Séverine Cressan remporte le Prix Libraires en Seine Corinne-Kim

Le nom de la lauréate a été dévoilé par Valentine Goby, marraine du prix, lors de la soirée littéraire annuelle des Libraires en Seine. Environ 300 personnes étaient réunies, dont plus de 200 jurés et une cinquantaine de libraires. Cette 14e édition s’est achevée après plusieurs mois de lecture, de rencontres et de votes.

Les six romans finalistes avaient été choisis en janvier parmi 43 coups de cœur des libraires. La sélection a ensuite circulé dans les librairies de l’association, avec une tournée de 30 rencontres. Au total, 584 lecteurs et lectrices se sont inscrits cette année pour départager les titres en lice.

La soirée de remise du prix a également donné lieu à des tables rondes avec les finalistes, animées par les libraires de l’association. Des extraits des romans ont été lus par la comédienne Laurence Figoni. Elle était accompagnée cette année par Serge Forté au piano.

Six romans en lice pour la 14e édition

La sélection 2026 réunissait Carthage d’Irene Vallejo, publié par Albin Michel/Les Belles Lettres, La Bonne Mère de Mathilda di Matteo, publié à L’Iconoclaste, Les certitudes de Marie Semelin, publié chez JC Lattès, Les Trois cœurs du Poulpe de Raluca Antonescu, publié à La Baconnière, Nourrices de Séverine Cressan, publié aux éditions Dalva, et Quatre Jours sans ma Mère de Ramsès Kefi, publié aux éditions Philippe Rey. C’est à l’issue du vote des lecteurs jurés que Nourrices a été désigné lauréat.

Le Prix Libraires en Seine Corinne-Kim est un prix de libraires et de lecteurs. Les libraires établissent d’abord la sélection finale, puis les clients inscrits comme jurés votent après lecture. L’association porte ce prix depuis quatorze ans.

En 2025, Bérénice Pichat avait reçu le prix pour La Petite Bonne, publié aux Avrils. Elle succédait à Éric Chacour, lauréat 2024 pour Ce que je sais de toi, publié aux éditions Philippe Rey. Le prix avait auparavant distingué Gilles Marchand pour Le soldat désaccordé en 2023, Maggie O’Farrell pour Hamnet en 2022, Colin Niel pour Entre fauves en 2021 et Alexis Ragougneau pour Opus 77 en 2020.

Trois catégories pour les lecteurs jeunesse

Les Libraires en Seine ont également annoncé les lauréats de leurs prix jeunesse 2026. Deux catégories existaient déjà depuis respectivement 11 et 8 ans. Une troisième, destinée aux lycéens et jeunes adultes, a été lancée en 2025. Les âges indiqués pour chaque catégorie restent indicatifs, chaque lecteur ou lectrice pouvant rejoindre celle de son choix.

Les P’tits Bouquineurs en Seine s’adressent aux lecteurs jusqu’à 10 ou 12 ans. Les Bouquineurs en Seine concernent les lecteurs jusqu’à 14 ou 15 ans. Les Grands Bouquineurs en Seine visent les adolescents et les jeunes adultes.

Le principe reprend celui du prix adulte. Les jeunes lecteurs s’inscrivent auprès de leur librairie, lisent 3 livres sélectionnés par les libraires jeunesse de l’association, puis votent après 3 mois de lecture. Cette année, 300 jeunes ont participé au vote dans la catégorie qu’ils avaient rejointe.

Le Prix des P’tits Bouquineurs en Seine 2026 revient au Grand voyage de Tilbury de Gill Lewis, illustré par Pippa Curnick, traduit de l’anglais par Romane Baleynaud et publié chez Poulpe Fictions. Le Prix des Bouquineurs en Seine distingue Pierre Bayard Détextive privé, tome 1, L’Affaire Petit Prince, de Clémentine Beauvais, publié chez Sarbacane. Le Prix des Grands Bouquineurs en Seine est attribué à Nathalie Bernard pour La part du Vent, publié chez Thierry Magnier.

Des sélections jeunesse suivies par les librairies et les écoles

Dans la catégorie P’tits Bouquineurs, trois titres étaient finalistes pour cette 12e édition. Les jeunes jurés pouvaient voter pour Hazel Toucourt et les failles du temps d’Ellie S. Green, illustré par Marion Bulot et publié chez Rageot, Le Grand voyage de Tilbury de Gill Lewis, ou Presque Vicking de Cyril Jégou, illustré par Gauthier Ammeux et publié chez Sarbacane Pépix.

La 9e édition des Bouquineurs en Seine réunissait La communauté du marais, T1 : l’Odyssée d’Octobre de Mélanie Guyard, illustré par Timothée Le Véel et publié chez Flammarion Jeunesse, Pierre Bayard Détextive privé, T1 : L’Affaire Petit Prince de Clémentine Beauvais, et Moonwalk d’Audrey Faulot, illustré par Caroline Hüe et publié chez Gallimard Jeunesse.

La catégorie Grands Bouquineurs proposait L’énigme de Bletchley Park de Ruta Sepetys et Steve Sheinkin, traduit de l’anglais par Faustina Fiore et publié chez Gallimard Jeunesse. Elle comprenait aussi La part du Vent de Nathalie Bernard publié chez Thierry Magnier éditions et Les effacées de Marie Carteron, publié au Rouergue Jeunesse.

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Les librairies de l’association ont organisé des animations et des clubs de lecture autour des sélections jeunesse. Des établissements scolaires et des CDI ont également animé le prix en interne. Ils ont fait voter leurs jeunes lecteurs dans le cadre de ces sélections.

Un réseau de 16 librairies indépendantes

L’association Libraires en Seine est née en 2012. Elle regroupe des librairies indépendantes situées dans les Yvelines, les Hauts-de-Seine et le Val-d’Oise. Elle a créé le Prix Libraires en Seine, devenu Prix Libraires en Seine Corinne-Kim, puis les Prix jeunesse des P’tits Bouquineurs, des Bouquineurs et des Grands Bouquineurs en Seine.

La liste comprend Au Pays des Livres à Colombes, Dédicaces à Rueil-Malmaison avec Pile en Face, Dédicaces Nanterre, Des Gens qui lisent à Sartrouville, L’allée des feuilles à Saint-Germain-en-Laye, L’Amandier à Puteaux et L’Écriture à Vaucresson, La Boîte à Lettres et la Librairie Nouvelle à Asnières-sur-Seine, La Suite à Versailles, Le Baron Perché à Courbevoie, Le Presse Papier à Argenteuil, Les Beaux Titres à Levallois-Perret, Les Cyclades à Saint-Cloud, Les Sauterelles à Colombes et la Librairie de la Pointe à Chaville.

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Crédits photo : Editions Dalva

Par Ewen Berton

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