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2025 : un marché du livre sous tension Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Economie

Des meilleures ventes téléphonées ? Freida McFadden repasse devant Sarah Rivens

La prof, de Freida McFadden, prend la première place du classement en semaine 25 avec 14.534 exemplaires vendus. Le poche de J’ai lu devance Mortelle Adèle tome 23 et Les heures fragiles pour cette nouvelle semaine (du 15/06 au 21/06).

Le 26/06/2026 à 11:27 par Clotilde Martin

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Publié le :

26/06/2026 à 11:27

Clotilde Martin

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La première place change de mains. Deuxième la semaine précédente, La prof gagne un rang et s’installe en tête avec 14.534 ventes hebdomadaires. Le titre de Freida McFadden, traduit par Karine Forestier et publié par J’ai lu, atteint désormais 209.145 exemplaires cumulés. Il devance de 3211 exemplaires Mortelle Adèle tome 23 ; Nazebrocadabra !, qui progresse elle aussi d’une place.

La bande dessinée de Mr Tan et Diane Le Feyer, publiée par Mr Tan and co, réunit ainsi 11.323 ventes pour sa quatrième semaine de présence. Elle précède Les heures fragiles, de Virginie Grimaldi, troisième après un gain d’un rang. Le roman du Livre de poche affiche 10.280 exemplaires sur la semaine et franchit les 100.000 ventes cumulées, à 100.995 exemplaires.

Le mouvement du podium se fait au détriment de Swan tome 1. Premier la semaine dernière, le livre de Sarah Rivens recule de trois places et se retrouve quatrième, sans décrocher en volume : 9934 exemplaires vendus, soit seulement 346 de moins que le troisième.

Autour de ce quatuor, le top 10 reste solidement tenu par la littérature. Quatre titres relèvent de la Littérature, en poche, quatre autres de la Littérature, hors poche. Freida McFadden y apparaît deux fois, avec La prof en tête et L’intruse, stable au cinquième rang avec 8273 ventes. Virginie Grimaldi occupe également deux positions : Les heures fragiles, sur le podium, et D’autres printemps, qui reste à la sixième place, avec 8082 exemplaires.

Franck Thilliez complète cette série de doubles présences. À retardement gagne deux rangs et prend la huitième place avec 7098 ventes, tandis que L’autre moi progresse de trois positions et ferme le top 10 à 7015 exemplaires. Entre les deux, le classement laisse passer un autre signal de saison : Passeport ; toutes les matières ; cahier de vacances ; de la 6e à la 5e grimpe de 21 places et s’installe neuvième... les vacances arrivent !

Avec 7072 ventes, le titre de Hachette education signe la progression la plus visible du premier cercle. Il ne s’agit pas de la plus forte hausse de rang du top 200, mais son arrivée dans les dix premières places donne un relief particulier à la semaine. Plus bas, plusieurs cahiers de vacances avancent aussi nettement, notamment dans le segment Enseignement.

Les tops de la semaine

Les entrées directes restent éloignées du sommet. Aucune ne figure dans le top 20. La plus haute arrive au 60e rang avec Off-campus t.3 ; The score, d’Elle Kennedy, traduit par Robyn Stella Bligh et publié par Hugo poche, crédité de 2884 ventes. 

Ce troisième volume met en scène Allie Hayes, étudiante prise entre une rupture difficile et l’incertitude de l’après-diplôme, face à Dean Di Laurentis, star du hockey habituée à obtenir ce qu’il veut. Leur relation déjoue pourtant les rôles attendus : elle refuse de n’être qu’une conquête de plus, lui découvre qu’un simple jeu de séduction peut l’entraîner plus loin qu’il ne l’avait prévu.

