Thomas Gunzig revient avec Spectres, un roman entre dimension parallèle et catastrophe humaine

Dans Spectres, une physicienne découvre l’accès à une dimension parallèle, d’abord perçue comme un espace vide et comme l’un des grands mystères encore inconnus de l’humanité. Très vite, cette découverte échappe au cadre scientifique : des infrastructures sont installées, les ressources sont recherchées, les équilibres de ce monde sont bouleversés. Ce nouvel espace devient un territoire soumis aux mêmes mécanismes d’appropriation et de destruction que ceux déjà à l’œuvre dans le monde humain.

Le roman avance dans un univers qui se révèle progressivement, à travers le regard de Léa et des personnages qui l’entourent. À mesure que l’exploration se transforme en exploitation, le récit interroge la mémoire, la perte, l’effacement, l’éthique et les limites de ce que l’humanité s’autorise à détruire. Entre science-fiction et inquiétude métaphysique, Spectres met en scène les conséquences d’un rapport au monde fondé sur la conquête et la rentabilité.

Les éditions Au Diable Vauvert vous proposent un extrait en avant-première :

Né à Bruxelles, où il réside, Thomas Gunzig est romancier, nouvelliste, enseignant et scénariste. Son œuvre a été distinguée par plusieurs prix littéraires belges, parmi lesquels le prix Victor Rossel pour Mort d’un parfait bilingue, le prix des Éditeurs pour Le Plus Petit Zoo du monde, le prix Triennal du Roman pour Manuel de survie à l’usage des incapables et le prix Filigranes pour La Vie sauvage.

Thomas Gunzig est également connu pour son travail de scénariste, notamment sur Le Tout Nouveau Testament, réalisé par Jaco Van Dormael, récompensé par le Magritte du meilleur scénario et nommé aux César ainsi qu’aux Golden Globes. Son précédent roman publié au Diable vauvert, Rocky, dernier rivage, a été sélectionné pour le Prix du roman des étudiants France Culture, et ses droits d’adaptation audiovisuelle ont été acquis par Jaco Van Dormael.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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