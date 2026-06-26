Les Crimes de la Maison Bleue… et il n’en resta plus qu’un ?

« Pendant des mois, il s’est donné du mal. Des semaines entières, il s’est torturé l’esprit. À tout ressasser, des jours et des jours. Désormais, sa volonté a pris forme, sa motivation est orientée dans une direction claire. Son plan est prêt. Les préparatifs sont presque achevés. Il ne reste plus qu’à attendre qu’ils viennent se jeter dans le piège.

[...] il allait les juger. Exactement, c’était un tribunal qu’il dressait contre eux. Il allait tous les faire passer devant le tribunal de sa vengeance. Un jugement qui dépassait les prérogatives du droit. »

Si le roman s’ouvre avec un court passage à l’intérieur de l’esprit du criminel, l’histoire débute réellement avec le Club et leur voyage jusqu’à Tsunojima.

Toutes et tous attendaient ce moment, ou le redoutaient. Ce moment où ils allaient atteindre l’île et découvrir le Décagone, structure architecturale étrange, à la géométrie exacte. Plus qu’une maison, un puzzle à résoudre. D’autant plus lorsqu’elle a été construite par Seiji Nakamura lui-même, l’une des victimes de ce terrible crime. Crime que la bande d’étudiants rêve d’élucider… Ne serait-ce pas une aventure digne de leur passion ?

C’est sans compter sur une terrible découverte : des plaquettes, peintes à l’encre rouge. « L’enquêteur », « Le criminel », « La première victime », « La deuxième victime », et ainsi de suite. Autant que de personnes présentes sur l’île, sans moyen de s’échapper ou de rejoindre la terre ferme. Et maintenant ? Soupçons, théories en pagaille, accusations… Et si l’un d’entre eux s’apprêtait à tuer les autres ? Quel jeu sordide. Inconcevable. Pourtant, dès la première nuit, une de leurs camarades est retrouvée morte dans sa chambre. Étouffée. Et une main en moins.

Ce roman signé par la main experte de Yukito Ayatsuji rend hommage aux grands classiques du huis clos criminel – notamment, de manière assez évidente, l’inégalable Ils étaient dix de Agatha Christie. Dans ce récit, deux hypothèses envisagées : soit le meurtrier se cache bel et bien parmi les membres du Club, soit l'auteur des quatre meurtres commis auparavant est de retour…

Avec une stratégie narrative double, l’auteur nous offre un puzzle de complexité qui place l'énigme au cœur du récit. Qui se cache derrière cette sombre histoire, et pour quelles raisons ? Quelles intentions guident un tel geste ? Les réponses se dissimulent dans les pages, entre les lignes… et ce n’est qu’une fois arrivé à la conclusion que le voile se lève sur le mystère.

Un roman qui ne vous laissera pas indifférent·e !

Par Valentine Costantini

Contact : valentine.costantini@gmail.com