Déjà visible dans le top 10 avec Passeport, le cahier de vacances signe aussi la plus forte progression du classement. Jouer pour réviser ; cahier de vacances ; CE1 vers le CE2, de Michèle Lecreux, Pascal Guichard, Sandra Lebrun, Célia Gallais, Sylvie Cote, Loïc Audrain et Clémence Roux, gagne 101 places et atteint le 98e rang, avec 2016 exemplaires vendus. Publié par Hachette education, ce titre du segment Enseignement confirme la poussée des ouvrages de révision, alors que l’été, installé depuis quelques jours, rime déjà avec cahiers de vacances.

À l’inverse, le recul le plus marqué revient à Chainsaw Man tome 22. Le manga de Tatsuki Fujimoto, traduit par Sébastien Ludmann et publié par Crunchyroll, perd 98 places et tombe au 123e rang, avec 1819 exemplaires vendus. Ce volume poursuit l’affrontement autour de Denji et Yoru, contraints d’interrompre leur escapade lorsque surgit une réplique du démon-tronçonneuse. Kiga, dont la véritable identité est révélée, manipule désormais ses alliés pour mener son plan, tandis que les combats opposent doubles, démons et anciens équilibres fragilisés. 

Le marché

Le bilan global de la semaine 25 indique un recul par rapport à la semaine 24. Les ventes atteignent 4,319 millions d’exemplaires, contre 4,466 millions la semaine précédente, pour une baisse affichée de 4 %. Le chiffre d’affaires suit le même mouvement : 52,85 millions €, après 54,789 millions € en S24. La comparaison annuelle reste positive, à +16 % en volume et +12 % en chiffre d’affaires.

Les grandes surfaces spécialisées restent le premier circuit, avec 49 % des ventes et 51 % du chiffre d’affaires. Les librairies représentent 32 % des exemplaires et 35 % du chiffre d’affaires, devant les grandes surfaces alimentaires, à 19 % des ventes et 14 % des revenus. D’une semaine à l’autre, ces dernières sont le seul circuit en progression dans les deux indicateurs affichés.

La semaine consacre donc La prof sans bouleverser entièrement le haut du classement. Les titres déjà installés tiennent l’essentiel des dix premières places, tandis que les cahiers de vacances commencent à peser plus fortement dans la lecture du tableau.

ActuaLitté et Edistat, service de statistiques de l’édition sur le marché français, présentent chaque vendredi un aperçu des meilleures ventes de livres — 200 ouvrages, tous segments confondus.

 

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Avec cette liste, qui peut d'ailleurs être imprimée au besoin avec l'option Imprimante dans la barre de partage ci-dessus, ou téléchargée au format PDF, il devient possible de comparer ses stocks et les tendances du marché.

Le code-barre facilite pour sa part le passage de commandes, si besoin – et fonctionne directement sur écran. Le monde est bien fait. 

À LIRE - Le groupe Eilean Books (De Saxus) placé en redressement judiciaire

Les liens vers les sites de Furet du nord et Decitre proposent une solution de vente pour le public — ActuaLitté ne perçoit pas de commission sur ces ventes. D'autre part, un lien permet de consulter un extrait des œuvres en question, quand ce dernier est disponible. Si vous êtes éditeur et souhaitez modifier un extrait, vous pouvez joindre la rédaction à contact@actualitte.com. 

Crédit image : ActuaLitté / CC BY-SA 4.0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Par Clotilde Martin
Contact : mc@actualitte.com

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Le barman du Ritz

Philippe Collin

Paru le 14/01/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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La femme du serial killer

Alice Hunter trad. Sebastian Danchin

Paru le 04/06/2026

400 pages

Pocket

9,50 €

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Le Calamity Club

Kathryn Stockett trad. Laura Satz

Paru le 28/05/2026

682 pages

Robert Laffont

24,90 €

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Les habitantes

Pauline Peyrade

Paru le 02/01/2026

179 pages

Les Editions de Minuit

18,00 €

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La locataire

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 11/02/2026

392 pages

City Editions

22,00 €

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The score

Elle Kennedy

Paru le 03/07/2024

486 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Tu m'avais promis

Maud Ankaoua

Paru le 12/03/2026

388 pages

Eyrolles

20,90 €

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Nathan Vacances Toutes les matières de la 4e vers la 3e

