Ryad Assani-Razaki redonne tout leur souffle aux royaumes africains

« Ils sont arrivés et tout a changé. » La phrase tombe sur Aldea das duas partes comme une ombre sur la mer. Dix navires, plus de six cents hommes, un fort dressé sur la falaise : l’arrivée des Portugais a déplacé les lignes du monde. Mais Ryad Assani-Razaki ne raconte pas cette bascule depuis les cartes des conquérants. Il s’avance depuis le rivage, le ventre des maisons, le bruit des pagaies et les corps qui doivent survivre à ce qu’ils n’ont pas choisi.

Nyanta nage la nuit entre les récifs. Au-dessus de sa tête, elle tient un plateau de vivres enveloppé dans des feuilles de bananier ; dans une grotte, Kodwo, son mari, se cache. Chaque traversée peut la briser. La mer entre dans sa bouche, les rochers coupent son élan, la peur lui serre les muscles.

« Il fallait pêcher. Faire semblant de pêcher. » C’est une scène de roman d’aventure, de fuite et d’amour, mais aussi le premier battement d’une histoire plus vaste : celle d’un monde déjà pris dans les filets du commerce, de la violence et de l’occupation.

La mer n’oublie personne

La force des Maîtres du sol tient à la matière même de son écriture. Le vent a une saveur. Les flammes ont une odeur d’huile de palme. Les poissons frétillent dans les paniers. L’eau devient tour à tour une cache, une frontière, une épreuve et une mémoire. Rien n’est posé là pour colorer le décor : la mer, les rochers, les arbres et les pistes participent au destin des personnages.

Cette attention donne au roman une densité peu commune. Les trois cartes placées en ouverture — le royaume d’Eguafo, l’empire songhaï, Tombouctou — ne servent pas à baliser un exotisme de papier. Elles annoncent l’ampleur d’un récit qui relie la côte atlantique, les routes marchandes et les villes du Sahel, sans jamais perdre de vue les êtres qui les parcourent.

Nyanta, en particulier, porte cette puissance tragique. Elle n’est ni une figure emblématique ni une héroïne abstraite : elle lutte, ment, espère, endure, aime avec une énergie qui fait de chaque geste un acte de résistance. Dans son sillage, le roman rappelle que les bouleversements de l’Histoire ne se jouent jamais seulement dans les palais. Ils se jouent aussi dans une pirogue, une grotte, un repas qu’il faut porter à quelqu’un, une main qui refuse de lâcher.

Les vivants et les invisibles

Plus à l’est, Tombouctou entre dans le livre avec ses mosquées, ses marchés, ses savants, ses commerçants et ses tensions religieuses. Yedyo y avance sous le poids de rêves de plus en plus pressants, comme si la terre elle-même cherchait à lui parler. Chez Assani-Razaki, le visible ne sépare jamais nettement l’invisible. Les abosom, les holeys et les zins ne flottent pas au-dessus des vivants : ils les traversent, les guident, les menacent, rappellent ce que les hommes doivent aux lieux qu’ils occupent.

Le titre du roman trouve là sa profondeur. « Il ne faut pas oublier que les zins resteront toujours les maîtres du sol, parce qu’ils sont les premiers à l’avoir occupé. » La phrase ne renvoie pas à une simple cosmologie. Elle pose une question brûlante : qui peut prétendre posséder une terre, imposer ses lois, redessiner l’histoire et effacer les voix qui l’ont précédé ?

Ryad Assani-Razaki donne à cette interrogation la force d’une épopée. Les croyances deviennent des puissances politiques ; les guerres de religion engagent des fidélités, des langues, des héritages et des façons de vivre ensemble. Quand retentit l’injonction « Il faut étouffer la flamme du djihad. », elle ne clôt aucun débat. Elle ouvre au contraire un combat de longue haleine, où l’avenir des empires se mesure à la fragilité d’un enfant, au courage d’une femme ou au surgissement d’un esprit.

Les royaumes parlent encore

Les maîtres du sol avance avec le souffle des grands romans de fondation. Ryad Assani-Razaki ne reconstitue pas un passé figé : il rend à des mondes anciens leur mouvement, leurs contradictions, leurs désirs, leur intelligence et leur fureur. Loin de servir d'arrière-plans, les royaumes vivent, tremblent, se disputent et inventent leurs propres récits.

Une ampleur qui se distille une émotion plus forte encore : chaque vision, chaque marche, chaque prière finit par ramener au corps — un corps épuisé par la nage, marqué par la guerre, traversé par le désir de protéger les siens. Le roman tient alors sa promesse la plus belle : faire de l’Histoire une matière vivante, charnelle, dangereuse, où les morts parlent encore par la terre qu’ils ont aimée.

Une fresque immense, ardente et habitée, qui donne à entendre la mer, les tambours, les souffles et les voix longtemps recouvertes par le bruit des conquêtes.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Lucy L.

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