Au Château d’Aubenas, Philip K. Dick et Marion Fayolle réinventent nos imaginaires

Rouvert en juillet 2024, le Château d’Aubenas a depuis accueilli plus de 76.000 visiteurs. Le monument poursuit sa programmation culturelle avec une saison d’automne construite autour de deux événements. Tous deux seront présentés pour la première fois dans le lieu.

Les expositions aborderont deux approches de l’image et du récit. « Rêvez-vous de moutons électriques ? » s’intéressera aux formes de fiction liées aux technologies numériques et à leur influence sur la perception du réel. L’exposition consacrée à Marion Fayolle portera sur une œuvre où les mots et les dessins s’entremêlent pour représenter les liens entre les êtres.

Des fictions technologiques dans les salles du Château

La première exposition prend librement appui sur le roman de Philip K. Dick Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?. Elle interroge les relations entre technologie, espace et imagination. Son commissariat est assuré par Victoria Aresheva, Anastasia Krizanovska et Lena Sorokina.

Elle réunira Henni Alftan, Ericka Beckman, Léa Bouton, Leelee Chan, Lauren Clay, Peter Halley, Kate Mosher Hall, Hanna Hur, Laura Lamiel, Mark Leckey, Mélody Lu, Alexandra Noel, Veronika Pausova, Aldo Rossi, Tai Shani, Richard Sides, Daniel Sinsel, Marina Stern, Naoki Sutter-Shudo et Jesse Wine. Le parcours se déploiera sur les deux étages du Château en rassemblant peintures, sculptures, dessins, vidéos et installations.

Lauren Clay, Love Feast, 2024. Picture Theory, New York. Installation view. Courtesy the artist.

« Rêvez-vous de moutons électriques ? » établit un lien entre l’histoire de la représentation et les espaces virtuels contemporains. Le texte de présentation associe l’invention de la perspective à la Renaissance à une transformation durable de la manière de représenter le monde. Les espaces numériques y sont abordés comme de nouveaux lieux d’illusion, de projection et de construction fictionnelle.

L’exposition cartographie un espace situé entre réalité et simulation. Elle fait apparaître des références aux architectures digitales, aux avatars fragmentés, aux formes d’autofiction et à la logique immersive du jeu vidéo. La mémoire y occupe également une place centrale, à travers l’idée de palais mental et de paysages intérieurs modifiés par les images.

Marion Fayolle, les corps et les liens invisibles

La seconde exposition sera consacrée à Marion Fayolle, née en 1988 et originaire de Saint-Sauveur-de-Montagut, en Ardèche. Illustratrice, autrice de bande dessinée et romancière, elle développe une pratique qui associe dessin et écriture.

À LIRE - Montpellier : Marion Fayolle transforme les sentiments en dessins

Dans ses dessins et ses écrits, les corps sont souvent représentés en transformation. Les personnages fusionnent, s’entremêlent, se dupliquent ou se découpent au contact d’autres personnes, d’êtres aimés ou de paysages traversés. Ces formes donnent une représentation visuelle à des liens et à des émotions.

Marion Fayolle, tamponneuse, 2026. © Marion Fayolle - Les Aimants - Le Tripode 2026.

L’exposition consacrée à Marion Fayolle réunira des dessins, des mots et des dispositifs immersifs. Les visiteurs seront invités à entrer dans les traits des personnages et à devenir les figurants de la narration proposée.

Crédits photo : Le Château d'Aubenas - Centre d'Art Contemporain et du Patrimoine

Par Ewen Berton

Contact : eb@actualitte.com