Dominik Manns, Olivier Revil, Florence Jaffrès, Jacqueline Musiedlak, Joëlle Cognie

Paru le 05/04/2018

128 pages

Nathan

9,99 €

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Que la mort nous frôle

Michel Bussi

Paru le 16/04/2026

432 pages

Presses de la Cité

22,90 €

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Nathan Vacances De la MS vers la GS 4/5 ans

Stéphanie Grison, Sandrine Guilloré-Chotard

Paru le 05/04/2018

40 pages

Nathan

5,99 €

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Mon cahier de vacances Sami et Julie

Thérèse Bonté, Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Alexia Maynart

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,90 €

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Ghost Stories

Siri Hustvedt trad. Frédéric Joly

Paru le 14/05/2026

432 pages

Editions Gallimard

24,00 €

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Si tu ne dors pas

Claire McGowan trad. Juliette Rolland, Dem adèle Rolland-le, Adèle Rolland-Le Dem

Paru le 03/06/2026

408 pages

Hauteville

8,95 €

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Blast

Karine Giebel

Paru le 04/06/2026

360 pages

Pocket

10,30 €

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Spy X Family Tome 16

Tatsuya Endo trad. Satoko Fujimoto, Nathalie Bougon-Bastide

Paru le 23/04/2026

210 pages

Kurokawa

7,30 €

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Meurtre à l'heure du thé

M. C. Beaton

Paru le 10/06/2026

300 pages

Albin Michel

14,90 €

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Magnifica Humanitas

Léon XIV

Paru le 02/06/2026

120 pages

Artège

4,90 €

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La longue marche de Lucky Luke

Matthieu Bonhomme

Paru le 17/04/2026

80 pages

Lucky comics

16,50 €

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Je suis drôle

David Foenkinos

Paru le 02/04/2026

192 pages

Editions Gallimard

20,00 €

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Haley

Eiichirô Oda trad. Djamel Rabahi, Julien Favereau

Paru le 08/04/2026

208 pages

Glénat

7,20 €

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Cahier de vacances

Nadia Poure, Marie-Christine Exbrayat, Mathieu Strale

Paru le 07/05/2025

36 pages

Hachette

5,90 €

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La vérité sur le système Epstein

Alain Bauer

Paru le 04/06/2026

208 pages

First

19,95 €

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Disco inferno

Jean-Christophe Grangé

Paru le 06/05/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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Jouer pour réviser du CP vers le CE1

Valérie Videau, Patrick Morize, Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Collectif

Paru le 13/05/2026

128 pages

Hachette

6,50 €

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Nathan Vacances De la PS vers la MS

Catherine Serres

Paru le 05/04/2018

40 pages

Nathan

5,99 €

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Ruptures

Bernard Minier

Paru le 26/03/2026

540 pages

XO Editions

22,90 €

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C'est MON corps !

Mai Lan Chapiron

Paru le 08/03/2024

28 pages

Editions de la Martinière

10,00 €

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L'Oeuvre

Xxx, Emile Zola

Paru le 27/05/2026

592 pages

Flammarion

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Clément

Romain Lemire

Paru le 09/04/2026

396 pages

Le Cherche Midi

22,00 €

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Répondre à la nuit

Agnès Ledig

Paru le 15/04/2026

376 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Cahier de vacances de la GS vers le CP

Odile Séménadisse, Myriam Nasroune

Paru le 02/04/2026

48 pages

Magnard

4,95 €

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Prime time

Maxime Chattam

Paru le 05/02/2026

665 pages

Pocket

10,30 €

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KPop Demon Hunters

Netflix trad. Fabienne Berganz

Paru le 07/05/2026

206 pages

Les Livres du Dragon d'Or

13,95 €

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Mon cahier de vacances Les incollables de la GS au CP

