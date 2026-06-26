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Inceste, esclavage, pouvoir : les lectures qui ont marqué la semaine

Du 12 au 18 juin 2026, les chroniques recensées par Bibliosurf dessinent une semaine de lectures traversée par les violences intimes, les mémoires coloniales et les mécanismes du pouvoir. Douglas Kennedy, Romain Lemire et Gayl Jones dominent les échanges, tandis que les blogs, la presse, les podcasts et les vidéos font émerger des réceptions parfois très contrastées.

Le 26/06/2026 à 11:22 par Bernard Strainchamps

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Publié le :

26/06/2026 à 11:22

Bernard Strainchamps

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Chaque semaine, les contributions repérées par Bibliosurf composent une photographie mouvante de la réception littéraire : non pas un palmarès de ventes, mais une cartographie des livres qui circulent, se commentent, divisent ou rassemblent.

Entre le 12 et le 18 juin 2026, 144 contributions — dont 124 avis, 9 podcasts et 11 vidéos — ont été recensées. Plusieurs lignes de force se détachent : la persistance des traumatismes historiques, les récits de violences et de reconstruction, mais aussi une fiction politique attentive aux rapports de domination et à leurs dérives. Dans ce paysage dense, certains titres se distinguent par la convergence des regards, à commencer par L’homme qui n’avait pas assez d’une vie de Douglas Kennedy et Clément de Romain Lemire.

Les titres les plus discutés

# Titre Auteur Mentions Sources dominantes Ventes cumulées
1 ★ L'homme qui n'avait pas assez d'une vie (Belfond - trad. Chloé Royer) Douglas Kennedy 4 blogs · vidéos 30 567
2 ★ Clément (Cherche midi) Romain Lemire 4 presse · blogs · podcasts · vidéos 389
3 ★ À Palmares (Dalva) Gayl Jones 3 vidéos · presse 78
4 ★ La Belle-fille (Presses de la Cité) Se-Ah Jang 2 blogs 4936
5 ★ Les vies d'après (Denoël trad. Sylvette Gleize) Abdulrazak Gurnah 2 blogs 28575

(Ndr : les données de ventes cumulées proviennent des estimations Edistat)

Romans en vue

L'homme qui n'avait pas assez d'une vie (Belfond) de Douglas Kennedy convoque vingt-huit ans après L'Homme qui voulait vivre sa vie son protagoniste Andrew Tarbell, homme aux identités superposées, rattrapé par un passé qu'il croyait scellé : son fils Jack, journaliste en herbe, publie une enquête sur un scandale de plagiat hollywoodien impliquant Adam Bradford — l'enfant qu'Andrew avait abandonné sous un autre nom.

 

 

MaVoixAuChapitre ressort « conquise par le talent de conteur de l'auteur, et surtout, sa capacité à se renouveler au fil de ses romans ». La chaîne Le Figaro a consacré une soirée parisienne à Kennedy autour de ce livre, suite de son « immense best-seller ».

 

Clément (Cherche midi) de Romain Lemire est l'un des textes les plus présents cette semaine, traversant presse, blogs, podcasts et vidéos. Récit autofictionnel de l'inceste paternel subi de 7 à 14 ans, le livre commence comme le journal intime d'un enfant avant de basculer dans « l'écriture du chaos », selon Télérama, qui salue un Goncourt du premier roman en puissance. Le podcast QWERTZ donne la parole à l'auteur, comédien et homme de radio, tandis que Public Sénat explore la dimension thérapeutique et sociale du témoignage.

 

À Palmares (Dalva) de Gayl Jones, épopée d'Almeyda, jeune esclave noire au Brésil du XVIIe siècle, attire l'attention du Monde, qui parle d'un roman « subjugant » rouvrant les plaies du Brésil colonial et esclavagiste. Deux vidéos de la chaîne FN247 relaient la même couverture, signal d'un titre porté essentiellement par la presse et la vidéo — caractéristique notable pour un éditeur dont la présence sur Bibliosurf reste modeste.

