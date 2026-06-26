Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés

Trente titres pour deux lauréats. Le jury du Grand Prix de littérature policière a arrêté sa sélection 2026, composée de 15 romans francophones et 15 romans étrangers parus entre juillet 2025 et juin 2026. Les deux récompenses - roman francophone et roman traduit - seront annoncées le 24 septembre.
Le 26/06/2026 à 12:31 par Hocine Bouhadjera
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26/06/2026 à 12:31
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Le jury s’est réuni le mercredi 17 juin à la Bibliothèque des littératures policières, à Paris, pour établir cette liste officielle. Fondé en 1948 par Maurice-Bernard Endrèbe, le Grand Prix de littérature policière distingue chaque année deux œuvres du genre noir et policier, l’une francophone, l’autre traduite.
L’an passé, le prix 2025 avait récompensé Mathilde Beaussault dans la catégorie roman francophone pour Les saules, publié au Seuil dans la collection « Cadre noir ». Côté roman étranger, le jury avait distingué Loch noir de l’Écossais Peter May, traduit de l’anglais par Ariane Bataille et paru au Rouergue, dans la collection « Rouergue noir ».
15 romans francophones :
Antoine Albertini — Vous le regarderez comme impur — Seuil
Frédéric Andréi — L’Homme assis au carrefour de Chabottes — La Manufacture de livres
Adib Benazzi — Le Secret d’Alger — Presses de la Cité
Olivier Ciechelski — Le Livre des prodiges — Rouergue
Angélina Delcroix — La Fabrique du mal — Michel Lafon
Benjamin Dierstein — Bleus, blancs, rouges, tome 2 : L’Étendard sanglant est levé — Flammarion
Yoann Faure — La Mélodie des fous — Du Gros Caillou
David Hury — Beyrouth Paradise — Liana Levi
Norman Jangot — Au cœur du cirque funèbre — Héloïse d’Ormesson
A. Andrée Michaud — Baignades — Rivages
Tarik Noui — Cathédrale — Actes Sud
Gilda Piersanti — La Rancune des morts — Le Masque
Isabelle Sallé — Katanga : aux sources du mal — Novice
Anne Secret — Le Nord-Sud — Asphalte
Antonin Varenne — Les fils de l’aigle — Gallimard
15 romans étrangers :
William Boyd — Gabriel’s Moon — Seuil — traduit de l’anglais par Isabelle Perrin
Chris Brookmyre — Le Miroir brisé — Métailié — traduit de l’anglais par Céline Schwaller
S. A. Cosby — Le Roi des cendres — Sonatine — traduit de l’anglais par Pierre Szczeciner
Ken Jaworowski — Small Town Sins — Seuil — traduit de l’anglais des États-Unis par Clément Baude
Patrícia Melo — Ceux qui ne sont rien — Buchet-Chastel — traduit du portugais par Élodie Dupau
Dominic Nolan — White City — Rivages — traduit de l’anglais par David Fauquemberg
Richard O’Rawe — Braquage à Belfast — Gallimard — traduit de l’anglais par Dominique Jeannerod
Oto Oltvanji — Le Champ des méduses — Agullo — traduit du serbe par Slavica Pantic-Lew
Chris Pavone — Le Portier — Gallimard — traduit de l’anglais par Jean Esch
Scott Preston — Le Sang des collines — Albin Michel — traduit de l’anglais par Paul Matthieu
Dolores Redondo — Celles qui ne dorment pas — Gallimard — traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon
Nilanjana S. Roy — Black River — L’Aube — traduit de l’anglais par Benoîte Dauvergne
Jakub Szamałek — La Station — Métailié — traduit du polonais par Kamil Barbarski
Alberto Vignati — Hedonia — Seuil — traduit de l’italien par Anaïs Bouteille-Bokobza
Henry Wise — Nulle part où revenir — Sonatine — traduit de l’anglais par Julie Sibony
Le rendez-vous est donc fixé au 24 septembre, date à laquelle le jury dévoilera les deux successeurs de Mathilde Beaussault et Peter May.
Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones
Crédits photo : Benjamin Dierstein (Jean-Philippe Baltel/Flammarion)
Par Hocine Bouhadjera
Contact : hb@actualitte.com
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