une langue traversée par l’exil, la mémoire et la clandestinité.

Les éditions Robert Laffont vous proposent un extrait en avant-première :

Safae el Khannoussi est une écrivaine maroco-néerlandaise. Doctorante à l’Université d’Amsterdam, elle consacre ses recherches à l’abolition des prisons. Oroppa, son premier roman, a reçu le prix Libris 2025 et le prix Boon 2025, après avoir été distingué aux Pays-Bas, notamment par De Volkskrant, qui l’a élu meilleur livre de l’année.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

Contact : mc@actualitte.com