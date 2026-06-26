Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La première place change de mains. Deuxième la semaine précédente, La prof gagne un rang et s’installe en tête avec 14.534 ventes hebdomadaires. Le titre de Freida McFadden, traduit par Karine Forestier et publié par J’ai lu, atteint désormais 209.145 exemplaires cumulés. Il devance de 3211 exemplaires Mortelle Adèle tome 23 ; Nazebrocadabra !, qui progresse elle aussi d’une place.

La bande dessinée de Mr Tan et Diane Le Feyer, publiée par Mr Tan and co, réunit ainsi 11.323 ventes pour sa quatrième semaine de présence. Elle précède Les heures fragiles, de Virginie Grimaldi, troisième après un gain d’un rang. Le roman du Livre de poche affiche 10.280 exemplaires sur la semaine et franchit les 100.000 ventes cumulées, à 100.995 exemplaires.

Le mouvement du podium se fait au détriment de Swan tome 1. Premier la semaine dernière, le livre de Sarah Rivens recule de trois places et se retrouve quatrième, sans décrocher en volume : 9934 exemplaires vendus, soit seulement 346 de moins que le troisième.

Autour de ce quatuor, le top 10 reste solidement tenu par la littérature. Quatre titres relèvent de la Littérature, en poche, quatre autres de la Littérature, hors poche. Freida McFadden y apparaît deux fois, avec La prof en tête et L’intruse, stable au cinquième rang avec 8273 ventes. Virginie Grimaldi occupe également deux positions : Les heures fragiles, sur le podium, et D’autres printemps, qui reste à la sixième place, avec 8082 exemplaires.

Franck Thilliez complète cette série de doubles présences. À retardement gagne deux rangs et prend la huitième place avec 7098 ventes, tandis que L’autre moi progresse de trois positions et ferme le top 10 à 7015 exemplaires. Entre les deux, le classement laisse passer un autre signal de saison : Passeport ; toutes les matières ; cahier de vacances ; de la 6e à la 5e grimpe de 21 places et s’installe neuvième... les vacances arrivent !

Avec 7072 ventes, le titre de Hachette education signe la progression la plus visible du premier cercle. Il ne s’agit pas de la plus forte hausse de rang du top 200, mais son arrivée dans les dix premières places donne un relief particulier à la semaine. Plus bas, plusieurs cahiers de vacances avancent aussi nettement, notamment dans le segment Enseignement.

Les tops de la semaine

Les entrées directes restent éloignées du sommet. Aucune ne figure dans le top 20. La plus haute arrive au 60e rang avec Off-campus t.3 ; The score, d’Elle Kennedy, traduit par Robyn Stella Bligh et publié par Hugo poche, crédité de 2884 ventes.

Ce troisième volume met en scène Allie Hayes, étudiante prise entre une rupture difficile et l’incertitude de l’après-diplôme, face à Dean Di Laurentis, star du hockey habituée à obtenir ce qu’il veut. Leur relation déjoue pourtant les rôles attendus : elle refuse de n’être qu’une conquête de plus, lui découvre qu’un simple jeu de séduction peut l’entraîner plus loin qu’il ne l’avait prévu.

Déjà visible dans le top 10 avec Passeport, le cahier de vacances signe aussi la plus forte progression du classement. Jouer pour réviser ; cahier de vacances ; CE1 vers le CE2, de Michèle Lecreux, Pascal Guichard, Sandra Lebrun, Célia Gallais, Sylvie Cote, Loïc Audrain et Clémence Roux, gagne 101 places et atteint le 98e rang, avec 2016 exemplaires vendus. Publié par Hachette education, ce titre du segment Enseignement confirme la poussée des ouvrages de révision, alors que l’été, installé depuis quelques jours, rime déjà avec cahiers de vacances.

À l’inverse, le recul le plus marqué revient à Chainsaw Man tome 22. Le manga de Tatsuki Fujimoto, traduit par Sébastien Ludmann et publié par Crunchyroll, perd 98 places et tombe au 123e rang, avec 1819 exemplaires vendus. Ce volume poursuit l’affrontement autour de Denji et Yoru, contraints d’interrompre leur escapade lorsque surgit une réplique du démon-tronçonneuse. Kiga, dont la véritable identité est révélée, manipule désormais ses alliés pour mener son plan, tandis que les combats opposent doubles, démons et anciens équilibres fragilisés.

Le marché

Le bilan global de la semaine 25 indique un recul par rapport à la semaine 24. Les ventes atteignent 4,319 millions d’exemplaires, contre 4,466 millions la semaine précédente, pour une baisse affichée de 4 %. Le chiffre d’affaires suit le même mouvement : 52,85 millions €, après 54,789 millions € en S24. La comparaison annuelle reste positive, à +16 % en volume et +12 % en chiffre d’affaires.

Les grandes surfaces spécialisées restent le premier circuit, avec 49 % des ventes et 51 % du chiffre d’affaires. Les librairies représentent 32 % des exemplaires et 35 % du chiffre d’affaires, devant les grandes surfaces alimentaires, à 19 % des ventes et 14 % des revenus. D’une semaine à l’autre, ces dernières sont le seul circuit en progression dans les deux indicateurs affichés.

La semaine consacre donc La prof sans bouleverser entièrement le haut du classement. Les titres déjà installés tiennent l’essentiel des dix premières places, tandis que les cahiers de vacances commencent à peser plus fortement dans la lecture du tableau.

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Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

Par Clotilde Martin

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