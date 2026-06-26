Belgique francophone : le numérique freine le recul de l’édition

Le secteur belge francophone n’a pas basculé, mais il s’est encore contracté. Les statistiques 2025 de l’ADEB et du PILEn, publiées le 24 juin, font apparaître un écart qui résume l’année : les revenus des éditeurs demeurent presque stables, tandis que les achats de livres neufs sur le marché francophone belge s’effritent.

Les deux indicateurs ne racontent toutefois pas exactement la même histoire. Le premier couvre les ventes des maisons belges de langue française, toutes langues éditées, tous territoires et tous supports confondus ; il s’agit de recettes hors TVA et nettes de remises.

Le second mesure les dépenses au prix public, TVA incluse, des lecteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il repose sur les sorties de caisse suivies par NIQ, complétées par les déclarations de l’ADEB pour les ventes directes, le scolaire et une partie des sciences humaines.

Le numérique masque une chute du papier

L’activité éditoriale atteint 324,94 millions €, contre 329,49 millions un an plus tôt. Le papier, qui demeure majoritaire, tombe de 234,32 à 222,18 millions €, soit -5,18 %, sa baisse la plus forte depuis 2016. À l’inverse, le numérique gagne 10,62 %, à 92,88 millions €, et pèse désormais 28,5 % de l’ensemble. Les cessions de droits se replient pour leur part de 11,86 %, à 9,88 millions €.

Cette croissance numérique est presque entièrement portée par les sciences humaines : le segment gagne 7,8 millions €, sur une hausse totale de 8,9 millions pour l’édition numérique. Scolaire, littérature générale et vie pratique avancent aussi sur ce support, mais dans des proportions moindres. Sur papier, la baisse atteint 7,48 % à l’exportation ; sur le marché belge, le maintien des ventes en néerlandais, notamment dans le scolaire, amortit le repli de la production en français, à -5,79 %.

McFadden au détail, Boxho dans les comptes

La littérature générale illustre mieux que tout autre segment le décalage entre les deux séries. Dans les points de vente de Fédération Wallonie-Bruxelles, elle progresse de 4,8 %, à 72,04 millions €. L’ADEB attribue cette hausse aux performances de La Femme de ménage et des autres romans de Freida McFadden : l’autrice américaine place cinq titres parmi les dix meilleures ventes de l’année.

Du côté des éditeurs belges francophones, la catégorie perd pourtant 35 %, revenant de 10,26 à 6,67 millions €. L’ADEB rattache intégralement ce recul à la fin de la vague Philippe Boxho, dont les livres avaient dopé le bilan 2024 de Kennes. ActuaLitté l’avait alors relevé. Cette différence de périmètre permet de comprendre l’écart : le marché local comprend aussi les livres publiés hors de Belgique, tandis que les données de production suivent les revenus des maisons belges.

La BD et la jeunesse, deux piliers de l’exportation belge, reculent sur les deux terrains. En valeur, les ventes de BD baissent de 6 % sur le marché francophone belge et de 4,3 % dans l’activité des éditeurs ; la jeunesse perd respectivement 2,7 % et 4,65 %. L’ADEB observe que ces niveaux restent néanmoins supérieurs à ceux antérieurs à 2021.

Les librairies tiennent, les GSA décrochent

Les librairies de niveaux 1 et 2 résistent mieux que le reste du marché : leurs ventes glissent de 0,6 %, à 107,27 millions €, ce qui maintient leur part à 39,4 %. Le bloc formé par les grandes surfaces spécialisées, internet et les autres circuits progresse de 0,6 %, à 126,95 millions. Ces données ne permettent donc pas d’isoler la seule vente en ligne, mais confirment le poids de cet ensemble, qui représente 46,6 % du marché.

La rupture est plus spectaculaire dans les grandes surfaces alimentaires. Le canal perd 17,7 %, à 15,18 millions €, contre 18,43 millions en 2024. L’ADEB y voit l’accentuation d’un reflux ancien, renforcé en Fédération Wallonie-Bruxelles par la fermeture des enseignes Cora. Les ventes directes des éditeurs abandonnent, elles, 7,7 %, notamment dans les sciences humaines.

Dans un contexte de pouvoir d’achat tendu, le prix moyen du livre vendu progresse moins vite que l’inflation sous-jacente, souligne encore l’association. La baisse des volumes ne se trouve donc pas absorbée par une hausse équivalente de la valeur des ouvrages.

Moins de premiers titres, davantage de rééditions

La production papier totalise 8047 titres en 2025, contre 7660 l’année précédente. Le mouvement repose sur les nouvelles éditions, passées de 619 à 1696. À l’inverse, les nouveautés proprement dites diminuent de 3388 à 2757, tandis que les retirages continuent leur érosion, de 3653 à 3594. Le tableau traduit la place persistante accordée aux nouveautés et aux rééditions, davantage qu’au suivi du fonds.

Cette moyenne recouvre des situations très inégales. La moitié des éditeurs de Fédération Wallonie-Bruxelles déclarent un chiffre d’affaires compris entre 30.000 € et 2 millions €. Pour ces structures, 2025 s’est soldée, selon l’ADEB, par une perte moyenne supérieure à 10 % du chiffre d’affaires.

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Crédits photo : ActuaLitté CC BY SA 4.0

Par Nicolas Gary

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