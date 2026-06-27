Volodine pousse le post-exotisme jusqu'à l'extinction humaine

Elles ont atteint l'au-delà du noir et elles sont seules. Sur la terre d'où elles viennent, rien ne va plus. L'humanité vit ses derniers moments, laïcs et religieux font alliance, comptant sur la magie, la prière et quelques voyageuses oniriques pour que l'espèce dominante ne s'éteigne pas : c'est dire où elle en est dans son naufrage, cette fameuse espèce.

Les éditions La Volte vous proposent un extrait en avant-première :

L'auteur, Infernus lohannes, est en réalité un collectif du mouvement post-exotique, dont Antoine Volodine est le porte-parole. Quarante-huit romans sont sortis sous différentes signatures, telles Manuela Draeger, Lutz Bassmann, Antoine Volodine... et chez de nombreux éditeurs (Denoël, Minuit, Gallimard, Seuil, Verdier, L'Olivier, L'École des loisirs...).

Antoine Volodine est notamment lauréat du Grand Prix de l'Imaginaire en 1987 (Rituel du mépris), du prix du Livre Inter en 2000 (Des anges mineurs) et du Prix Médicis en 2014 (Terminus radieux). La Volte a publié Variations Volodine en 2022, coffret dans lequel on peut lire Cahiers du Schibboleth d'Infernus lohannes et écouter les 6 albums post-exotiques.

Parution le 27 août 2026.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Ewen Berton

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