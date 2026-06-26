Imprimerie : le Groupe Messages s’offre Escourbiac, spécialiste du beau livre

Le groupe présente cette intégration comme une nouvelle étape de son développement auprès des éditeurs, avec l’objectif de « proposer une offre d’impression toujours plus complète, performante et 100 % française ». Escourbiac apporte au nouvel ensemble une spécialisation reconnue dans le beau livre, le livre d’art et les ouvrages à forte exigence graphique.

Le haut de gamme en renfort

Fondée en 1963 à Graulhet, l’imprimerie tarnaise s’est imposée dans le secteur par son travail sur les beaux livres, les ouvrages photographiques et les réalisations nécessitant une reproduction soignée des images. Elle revendique notamment une production en offset HRUV ou en numérique, avec trame 240, ainsi qu’un accompagnement autour de la photogravure, du choix des papiers et des finitions.

Escourbiac a également été distinguée par quatre Cadrats d’or, récompense professionnelle attribuée dans le secteur de l’imprimerie. L’entreprise est par ailleurs labellisée Entreprise du Patrimoine Vivant, reconnaissance accordée aux sociétés françaises disposant de savoir-faire artisanaux ou industriels jugés remarquables.

Pour le Groupe Messages, l’intérêt de l’opération est double : élargir son offre technique et renforcer sa présence sur le segment haut de gamme de l’édition. Escourbiac est notamment identifiée pour « l’impression de très beaux livres », avec une technologie à encre UV, ainsi que pour « la réalisation de façonnage d’exception ».

L’Imprimerie Messages, basée à Toulouse, intervient dans l’impression numérique et offset, le façonnage, le routage et la mise sous pli. TypoLibris accompagne les éditeurs dans la fabrication de livres, catalogues, magazines ou bandes dessinées. La Reliure Française, installée à Limoges, est spécialisée dans la reliure artisanale et industrielle, notamment pour les livres cartonnés et les dos carrés collés.

L’arrivée d’Escourbiac poursuit donc une logique d’intégration verticale : impression, fabrication, façonnage et reliure sont réunis au sein d’un même groupe, avec un argument central adressé aux éditeurs, celui d’une production localisée en France.

Le papier, nerf de l’édition

Les dernières données disponibles du Syndicat national de l’édition sur les achats de papier des éditeurs portent sur 2023. Cette année-là, les éditeurs interrogés ont acheté 178.618 tonnes de papier, un volume globalement orienté à la baisse depuis dix ans, hors pics conjoncturels liés notamment aux réformes scolaires ou au rattrapage post-Covid. La qualité et la traçabilité des approvisionnements pèsent en revanche de plus en plus : 98 % du papier acheté était certifié PEFC, FSC ou recyclé en 2023, contre 88 % dix ans plus tôt.

L’enjeu est d’autant plus sensible que tous les éditeurs n’ont pas la même capacité d’achat. Les grandes et moyennes maisons achètent majoritairement leur papier en direct, mais les plus petites structures passent très largement par leurs imprimeurs. Pour ces dernières, la relation avec le fabricant ne se limite donc pas à une prestation technique : elle conditionne aussi l’accès au papier, la gestion des délais, les choix de finition et une partie de la trajectoire environnementale du livre.

Côté imprimeurs, la consolidation répond aussi à un tissu industriel sous pression. Les données structurelles les plus récentes de la branche imprimerie de labeur et industries graphiques portent également sur 2023 : elle comptait alors 3651 entreprises, 4004 établissements employeurs et 33.932 salariés, auxquels s’ajoutaient 1049 alternants. Le secteur reste très atomisé : 82 % des établissements de la branche emploient moins de 11 salariés.

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Depuis 2023, les entreprises évoluent dans un contexte de charges élevées, touchant directement le papier, le carton et l’encre, mais aussi l’énergie.

Crédits photo : Escourbiac

Par Hocine Bouhadjera

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