Le Prix PhiloMonaco de l’Essai 2026 attribué à Estelle Ferrarese

Le Prix PhiloMonaco de l’Essai récompense un ouvrage de philosophie publié en langue française. Le livre doit être paru dans l’année civile précédant l’attribution du prix. La remise se tient lors d’une soirée présidée par les membres fondateurs des Rencontres Philosophiques de Monaco, en présence des membres du jury.

L’ouvrage primé doit répondre à plusieurs critères : rigueur, pertinence et originalité. Il doit ouvrir de nouvelles interrogations pour la pensée contemporaine. Le prix ne vise ni un travail strictement universitaire ou académique, ni un livre réduit à la vulgarisation.

Estelle Ferrarese est spécialiste de l’École de Francfort. Elle a publié Le marché de la vertu. Critique de la consommation éthique chez Vrin en 2023. Elle est aussi l’autrice de La fragilité du souci des autres. Adorno et le care, paru aux ENS Éditions en 2018.

Un livre sur ce que les sanglots font au sujet

Une philosophie des sanglots part d’un constat : beaucoup a été dit sur les larmes, mais les sanglots ont peu été examinés. Estelle Ferrarese les aborde comme une attaque du corps contre les facultés qui font de l’individu un sujet. La parole, la pensée et la station debout peuvent alors être suspendues.

Les sanglots apparaissent généralement dans des situations d’impuissance, comme le deuil ou la rupture. Le corps redoublerait alors cette impuissance en neutralisant celui qui sanglote. L’expérience obligerait ainsi à regarder cette impuissance en face.

Dans cette perspective, les corps qui sanglotent sont associés à un statut de sujet « empêché, provisoire, conditionnel, sous probation ». Le soulèvement du diaphragme engagerait à la fois une acceptation de l’impuissance et une protestation contre elle. Il produirait, pour quelques instants, un autre rapport au temps, aux autres et au monde.

Le jury était présidé par Robert Maggiori. Il réunissait Isabelle Alfandary, Étienne Bimbenet, Charlotte Casiraghi, Catherine Chalier, Denis Kambouchner, Sandra Laugier, Claire Marin, Géraldine Muhlmann, Corine Pelluchon, Judith Revel, Camille Riquier, Patrick Savidan et Raphael Zagury-Orly.

L'année dernière, le lauréat était Franck Fischbach, pour Faire ensemble. Reconstruction sociale et sortie du capitalisme, paru aux éditions du Seuil en 2024.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Par Dépêche

Contact : depeche@actualitte.com