Sept livres pour partir en ville sans quitter son transat

Chaque année, le Prix Écrire la Ville propose de lire la ville à travers la littérature contemporaine. Les échanges portent sur des romans, des textes de théâtre ou de poésie qui abordent l’urbanité par des récits, des lieux et des situations très différentes. À l’issue de ces rencontres, les membres des comités établissent une sélection de sept à huit titres.

Pour 2026, la Bibliothèque idéale retient des livres qui s’intéressent à des villes en transformation, mais aussi à celles que l’on détruit, que l’on reconstruit ou que l’on habite en marge. Les ouvrages évoquent des quartiers en rénovation, des cités promises à la démolition, une zone commerciale périphérique pendant le confinement, des maraudes auprès de personnes vivant dans la rue, la reconstruction d’une ville après la guerre ou encore la mémoire d’un lieu de vie alternatif.

La sélection réunit Boulevard de Yougoslavie, d’Arnaud Bertina, Mathieu Larnaudie et Olivier Rohe, publié aux éditions Inculte en 2021 ; Ironopolis, de Glen James Brown, paru aux éditions du Typhon en 2023 ; et Dans la ville, d’Élodie Fiabane, publié chez Flammarion en 2024.

Elle comprend également Et enfin s’ouvre la maison close, de Nathan Golshem, paru aux éditions Demain les flammes en 2022 ; Des vies à bâtir, de Basile Mulciba, publié chez Gallimard en 2026 ; Plexiglas, d’Antoine Philias, paru chez Asphalte en 2023 ; et Le café sans nom, de Robert Seethaler, publié chez Sabine Wespieser en 2023.

Ces sept titres seront désormais soumis au jury du Prix Écrire la Ville. Celui-ci sera présidé par Grégory Buchert, lauréat 2025 du prix pour pour Malakoff, publié aux Éditions Verticales. La désignation de l’ouvrage lauréat 2026 est prévue le 21 novembre.

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Crédits photo : Prix Écrire la Ville

Par Ewen Berton

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