 

 

La Belle-fille (Presses de la Cité) de Se-Ah Jang suscite des réactions clairement contrastées dans la blogosphère, sans que les avis convergent vers une lecture univoque — la réception fragmentée témoigne d'un roman qui ne laisse pas indifférent.

 

Les vies d'après (Denoël) d'Abdulrazak Gurnah, traduit de l'anglais par Sylvette Gleize (Afterlives), tisse les destins d'Ilyas, Afiya et Hamza dans l'Afrique de l'Est coloniale allemande de l'entre-deux-guerres. Shangols, à son « quatrième rendez-vous » avec Gurnah, confie en ressortir « avec cette impression étrangement impalpable d'avoir traversé toute une aventure humaine ».

Thématiques de la semaine

Les cicatrices de l'Histoire : colonial, esclavage, mémoire collective

 

Plusieurs romans de la semaine fouillent les strates enfouies de l'histoire coloniale et de ses traumatismes transmis. Les maisons parachutées (Gallimard) de Didier Daeninckx, salué par Nyctalopes pour sa « documentation minutieuse » et sa capacité à « faire ressurgir des pans mal connus de l'Histoire », s'inscrit dans cette veine. Place de la victoire, 1936 (Agullo) d'Alexandre Courban restitue, selon Je lis je blogue, « l'atmosphère de l'époque grâce à la description minutieuse des évènements ».

 

 

Plus loin dans le temps et l'espace, Munichs (Rivages) de David Peace pousse la reconstitution dramatique jusqu'à ce que Black novel 1 qualifie de « sommets de littérature dramatique », où « les liens » tissés autour d'un drame collectif arrachent des larmes. Le roman posthume Dictionnaire du langage des fleurs (Christian Bourgois) d'António Lobo Antunes, chroniqué par L'Humanité, convoque la figure d'un militant mis à l'écart dans le Portugal clandestin.

 

Corps meurtris, violences intimes et reconstruction

 

Une autre ligne de force traverse les lectures de la semaine : celle des corps abîmés, des violences subies dans la sphère intime et des chemins laborieux vers la reconstruction. Les Mauvaises (La manufacture de livres) de Séverine Chevalier est qualifiée par Tu vas t'abîmer les yeux d'une « poésie brute et sombre » portée par une « écriture ciselée ».

 

Très brève théorie de l'enfer (Actes Sud) de Jérôme Ferrari décrit, selon Les mafieuses, « avec beaucoup de justesse les comportements ambivalents des privilégiés » à travers une langue que le blog dit « singulière ». Ghost Stories (Gallimard) de Siri Hustvedt est présenté par Diacritik comme un « livre bouleversant, incandescent », œuvre de deuil qui « règle aussi quelques comptes ». Les tourmentés (Alma) de Lucas Belvaux retient l'attention des Les mafieuses pour sa tension maintenue et son « écriture prenante dès les premières pages ».

 

 

Le pouvoir politique et ses corruptions

 

La fiction noire à dimension politique constitue un troisième fil conducteur de la semaine. Les derniers jours des fauves (La manufacture de livres) de Jérôme Leroy est décrit par Aleslire comme une course effrénée vers le pouvoir avec « opérations occultes, coercitions avec les puissances financières, déboulonnage ».

 

Les Trente Glorieuses (Gallimard) de Thomas Cantaloube est salué par Boojum pour sa « critique de notre société » mêlant politique, immobilier et crime. Le podcast Le polar sonne toujours deux fois consacre une chronique à L'Homme du Sud (Actes Sud) de Greg Iles, désigné « thriller de l'année voire de la décennie ».

Réception critique

La semaine est traversée par une abondance d'avis positifs sur des romans de genres très variés. L'Empereur de la joie (Gallimard) d'Ocean Vuong s'impose comme un vrai « coup de cœur » pour Les Lectures de Cannetille, qui salue une écriture d'une « justesse et délicatesse » conjuguant « la rudesse du réel ». Le gardien de la colline aux cerisiers (Paulsen) de Franco Faggiani est qualifié de « merveille » et de « modèle d'équilibre » par Benzine Magazine.

