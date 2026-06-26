Quand l’imaginaire s’allie à l’humain

Une actrice blonde, au sommet de sa gloire, ouvre les yeux sur une journée qui aurait dû lui appartenir. Rien, pourtant, ne répond plus. Dans la rue, à son agence, jusque dans l’intimité familiale, les regards glissent sur elle comme sur une inconnue. Le roman de Stéphane Carlier, Ce qui est arrivé à la célèbre actrice blonde, publié chez Le Tripode, part de ce dérèglement brutal : rester soi, mais ne plus être reconnu par personne.

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Invitée à en parler, Nathalie, libraire à Au Traits d’Union, ne cherche pas à dissiper trop vite le mystère. Ce livre, elle le sait, se défend avec prudence. Trop en dire, ce serait abîmer le plaisir. Elle commence par l’évidence : « J’ai trouvé que le livre était surprenant, profondément humain, et avant tout très, très drôle. » Derrière la comédie, elle voit un roman de décalage, de bascule, de stupeur intime.

CHRONIQUE - Stéphane Carlier frappe fort avec l’histoire la plus folle

L’histoire, telle qu’elle accepte de la raconter, tient à cette actrice « mondialement reconnue », consacrée par les Césars, incapable jusque-là de traverser la rue sans être vue. Puis, un matin, plus rien. « Du jour au lendemain, plus personne ne la reconnaît. Mais qu’est-ce qui se passe ? Point. » Nathalie insiste : il ne faudrait pas aller plus loin. Le ressort tient à cette disparition paradoxale d’une femme dont le métier repose sur l’image, les visages, les rôles.

Face à elle, il y a Jean-Philippe, technicien en volets roulants en Bourgogne. Le monde, lui, le prend désormais pour cette star. Ce choc des existences fait naître des quiproquos, mais aussi une inquiétude plus profonde. Nathalie parle d’une « complémentarité dans l’opposition » : Paris contre Chagny, le cinéma contre les volets roulants, la terrasse rêvée contre l’appartement ordinaire. Stéphane Carlier, souligne-t-elle, « sait vraiment nous ancrer dans la réalité ». Le roman garde un pied dans les objets, les cafés, les gestes du quotidien.

Le rire n’efface donc pas la gravité. Il la rend plus accessible. Car la question posée par le livre, Nathalie la formule sans détour : que vaut ce que nous croyons être, si le regard des autres cesse soudain de le confirmer ? « Est-ce que c’est vraiment si important, ce qu’on renvoie aux autres ? Est-ce que ce n’est pas plus important ce qu’on est soi-même ? » Une actrice vit de l’exposition, de la reconnaissance, parfois de la confusion entre son nom et ses rôles. Que reste-t-il lorsque l’image s’effondre ?

Pour Nathalie, cette dimension cinématographique n’est pas satirique au sens sec. Elle y lit plutôt « une déclaration d’amour » : au cinéma, aux acteurs, mais aussi à la réalité qui les rattrape. Elle évoque un livre où cohabitent « le magnifique et le réel ». L’élégance de Carlier serait là : faire tenir ensemble le romanesque et le concret, le trouble fantastique et le comique de situation.

Pourquoi le livre se lit-il si vite ? La libraire répond par l’intrigue, puis par le rythme : « Il n’y a pas de longueur. » Les questions s’enchaînent — que s’est-il passé, où vont-ils, pourquoi ? — et la curiosité tire le lecteur vers la fin. Mais ce n’est pas seulement l’efficacité qui compte. Le duo, l’ancrage social, la drôlerie donnent au roman une chaleur particulière. Nathalie parle d’une « lecture plaisir », mais précise aussitôt qu’elle « a du sens ».

En librairie, le roman n’est pas caché. À la librairie Traits d’Union, Nathalie l’a placé « à l’entrée, sur la table des coups de cœur ». « On ne peut pas le rater », dit-elle. Pour le défendre, elle assume une recommandation fondée sur la confiance : « Je ne peux pas vous en dire plus. Il faut me faire confiance. » Ce livre se vend presque comme une confidence : accepter de ne pas tout savoir avant d’entrer.

À quel public l’adresser ? Aux lecteurs de Stéphane Carlier, d’abord, parce qu’ils retrouveront « la veine » qui leur plaît, tout en étant surpris. Aux autres aussi, car le roman offre « la réalité, l’humour, l’intrigue, le plaisir de lire » et même « l’interrogation sociale ». Elle y voit encore un hommage « aux petits gens » : derrière la star dépossédée de son image, Jean-Fi n’est pas un pur contrepoint comique. Il apporte une autre humanité.

Il faudra éviter de le promettre comme un polar, un pur suspense ou une œuvre de science-fiction. Nathalie le rapproche du body swap, sans l’y enfermer ; elle pense aussi au théâtre de boulevard, aux quiproquos. Mais le bandeau imaginaire qu’elle lui donnerait dit mieux l’affaire : « Quand l’imaginaire s’allie à l’humain. » C’est peut-être cela, au fond, qui arrive à cette actrice blonde : une fable drôle, mais inquiète, sur ce que l’on perd quand le monde ne nous reconnaît plus.

Crédits photo : Nathalie, librairie Traits d'Union

Par Inès Lefoulon

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