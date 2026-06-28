À nos marques : un premier tome pour comprendre les différences visibles et invisibles

Élaïa, 15 ans, vit avec son père et son petit frère, Tano. Sportive de haut niveau, elle avance avec une maladie visible qui l’expose aux remarques et aux moqueries. Lucien, 14 ans, traverse de son côté une période fragile depuis la séparation de ses parents. Derrière une attitude distante, il dissimule un secret qui l’isole et pèse sur son quotidien.

Lorsque leurs parents choisissent de vivre ensemble, les deux adolescents se retrouvent dans une même maison, sans l’avoir voulu. Leur cohabitation commence sous le signe du rejet, des tensions et des incompréhensions. Peu à peu, pourtant, les maladresses et les silences laissent place à une relation plus nuancée, où chacun découvre les blessures de l’autre.

Destiné aux lecteurs de 12 à 15 ans, À nos marques aborde les différences visibles et invisibles à l’adolescence, qu’elles soient liées à la maladie, au regard des autres, à la solitude ou aux fragilités familiales. Le roman s’inscrit dans une approche réaliste, centrée sur les personnages, sans discours moralisateur.

Les éditions La Trace vous proposent un extrait en avant-première :

Bénédicte Rousset a grandi dans le Vaucluse, entre l’atelier d’imprimerie de son père et l’univers scolaire de sa mère institutrice. Professeure de lettres modernes, elle trouve dans l’écriture un espace d’exploration personnelle, en lien avec une tradition familiale marquée par le théâtre, la poésie et le roman. Elle est notamment l’autrice de la collection jeunesse Calamity Flop, destinée aux jeunes lecteurs.

Calouan est autrice, principalement en jeunesse, mais aussi biographe, correctrice professionnelle, enseignante et formatrice en environnement et microbiologie. Elle intervient régulièrement en milieu scolaire autour de sujets comme l’environnement, le harcèlement, le vivre-ensemble, les contes et les légendes. Son travail d’écriture accorde une place importante aux relations humaines, à la transmission et au respect de l’autre.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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