 

 

Le Volume du temps (Grasset) de Solvej Balle est présenté par Lire au lit comme une des « plus belles découvertes de ces derniers mois », un texte « singulier, vraiment fascinant, hyper addictif ». Fièvre noire (Sonatine) de Keith Rosson retient l'attention du Monde du Polar pour une fusion des genres qui « échappe aux étiquettes faciles ».

 

La romanesque histoire d'une cafetière nommée Moka (Liana Levi) de Barbaglia est présentée par La bibliothèque de Delphine-Olympe comme une traversée de l'histoire de l'Italie « de l'entre-deux-guerres à l'aube du XXIe siècle ».

 

À l'opposé, Une Ville silencieuse (Buchet Chastel) de Samuel W. Gailey fait l'objet d'un avis sévère du Bouquineur, qui juge le roman d'« une grande banalité » et réservé « à ceux qui ne lisent pas beaucoup ». J'emporterai le feu (Gallimard) de Leïla Slimani divise également : Dequoilire loue un « style magnifique » tout en déplorant le « manque d'incarnation du Maroc et des personnages ».

 

 

Selon Barbara (Flammarion) de Sophie Astrabie est décrit par Benzine Magazine comme un roman « captivant d'une grande finesse », où « suspense, psychologie et dimension sociale s'entrelacent avec justesse ». Patagonie route 203 (Métailié) d'Eduardo Fernando Varela séduit Luocine par une lenteur assumée qui fait tout le charme du texte. Un Chien arrive (José Corti) de Camille Ruiz est salué par Shangols comme « un formidable essai-poème-récit intime à l'écriture éminemment singulière ».

 

Bâtards (Le mot et le reste) de Jean-Baptiste Hannak est signalé cette semaine par Télérama : l'ex-moitié du duo électro dDamage y raconte « avec une précision chirurgicale » une tournée vécue avec son frère Frédéric au milieu des années 2000, dans un récit percutant qui vaut aussi comme hommage à ce frère disparu.

Chiennes de garde (Sous-sol) de Dahlia de la Cerda fait l'objet d'une chronique enthousiaste du Collectif polar, qui y voit un « petit livre coup de poing » mêlant « la dimension factuelle des violences faites aux femmes avec l'imaginaire macabre et gothique » — à lire « absolument », selon le site.

 

 

Des dragons dans les halls (Rue de l'Echiquier) de Julien Villa retient l'attention de Diacritik, qui n'hésite pas à parler de « génie » : Villa « traverse, déforme, fait exploser » son matériau « grâce à l'imaginaire », pour signer un roman « généreux, foisonnant, indocile, profondément vivant » — portrait d'un éditeur engagé dans la littérature de l'utopie sociale qui mérite d'être suivi.

Adieu, Dakota (Au diable vauvert) de Dan O'Brien (Farewell Dakota) est chroniqué par Le bouquineur, qui souligne une « écriture très douce » épousant « au mieux le récit », où la mélancolie du deuil maternel annoncé se conjugue à la disparition d'un paysage : « C'est beau, c'est poignant voire émouvant. »

 

Aller à La Havane (Métailié) de Leonardo Padura (Ir a La Habana) est présenté par PatiVore comme une « extraordinaire succession de souvenirs, témoignages, informations personnelles, culturelles, historiques, touristiques voire économiques » — un livre dont la blogueuse confie avoir pris « un immense plaisir à lire », et qu'elle ne parvient pas à résumer tant il déborde de matière.

Sources les plus actives

144 contributions recensées cette semaine (124 avis, 9 podcasts, 11 vidéos).

