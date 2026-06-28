Nicolas Deleau signe Odyssée funambule, une traversée romanesque entre Afrique et Inde

Job arrive seul à Durban, à l’extrémité australe du continent africain. Discret, presque effacé, il avance avec un fantôme en mémoire et une mission qui semble vouée à l’impossible. Sa route croise bientôt celle de Rouslan, géant ukrainien expansif, puis de Gabriel, personnage mystérieux aux allures de Baron Samedi, accompagné de Madame, une mangouste parée comme une souveraine.

Autour d’eux se dessine un voyage au long cours, entre Afrique et Inde, où l’errance, la mémoire et le chaos du monde deviennent les lignes de force d’une odyssée singulière.

Les éditions Actes Sud vous proposent un extrait en avant-première :

Né en 1974 à Rennes, Nicolas Deleau a vécu en Angola, en Éthiopie et en Inde. Il réside aujourd’hui en République tchèque, où il enseigne le français et le théâtre, tout en poursuivant une activité d’écriture et de peinture. Son premier roman, Les Rois d’ailleurs, paru chez Rivages en 2012, avait été remarqué au festival Étonnants Voyageurs.

Il a ensuite publié Des rêves à tenir, couronné par le prix Habiter le monde, ainsi que Tévennec chez Gallimard en 2025. Son œuvre comprend également des récits de voyage, un essai consacré à Aimé Césaire écrit en collaboration, et des livres pour la jeunesse primés et traduits dans plusieurs pays.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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