Play Bac

Paru le 03/05/2023

64 pages

Play Bac

3,99 €

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Mon T'choupi vacances

Thierry Courtin, Stéphanie Grison

Paru le 03/04/2025

52 pages

Nathan

5,99 €

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La Petite Bonne

Bérénice Pichat

Paru le 02/01/2026

257 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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Marc Bloch

Jean-David Morvan, Laurent Bidot, Suzette Bloch

Paru le 04/06/2026

104 pages

Editions Tallandier

23,00 €

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Villa Gloria

Serena Giuliano

Paru le 18/03/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Minecraft - Voyage au bout du monde Tome 9

Kazuyoshi Seto trad. Jean-Benoît Silvestre

Paru le 03/06/2026

192 pages

Nobi Nobi

7,20 €

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Persepolis

Marjane Satrapi

Paru le 09/12/2023

356 pages

L'Association

39,00 €

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Une vie ordinaire, c'était très bien

Masaoki Shindo trad. Thibaud Desbief

Paru le 17/06/2026

192 pages

Glénat

7,20 €

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God of Fury

Rina Kent trad. Olivia Degrelle

Paru le 17/06/2026

540 pages

Hachette

20,00 €

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L'homme qui n'avait pas assez d'une vie

Douglas Kennedy trad. Chloé Royer

Paru le 07/05/2026

352 pages

Belfond

22,90 €

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Jouer pour réviser du CE1 vers le CE2

Fabrice Mosca, Valérie Videau, Claire Kelsch-gekiere, Patrick Morize, Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Célia Gallais

Paru le 06/05/2026

160 pages

Hachette

6,50 €

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Le mariage parfait

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 08/06/2023

432 pages

Pocket

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Le Roi des ombres

Jean-Christophe Grangé

Paru le 06/05/2026

480 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,70 €

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Nóta

Ragnar Jónasson trad. Jean-Christophe Salaün

Paru le 15/05/2026

276 pages

Points

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La fille au pair

Sidonie Bonnec

Paru le 25/02/2026

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Blue Lock Tome 1

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

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Les guerriers de l'hiver

Olivier Norek

Paru le 14/08/2025

464 pages

Pocket

9,60 €

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L'épreuve du feu

Donna Leon trad. Gabriella Zimmermann

Paru le 05/06/2026

336 pages

Points

8,70 €

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Mémoires d'un expert psychiatre

Angélina Delcroix

Paru le 02/10/2024

605 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Les Saules

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

256 pages

Points

8,40 €

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Un automne pour te pardonner

Morgane Moncomble

Paru le 05/02/2025

536 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Bleus, Blancs, Rouges Tome 1

Benjamin Dierstein

Paru le 08/01/2026

960 pages

Editions Gallimard

12,00 €

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Jouer pour réviser

Fabrice Mosca, Valérie Videau, Thérèse Bonté, Patrick Morize, Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Célia Gallais

Paru le 06/05/2026

160 pages

Hachette

6,50 €

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Jouer pour réviser

Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Pascal Guichard, Sandra Lebrun, Collectif

Paru le 02/05/2024

96 pages

Hachette

6,50 €

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La fugue

Aurélie Valognes

Paru le 11/03/2026

288 pages

LGF/Le Livre de Poche

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L'orpheline d'Auschwitz

Anna Stuart trad. Marc Sigala

Paru le 04/02/2026

509 pages

J'ai lu

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Nous qui avons connu Solange

Marie Vareille

Paru le 11/03/2026

432 pages

Flammarion

22,00 €

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La révolte de la reine

Morgane Moncomble

Paru le 04/03/2026

572 pages

Hugo et Compagnie

19,90 €

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Kilomètre zéro

Maud Ankaoua

Paru le 02/10/2019

370 pages

J'ai lu

7,90 €

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Cahier de vacances de la MS vers la GS

