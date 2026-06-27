Elle confond destin amoureux et obsession dangereuse

Gabriel reste pudique, ne lui révélant pas ses sentiments, mais elle va le suivre, l’intercepter, lui faire cracher le morceau s’il le faut. Et elle est prête à aller loin. Plongée dans les méandres d’une illusion dévastatrice, où la raison s’efface devant le besoin vital d’être aimée, Frédérique s’enfonce jusqu’au point de non-retour…

Les éditions Le Soir Venu vous proposent un extrait en avant-première :

Nicolas Robin est né dans les Landes et vit à Paris. Il se partage entre son métier dans l’aérien et l’écriture. Il a déjà publié sept romans, dont le best-seller Roland est mort publié aux éditions Anne Carrière (2016), salué par la critique et traduit en plusieurs langues. Elle le mangerait affirme une nouvelle fois le style qui a fait le succès de Nicolas Robin.

Parution le août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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