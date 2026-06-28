Entre fatigue, culpabilité et solitude, le quotidien d’une jeune mère

Béa vient d’accoucher de son deuxième enfant. Depuis cette naissance, son quotidien semble se resserrer autour d’une succession de gestes à accomplir, d’obligations pratiques et de pensées qui se dispersent. Elle trouve parfois un apaisement dans les centres commerciaux ou dans les longueurs qu’elle enchaîne à la piscine municipale, mais ces moments ne suffisent pas toujours à contenir l’inquiétude qui l’accompagne.

La vie domestique prend une place envahissante. Béa nettoie, range, anticipe, se donne des consignes, pense aux factures, aux vêtements à réparer, aux invitations auxquelles il faudrait répondre. Dans ce flux continu, elle se montre parfois dure avec son fils aîné, âgé de quatre ans, et mesure difficilement ce qui relève de l’épuisement, de la culpabilité ou du besoin de contrôle.

Le roman s’attache à ces déplacements intérieurs, à la manière dont la maternité transforme la perception du temps, du couple et de soi. À travers plusieurs points de vue, Anne-Sophie Subilia met en scène une vie ordinaire traversée par des tensions discrètes, mais aussi par des instants de suspension : une image qui surgit, un détail qui retient l’attention, une phrase trouvée dans le travail de traduction. Ces brèches permettent à Béa de reprendre brièvement contact avec elle-même.

Les éditions Zoé vous proposent un extrait en avant-première :

Née en 1982 d’un père suisse et d’une mère belge, Anne-Sophie Subilia vit à Lausanne après avoir résidé à Berlin, Strasbourg et Montréal. Elle est notamment l’autrice de L’épouse, publié aux éditions Zoé en 2022, roman pour lequel elle a reçu un Prix suisse de littérature et figuré dans les sélections des prix Femina et Médicis. Son travail romanesque accorde une place importante à l’intériorité des personnages, aux perceptions sensibles et à une écriture attentive aux mouvements de la conscience.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Clotilde Martin

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