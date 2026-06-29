Hauts-de-France : La Librairie Dunkerque en liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire de La Librairie Dunkerque a été prononcée par le tribunal de commerce de Dunkerque, selon les informations d'ActuaLitté. Elle était dirigée par Thomas Demey, avec Christophe Coelenbier en salarié, au moment de l'ouverture de l'enseigne, en 2015.

« Il y avait de la place à Dunkerque pour notre projet : la plus grande surface en librairie c’est Auchan et il y a aussi deux librairies indépendantes, spécialisées en jeunesse et en BD », expliquait alors le libraire, qui s'inscrivait dans une certaine tradition familiale : son père, Patrick Demey, était en effet le gérant des librairies Majuscule, installées à Dunkerque et Saint-Omer.

Sur une surface de vente d'une centaine de mètres carrés, le commerce proposait à sa clientèle une offre généraliste de livres, mais aussi des articles de papeteries, de beaux-arts et des vinyles.

</center>

Des événements se déroulaient également entre les murs, comme des rencontres et séances de dédicace, ainsi que des expositions.

La Librairie Dunkerque disposait en effet d'un sous-sol capable d'accueillir du public.

À LIRE - Paris : la Librairie Aïcha en justice face à son bailleur, Paris Habitat

Nous avons tenté de joindre La Librairie Dunkerque, sans succès.

Photographie : Dunkerque (illustration, Sergii Gulenok, CC BY-NC 2.0)

Par Antoine Oury

Contact : ao@actualitte.com