Caroline Thierry

Paru le 02/04/2026

48 pages

Magnard

4,95 €

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La dernière allumette

Marie Vareille

Paru le 02/04/2025

327 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Des choux et des reines

Katherine Pancol

Paru le 29/04/2026

200 pages

Albin Michel

19,90 €

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Changer l'eau des fleurs

Valérie Perrin

Paru le 24/04/2019

672 pages

LGF/Le Livre de Poche

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Tenir debout

Mélissa Da Costa

Paru le 20/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Mon cahier de vacances du CP au CE1

Playbac, Laure Dufay, Elsa Fouquier, Laurent Kling, Antoine Corbineau

Paru le 03/05/2023

64 pages

Play Bac

3,99 €

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Chainsaw Man Tome 22 . Edition limitée

Tatsuki Fujimoto trad. Sébastien Ludmann

Paru le 10/06/2026

Kazé Editions

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Mon cahier de vacances Sami et Julie

Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Isabelle Albertin, Thérèse Bonté

Paru le 11/04/2018

48 pages

Hachette

5,90 €

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Vamos!

Venir A, Olivia Ruiz

Paru le 29/04/2026

228 pages

Jean-Claude Lattès

20,90 €

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Maia

Lucinda Riley trad. Fabienne Duvigneau

Paru le 03/06/2020

660 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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100 photos pour la liberté de la presse

Vincent Munier

Paru le 04/06/2026

144 pages

Reporters sans Frontières Editions

12,50 €

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La force du destin

Charlie Dalin, Didier Ravon

Paru le 09/10/2025

208 pages

Gallimard Loisirs

20,00 €

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L'étrange défaite

Marc Bloch

Paru le 13/06/2007

326 pages

Editions Gallimard

13,30 €

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Astérix en Lusitanie

René Goscinny, Albert Uderzo, Fabcaro, Didier Conrad

Paru le 23/10/2025

48 pages

Hachette

10,99 €

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The Deal

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 06/05/2026

490 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Cauchon... ou l'homme qui tua Jeanne d'Arc

Joël Parnotte, Xavier Dorison, Louis-David Delahaye

Paru le 24/04/2026

175 pages

Dargaud

35,00 €

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Mon cahier de vacances Pokémon

Stéphanie Herbaut

Paru le 05/05/2021

48 pages

Play Bac

5,99 €

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J'emporterai le feu

Leïla Slimani

Paru le 05/03/2026

473 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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J'entre en Petite Section de Maternelle

Nadia Poure, Marie-Christine Exbrayat, Sylvie Rainaud

Paru le 07/05/2025

36 pages

Hachette

5,90 €

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In my pistachio era

Emily Collins

Paru le 06/05/2026

480 pages

HarperCollins France

19,90 €

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Gaston (édition 2018) - Tome 15 - Le repos du gaffeur

Franquin

Paru le 03/06/2026

48 pages

Editions Dupuis

3,99 €

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Jouer pour réviser de la 6e à la 5e

Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Célia Gallais, Pascal Guichard, Maya Kaushik

Paru le 20/05/2020

192 pages

Hachette

6,50 €

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Tant que fleuriront les citronniers

Zoulfa Katouh trad. Anne Guitton

Paru le 16/04/2026

456 pages

10/18

9,20 €

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Lucky Luke - Tome 5 - Lucky Luke contre Pat Poker

Morris

Paru le 03/06/2026

48 pages

Editions Dupuis

3,99 €

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Mon cahier de vacances Sami et Julie

Thérèse Bonté, Stéphanie Neumayer, Philippe Razet, Alexia Maynart

Paru le 06/05/2026

48 pages

Hachette

5,90 €

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Mens-moi à l'oreille

Amy Tintera trad. Raphaëlle O'Brien

Paru le 02/01/2026

448 pages

J'ai lu

8,90 €

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Clamser à Tataouine

Raphaël Quenard

Paru le 06/05/2026

220 pages

J'ai lu

8,90 €

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Les Eveillées

Eric Giacometti

Paru le 06/05/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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The deal

