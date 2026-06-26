Ljubljana, les fragments de livres médiévaux deviennent les héros d’une exposition

Ouverte le 27 mai, la manifestation réunit des pièces de la NUK, mais aussi d’autres institutions slovènes et de quelques collections étrangères. Au moins 1500 fragments subsistent dans les seules bibliothèques et archives de Ljubljana. La plupart proviennent de collections ecclésiastiques, monastiques ou civiles établies sur le territoire de l’actuelle Slovénie.

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Le parcours change l’échelle habituelle de la bibliophilie. Les vitrines n’exposent pas des codex complets, mais ce qui leur a survécu : une feuille isolée, une marge, une découpe de parchemin ou un morceau resté prisonnier d’une reliure. Après leur usage premier, nombre de manuscrits furent découpés et réemployés pour couvrir ou renforcer des livres plus récents, voire des documents d’archives.

Ces reliquats gardent pourtant une part considérable de leur histoire. Les spécialistes les identifient à partir de l’écriture, de la langue, de la mise en page, du support ou des traces laissées par l’assemblage des cahiers. Ils peuvent ainsi dater une pièce, retrouver l’origine d’un texte et suivre les itinéraires qui reliaient les terres slovènes aux centres intellectuels européens du Moyen Âge.

L'exposition raconte également la survie du patrimoine écrit : la CENL rappelle que seuls 5 à 7 % des manuscrits médiévaux auraient traversé les siècles. Un feuillet réemployé dans une reliure peut donc documenter un atelier de copie, une bibliothèque disparue ou un réseau de circulation savante.

La commissaire Nataša Golob observe des liens avec les espaces italiens et français, ainsi qu’avec les traditions graphiques des écoles autrichiennes et allemandes. Certaines pièces auraient aussi été produites en Carniole, région historique autour de Ljubljana, par des copistes formés au nord des Karavanke avant leur retour dans les villes, monastères, châteaux et bibliothèques ecclésiastiques locales.

La bibliothèque numérique slovène Lib.si prolonge la visite par une collection de fragments numérisés. L’exposition reste ouverte jusqu’au 5 septembre à la Bibliothèque nationale et universitaire de Slovénie.

Par Clément Solym

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