La Revue Esprit accueille un nouveau rédacteur en chef à la rentrée

Pierre Benetti remercie Anne-Lorraine Bujon, directrice de la rédaction d’Esprit, pour sa confiance, Anne Dujin, rédactrice en chef de la revue depuis 2020, pour la transmission, ainsi que le comité de rédaction pour son accueil. Il donne rendez-vous en septembre pour « bâtir les suivants avec les voix de la recherche, de la création et du débat d’idées ».

De l’enquête au journalisme littéraire

Pierre Benetti est docteur en anthropologie sociale et historique de l’EHESS. Sa thèse, soutenue en 2023 à l’EHESS, portait sur le bombardement américain du Bourget, le 16 août 1943, qui fit au moins 147 victimes civiles, notamment à Dugny. Son travail interroge la manière dont les populations civiles font l’expérience de la violence de guerre, ainsi que la frontière entre civils et combattants.

Depuis septembre 2025, il mène un postdoctorat au Centre d’étude des mouvements sociaux de l’EHESS. Ce nouveau projet, financé par le ministère des Armées, porte sur « l’autre 6 juin 1944 » : la disparition de 73 personnes détenues à la maison d’arrêt de Caen, exécutées par la Gestapo le jour du Débarquement, et dont les corps n’ont jamais été retrouvés. L’objectif annoncé est de dresser un état des sources disponibles et de proposer de nouvelles pistes d’interprétation.

Pierre Benetti mène parallèlement un parcours dans le journalisme et la critique littéraire. Après des reportages publiés notamment dans Le Monde, Libération, Mediapart et XXI, il a collaboré à plusieurs médias culturels et d’idées. Il a été chroniqueur pour Mediapart, rédacteur en chef web de Kometa entre décembre 2023 et août 2024, et intervient comme critique littéraire dans Les Midis de Culture sur France Culture depuis 2022.

Son nom est également étroitement associé à En attendant Nadeau, journal critique en ligne consacré à la littérature, aux sciences humaines et aux arts. Il y collabore depuis 2016 comme critique littéraire, avant d’en devenir secrétaire de rédaction entre 2019 et 2022, puis directeur de la publication à partir de mai 2022. Il en a aussi assuré la direction éditoriale de septembre 2022 à septembre 2025.

Une revue fondée en 1932

La Revue Esprit occupe une place particulière dans l’histoire intellectuelle française. Fondée en 1932 par Emmanuel Mounier, elle s’est d’abord construite autour du personnalisme et d’une critique du « désordre établi ». La revue se définit aujourd’hui comme un lieu de vie intellectuelle destiné à penser la politique, les idées et la culture, en France comme à l’étranger.

Revue mensuelle d’idées et de culture, Esprit publie dix numéros par an. Son histoire croise plusieurs grands moments du XXe siècle et de la vie intellectuelle française : les débats de l’entre-deux-guerres, les luttes anticoloniales, l’expérience de la deuxième gauche, le combat antitotalitaire ou encore la réflexion sur la justice pénale internationale.

La revue revendique une attention aux transformations de la démocratie, aux conflits contemporains, aux formes de vie sociale, à la pensée politique, aux arts et à la littérature. Son site résume son projet par une formule : « Comprendre le monde qui vient. »

Dans son annonce, Pierre Benetti invite également à lire le numéro de juin 2026 de la revue, Palestine. Un avenir à reconstruire. Ce dossier interroge la possibilité d’un avenir politique palestinien dans un contexte de guerre à Gaza et de remise en cause de la perspective d’un État palestinien. Le numéro réunit notamment des contributions d’Hamit Bozarslan, Anne-Lorraine Bujon, Joël Hubrecht, Jihane Sfeir, Sharon Weill, Alaa Tartir, Joseph Bahout, Brigitte Curmi et Farhad Khosrokhavar.

Crédits photo : La Revue Esprit

Par Hocine Bouhadjera

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