Elle Kennedy trad. Robyn Stella Bligh

Paru le 03/07/2024

490 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Le boyfriend

Freida McFadden trad. Karine Xaragai

Paru le 08/10/2025

392 pages

City Editions

22,00 €

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Jouer pour réviser CM1 vers le CM2

Fabrice Mosca, Valérie Videau, Thérèse Bonté, Patrick Morize, Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Célia Gallais

Paru le 13/05/2026

192 pages

Hachette

6,50 €

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Jouer pour réviser CM2 à la 6e

Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Sylvie Cote, Célia Gallais, Pascal Guichard

Paru le 20/05/2020

192 pages

Hachette

6,50 €

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La Porteuse de lettres

Francesca Giannone trad. Françoise Bouillot

Paru le 15/04/2026

576 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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Mon cahier de vacances Pokémon

Stéphanie Herbaut

Paru le 05/05/2021

48 pages

Play Bac

5,99 €

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La fille qui venait la nuit

Nelle Lamarr trad. Karine Forestier

Paru le 04/03/2026

416 pages

J'ai lu

8,50 €

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Cadavres en famille

Jeneva Rose trad. Michèle Yap

Paru le 21/05/2026

336 pages

Pocket

9,00 €

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Blue Lock Tome 2

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 02/06/2021

208 pages

Pika Edition

3,00 €

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La maison vide

Laurent Mauvignier

Paru le 28/08/2025

752 pages

Les Editions de Minuit

25,00 €

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Et plumes si affinités...

Mr Tan, ChrisPop, Diane Le Feyer

Paru le 16/04/2026

80 pages

Mr Tan & Co

11,50 €

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Les Schtroumpfs Lombard - Tome 40 - Les Schtroumpfs et les enfants perdus

Alain Jost, Thierry Culliford, Vizoso miguel Diaz

Paru le 03/06/2026

48 pages

Le Lombard

3,99 €

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Lucky Luke - Tome 27 - Le 20e de cavalerie

Morris, Goscinny

Paru le 03/06/2026

48 pages

Editions Dupuis

3,99 €

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Un été pour te retrouver

Morgane Moncomble

Paru le 04/06/2025

544 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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Les Ténèbres de Mörkret

Camilla Grebe trad. Anna Postel

Paru le 20/05/2026

490 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,90 €

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L'ange de Marchmont Hall

Lucinda Riley trad. Marie-Axelle de La Rochefoucauld

Paru le 06/05/2026

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

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Livre de coloriage pour les fans de Kpop Demon Hunters

K. Camero

Paru le 03/06/2026

48 pages

Albin Michel

5,90 €

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La Colline

Mathilde Beaussault

Paru le 06/03/2026

336 pages

Seuil

19,90 €

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Mon cahier de vacances Pat'Patrouille PS vers la MS

Pascale Magni, Rachel Valentin

Paru le 04/05/2022

48 pages

Hatier

5,50 €

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Plus grand que le ciel

Virginie Grimaldi

Paru le 07/05/2025

303 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,90 €

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Cahier de vacances Lilo et Stitch

Daniel Berlion, Joanna Le May

Paru le 07/05/2025

48 pages

Hachette

5,95 €

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Cahier de vacances de la 6e vers la 5e

Florence Randanne, Bruno Bénitah, Catherine Mazaud-Aujard, Patrick Rasset, Nadine Daboval, Laurent Audouin

Paru le 02/04/2026

96 pages

Magnard

8,55 €

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La Folie Sainte-Hélène

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

264 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

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Facile

Motin Margaux

Paru le 03/06/2026

320 pages

Casterman

25,95 €

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Cahier de vacances de la PS vers la MS

Aurélie Perrot

Paru le 02/04/2026

48 pages

Magnard

4,95 €

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Onyx Storm

Rebecca Yarros trad. Karine Forestier

Paru le 03/06/2026

992 pages

Hugo et Compagnie

9,90 €

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Cahier de vacances du CP vers le CE1

