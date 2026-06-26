La Bibliothèque nationale de France accueillera le Fonds Albert Camus

Dans un contexte de réduction des dépenses publiques et de désengagement, notamment de l'État, dans le soutien aux acteurs de la culture, la ministre de la Culture Catherine Pégard officialisera l'acquisition et l'entrée du Fonds Albert Camus dans les collections de la Bibliothèque nationale de France, le 2 juillet prochain.

Cet ensemble de documents réunit des manuscrits, des éléments de correspondances, des articles ou encore des photographies, répartis en 225 cartons d'archives. Catherine Camus, la fille d'Albert Camus, veille depuis des années sur ce fonds consacré à son père, qu'elle entretient par ailleurs avec des ajouts réguliers, notamment des éditions des œuvres de l'auteur traduites en langues étrangères.

L'ensemble est conservé par la bibliothèque municipale Méjanes, à Aix-en-Provence, depuis la signature d'une convention de dépôt des archives d'Albert Camus, en avril 2000. En 2021, le Fonds Albert Camus déménage sur le site Michel-Vovelle, dédié aux collections patrimoniales de la bibliothèque Méjanes.

Parmi les pièces emblématiques conservées au sein du Fonds Albert Camus, l'unique manuscrit autographe authentique de L'Étranger (Gallimard, 1942), ainsi que la grande majorité des dossiers génétiques de La Chute (Gallimard, 1956) et de l'œuvre posthume Le Premier Homme (Gallimard, 1994). 400 photographies de l'auteur et de ses proches rendent aussi compte des fréquentations de Camus, ainsi que de l'effervescence intellectuelle de son époque.

En septembre 2025, l'État avait lancé un appel au mécénat d'entreprise afin de réunir 9 millions € et ainsi financer cette acquisition, un objectif visiblement atteint, avec l'aide de la maison Hermès et du CIC. Rappelons que ces entreprises ne soutiennent pas cet enrichissement patrimonial par pure bonté : elles bénéficient en effet d'une réduction d'impôt égale à 90 % des versements qu'elles pourraient effectuer, dans la limite de 50 % de l'impôt dû au titre de l'exercice considéré.

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La Bibliothèque nationale de France, qui recevra ce Fonds Albert Camus, conserve déjà les manuscrits de L'Homme révolté (Gallimard, 1951), du Malentendu (Gallimard, 1944), de Caligula (Gallimard, 1944) et de L'État de siège (Gallimard, 1949). Malgré sa postérité internationale, Albert Camus « fait partie des rares auteurs de cette période et de cette importance dont les archives n'ont pas encore intégré les collections publiques », remarquait le ministère de la Culture en septembre dernier.

Photographie : La Bibliothèque nationale de France, site Tolbiac (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

Par Antoine Oury

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