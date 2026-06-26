Les Mémés et Faim de l'histoire ! bientôt diffusés, en séries, sur Arte

Pour le Festival d'Annecy, les projets d'adaptation animés se multiplient. Après les annonces de France Télévisions, voici celles de la chaine Arte, qui avait déjà présenté, il y a quelques jours, la série animée Putain de chat !. Cette dernière, réalisée par Christophe Gautry, sera diffusée dès le 6 juillet sur arte.tv et YouTube Courts Toujours, puis à partir du 13 juillet jusqu'au 28 août à la télévision, du lundi au vendredi à 20h50.

Autre série courte, avec 30 épisodes de 2 minutes 30 chacun, Les Mémés adapte les bandes dessinées homonymes de Sylvain Frécon, publiées par les éditions Fluide Glacial (6 tomes sont parus à ce jour).

Huguette, Lucette et Paulette forment un trio de mémés pas comme les autres. Loin d’être de vénérables seniors habitées par la sagesse et la bienveillance, ces « Mémés » sont avant tout des femmes farouches et libres qui s’emploient à briser tous les stéréotypes de la vieillesse, avec beaucoup d’humour. Camarades de circonstance plutôt qu’amies de longue date, elles vivent seules et leurs retrouvailles quotidiennes viennent rythmer leurs journées, que ce soit au marché, au parc, dans la rue ou au restaurant. Ce qui les unit, c’est leur capacité à transformer les banalités de la vie en réflexions hilarantes ou touchantes, mêlant critique sociale et humour décalé. – Le synopsis de la série Les Mémés

L'écriture est assurée par un duo, Xavier Vairé et Raphaël Baudet, tandis que la réalisation a été confiée à Julien David. Côté doublage, Myriam Boyer, Yolande Moreau et Andréa Ferréol prêtent leurs voix aux personnages...

Les Mémés (Arte France et Caïmans Production)

Coproduite par Arte France et Caïmans Production, la série sera diffusée en 2027.

Après Silex and The City et de 50 Nuances de Grecs, l'auteur Jul fait son retour sur Arte avec Faim de l'histoire !, série animée inspirée de sa bande dessinée, parue en novembre 2023 et cosignée avec Alfonso Aitor, chez Dargaud.

Faim de l’histoire ! est une série animée 2D dans la droite ligne de Silex and The City et de 50 Nuances de Grecs. Avec le ton facétieux et irrévérencieux qui fait la signature de Jul, on s’installe au fil des siècles dans un extraordinaire banquet qui raconte l’histoire de l’humanité par le prisme de la gastronomie. Chaque épisode est un instantané d’un moment historique. Manger dans la grotte de Lascaux avec Cro-Magnon, avec les pharaons d’Égypte, avec Jésus et les Apôtres, avec les Aztèques, ou à bord de la Station Spatiale Internationale : c’est toute l’Histoire du monde qui défile dans notre assiette. Les aliments consommés, la façon de les cuisiner et de les déguster éclairent tous les aspects de la société : politique, religieux, scientifique, philosophique, culturel… Cette expérience universelle est racontée tambour battant avec malice et décalage, maniant anachronismes volontaires et savoir authentique. – Le synopsis de la série Faim de l'histoire !

30 épisodes de 3 minutes promettent de rassasier la curiosité, avec Mathieu Signolet à la réalisation et Fabrice Drouelle à la narration. Côté casting, du beau monde autour de la table, puisque l'on pressent Amélie Nothomb, Stéphane Bern, Suzanne Lindon, Frédéric Pierrot, Alain Ducasse, Paul Kircher ou encore Nadia Terezkiewicz...

Coproduite par Arte France et Haut et Court TV, avec la participation du studio d'animation Miyu, la série est en cours d'écriture.

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Enfin, Arte révèle aussi un projet de long-métrage d'animation, intitulé Melvile et basé sur la série de bandes dessinées de Romain Renard (3 tomes et un one-shot) parue aux éditions Le Lombard.

Depuis son quatorzième anniversaire, Paul est convaincu qu’il est responsable de la disparition de Ruth, son premier amour, morte dans un incendie. Vingt ans plus tard, il retourne à Melvile pour régler la succession de sa grand-mère. À cette occasion, il découvrira l’histoire de ses ancêtres et les circonstances véritables de la mort de Ruth. Les deux sont intimement liés. – Le synopsis du film Melvile

Romain Renard lui-même en cosigne le scénario avec Olivier Tollet et a travaillé sur la réalisation avec Fursy Teyssier. Cette coproduction entre la France, la Belgique, le Luxembourg et le Canada réunit Special Touch Studios, Creative Touch Studios, Need Productions, Paul Thiltges Distribution et Unité Centrale.

La date de sortie reste à déterminer...

Photographie : Faim de l'histoire ! (Arte France, Haut et Court TV)

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Par Antoine Oury

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