Michel Wormser

Paru le 02/04/2026

48 pages

Magnard

4,95 €

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Blue Lock Tome 32

Muneyuki Kaneshiro, Yusuke Nomura trad. Lilian Lebrun

Paru le 13/05/2026

192 pages

Pika Edition

7,20 €

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Marsupilami - Tome 8 - Le temple de Boavista

Yann, Batem

Paru le 03/06/2026

48 pages

Editions Dupuis

3,99 €

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Résister

Salomé Saqué

Paru le 28/01/2026

160 pages

Payot

5,00 €

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Le jeu des masques

Giovanni Di Gregorio, Alessandro Barbucci

Paru le 19/06/2026

72 pages

Editions Dupuis

15,50 €

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Madelaine avant l'aube

Sandrine Collette

Paru le 02/01/2026

233 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,40 €

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Mon cahier de vacances de la MS à la GS

Play Bac

Paru le 03/05/2023

35 pages

Play Bac

3,99 €

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Et ils vécurent heureux malgré tous leurs enfants

Raphaëlle Giordano

Paru le 23/04/2026

368 pages

Pocket

9,30 €

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Les Malarazza

Ugo Barbàra trad. Romane Lafore

Paru le 09/04/2026

688 pages

Editions Gallimard

10,00 €

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Les belles promesses

Pierre Lemaitre

Paru le 06/01/2026

502 pages

Calmann-Lévy

23,90 €

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Les inquisiteurs

Anonyme, Fayard, Jacques Cardoze

Paru le 17/06/2026

240 pages

Fayard

15,00 €

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Mon cahier de vacances du CE1 au CE2

Play Bac, Antoine Corbineau, Laurent Kling, Christophe Bataillon

Paru le 03/05/2023

64 pages

Play Bac

3,99 €

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Le cahier d'enquête de Franck Thilliez

Franck Thilliez

Paru le 02/05/2024

64 pages

404 Editions

9,95 €

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Jouer pour réviser MS vers la GS

Michèle Lecreux, Loïc Audrain, Pascal Guichard, Sandra Lebrun, Christelle Amiet

Paru le 02/05/2024

96 pages

Hachette

6,50 €

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L'homme qui lisait des livres

Rachid Benzine

Paru le 18/06/2026

128 pages

Pocket

7,90 €

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Le Revenant d'Albanie

Jean-Christophe Rufin

Paru le 01/04/2026

240 pages

LGF/Le Livre de Poche

8,70 €

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L'étranger

Albert Camus

Paru le 07/01/1972

186 pages

Editions Gallimard

7,60 €

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Mon papa

Roger Hargreaves

Paru le 03/05/2017

46 pages

Hachette

2,90 €

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La vie heureuse

David Foenkinos

Paru le 08/05/2025

256 pages

Editions Gallimard

9,20 €

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Nos étoiles filantes

Laure Manel

Paru le 08/04/2026

384 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

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Mon cahier de vacances Pokémon du CE1 au CE2

Play Bac

Paru le 04/05/2022

48 pages

Play Bac

5,99 €

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Mon cahier de vacances Pat'Patrouille

Pascale Magni, Rachel Valentin

Paru le 04/05/2022

48 pages

Hatier

5,50 €

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Un printemps pour te succomber

Morgane Moncomble

Paru le 30/04/2025

601 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

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La sage-femme d'Auschwitz

Stuart Anna, Anna Stuart trad. Maryline Beury

Paru le 06/03/2024

480 pages

J'ai lu

8,60 €

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Cahier de vacances Lilo et Stitch

Cécile Vibaux

Paru le 07/05/2025

48 pages

Hachette

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Un hiver pour te résister

Morgane Moncomble

Paru le 05/03/2025

568 pages

Hugo et Compagnie

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