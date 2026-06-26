Russie : 18.000 livres ukrainiens “russophobes” placés dans un dépôt spécial

La Bibliothèque d’État russe, à Moscou, dit avoir rassemblé 18.000 livres ukrainiens dans un dépôt spécial. Selon Reuters, son directeur, Vadim Duda, présente ces ouvrages comme porteurs d’idées « nationalistes » et « russophobes », susceptibles selon lui de déformer l’histoire commune entre Russes et Ukrainiens.

Les volumes proviendraient de bibliothèques situées dans des zones ukrainiennes contrôlées par la Russie, notamment dans le Donbass. Vadim Duda indique que cette collection a commencé à être constituée en 2024, sur instruction du ministère russe de la Culture. Il assure qu’il ne s’agit pas d’une destruction, mais d’une conservation à des fins de recherche.

Un fonds séparé, une portée politique

Cette justification bibliothécaire ne suffit pas à neutraliser la portée politique du geste. Reuters rappelle que Kyiv accuse Moscou de chercher à effacer l’identité culturelle ukrainienne dans les territoires occupés, par des politiques de russification visant notamment l’école, la langue, les institutions culturelles et les références historiques.

La Russie, de son côté, affirme agir contre des contenus idéologiques considérés comme hostiles. Le classement de ces livres dans un dépôt distinct place donc les collections au cœur d’une bataille mémorielle : conserver, oui, mais dans quel cadre, avec quelles conditions d’accès, et sous quelle qualification ?

Le chiffre lui-même marque une évolution. Vadim Duda avait déjà évoqué l’existence de ce dépôt spécial en novembre 2025, avec un volume alors estimé à 12.000 livres. L’annonce de 18.000 ouvrages signale donc une extension du dispositif.

Les bibliothèques dans la guerre culturelle

Pour les professionnels du livre, l’affaire illustre une zone grise lourde de conséquences. Un déplacement de documents peut être présenté comme une mesure de conservation, tout en réduisant leur circulation effective. Dans un contexte de guerre, ce type d’opération ne concerne pas seulement les rayonnages : il touche à la transmission, à l’accès aux sources et à la capacité d’un pays à préserver ses propres récits.

La Bibliothèque d’État russe, anciennement Bibliothèque Lénine, compte parmi les plus importantes institutions documentaires du pays. Que ce soit dans ses murs qu’atterrissent ces ouvrages ukrainiens donne à l’opération une dimension hautement symbolique.

Crédits photo : sunriseforever CC 0

Par Nicolas Gary

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