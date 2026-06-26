Grand Prix de littérature policière 2026 : les 30 romans sélectionnés

Le jury s’est réuni le mercredi 17 juin à la Bibliothèque des littératures policières, à Paris, pour établir cette liste officielle. Fondé en 1948 par Maurice-Bernard Endrèbe, le Grand Prix de littérature policière distingue chaque année deux œuvres du genre noir et policier, l’une francophone, l’autre traduite.

L’an passé, le prix 2025 avait récompensé Mathilde Beaussault dans la catégorie roman francophone pour Les saules, publié au Seuil dans la collection « Cadre noir ». Côté roman étranger, le jury avait distingué Loch noir de l’Écossais Peter May, traduit de l’anglais par Ariane Bataille et paru au Rouergue, dans la collection « Rouergue noir ».

15 romans francophones :

Antoine Albertini — Vous le regarderez comme impur — Seuil

Frédéric Andréi — L’Homme assis au carrefour de Chabottes — La Manufacture de livres

Adib Benazzi — Le Secret d’Alger — Presses de la Cité

Olivier Ciechelski — Le Livre des prodiges — Rouergue

Angélina Delcroix — La Fabrique du mal — Michel Lafon

Benjamin Dierstein — Bleus, blancs, rouges, tome 2 : L’Étendard sanglant est levé — Flammarion

Yoann Faure — La Mélodie des fous — Du Gros Caillou

David Hury — Beyrouth Paradise — Liana Levi

Norman Jangot — Au cœur du cirque funèbre — Héloïse d’Ormesson

A. Andrée Michaud — Baignades — Rivages

Tarik Noui — Cathédrale — Actes Sud

Gilda Piersanti — La Rancune des morts — Le Masque

Isabelle Sallé — Katanga : aux sources du mal — Novice

Anne Secret — Le Nord-Sud — Asphalte

Antonin Varenne — Les fils de l’aigle — Gallimard

15 romans étrangers :

William Boyd — Gabriel’s Moon — Seuil — traduit de l’anglais par Isabelle Perrin

Chris Brookmyre — Le Miroir brisé — Métailié — traduit de l’anglais par Céline Schwaller

S. A. Cosby — Le Roi des cendres — Sonatine — traduit de l’anglais par Pierre Szczeciner

Ken Jaworowski — Small Town Sins — Seuil — traduit de l’anglais des États-Unis par Clément Baude

Patrícia Melo — Ceux qui ne sont rien — Buchet-Chastel — traduit du portugais par Élodie Dupau

Dominic Nolan — White City — Rivages — traduit de l’anglais par David Fauquemberg

Richard O’Rawe — Braquage à Belfast — Gallimard — traduit de l’anglais par Dominique Jeannerod

Oto Oltvanji — Le Champ des méduses — Agullo — traduit du serbe par Slavica Pantic-Lew

Chris Pavone — Le Portier — Gallimard — traduit de l’anglais par Jean Esch

Scott Preston — Le Sang des collines — Albin Michel — traduit de l’anglais par Paul Matthieu

Dolores Redondo — Celles qui ne dorment pas — Gallimard — traduit de l’espagnol par Isabelle Gugnon

Nilanjana S. Roy — Black River — L’Aube — traduit de l’anglais par Benoîte Dauvergne

Jakub Szamałek — La Station — Métailié — traduit du polonais par Kamil Barbarski

Alberto Vignati — Hedonia — Seuil — traduit de l’italien par Anaïs Bouteille-Bokobza

Henry Wise — Nulle part où revenir — Sonatine — traduit de l’anglais par Julie Sibony

Le rendez-vous est donc fixé au 24 septembre, date à laquelle le jury dévoilera les deux successeurs de Mathilde Beaussault et Peter May.

Retrouver la liste des prix littéraires français et francophones

Crédits photo : Benjamin Dierstein (Jean-Philippe Baltel/Flammarion)

Par Hocine Bouhadjera

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