Source Type Chroniques
K-libre blog 8
Benzine Magazine blog 6
Les mafieuses blog 6
Le Monde presse 5
Télérama presse 4
Boojum blog 4
Nyctalopes blog 3
Libération presse 3
Collectif polar blog 3
Je lis je blogue blog 3

Crédits photo : vladmamai, CC 0

 
 
 
 

Par Bernard Strainchamps
Contact : bs@bibliosurf.com

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Ghost Stories

Siri Hustvedt trad. Frédéric Joly

Paru le 14/05/2026

432 pages

Editions Gallimard

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Les braconniers

Callan Wink trad. Michel Lederer

Paru le 29/04/2026

273 pages

Albin Michel

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Boualem Sansal

Paru le 02/06/2026

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Paru le 19/06/2026

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11/06/2026, 16:11

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Au bonheur des livres reçoit Paul Gasnier et Romain Lemire

Vendredi 12 juin à 23h, l'émission Au bonheur des livres s'articulera autour du thème « Récits de souffrance et de résilience, avec Paul Gasnier et Romain Lemire ». Présentée par Claire Chazal, elle sera à retrouver sur Public Sénat

11/06/2026, 10:02

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Ridley Scott remet le cap sur L’Île au trésor, Hugh Jackman en Long John Silver

Ridley Scott prépare une nouvelle adaptation de L’Île au trésor, le grand roman d’aventures de Robert Louis Stevenson. Hugh Jackman y incarnerait Long John Silver, figure centrale de l’imaginaire pirate, dans un projet actuellement proposé aux studios hollywoodiens. Plus qu’un simple retour au film de flibuste, cette annonce remet en lumière un texte fondateur de la littérature populaire, publié en 1883 et jamais vraiment sorti des écrans.

09/06/2026, 17:52

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Radio Live : sept jeunes racontent le monde à la médiathèque du Bachut

Le vendredi 19 juin (de 16h à 18h), venez découvrir un groupe de 7 jeunes à travers leur Radio Live à la médiathèque du Bachut de Lyon ! Après des ateliers mêlant écriture, théâtre et création sonore, ils vous proposent chroniques, musiques et regards sur le monde. Le tout accompagné d’une exposition photo de leur aventure. Une occasion unique de partager ce moment de radio vivante avec eux ! Article tiré de TOPO, le magazine des bibliothèques de Lyon.

09/06/2026, 13:04

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Netflix veut transformer les lecteurs en spectateurs

Avec plus de 9 milliards de vues revendiquées en 2025 pour ses programmes tirés de livres, Netflix consacre un espace entier aux œuvres passées de la page à l’écran. Derrière l’outil de recommandation, une stratégie : faire du catalogue éditorial l’un des moteurs du streaming.

09/06/2026, 12:25

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Claire Romain et Hugo Becker à l'affiche de Demain, d'après Guillaume Musso

L’histoire d’Emma a manifestement emballé la chaîne, ou bien sont-ce les 900.000 exemplaires écoulés (donnée Edistat), qui ont achevé de convaincre ? Reste que le roman Demain, de Guillaume Musso, deviendra une série télévisée en six épisodes porté par TF1 et Lincoln TV. Un thriller sur fond de romance, ou inversement, qui cherche actuellement des espaces pour le tournage.

05/06/2026, 08:33

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Sa Majesté des mouches du coche : si nous ne résistons pas...

À l’heure où la fronde anti-Bolloré fait couler beaucoup d’encre, Canal+ diffuse une adaptation en mini-série de Sa Majesté des mouches, d’après l’œuvre de William Golding (trad. Lola Tranec et Nicolas Saulais). 

04/06/2026, 15:29

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Les guillemets de la discorde : Lire Magazine face à Pierre Valentin, IA bon ou pas ?

Après une critique de Malaise dans la génération Z (Gallimard) parue dans Lire Magazine, l'auteur du livre, Pierre Valentin, a dénoncé des citations qu’il juge inventées. Sophia Aram a relayé l’affaire sur France Inter, en suggérant l’hypothèse d’un texte écrit par IA. La revue dément. La vérification du livre confirme surtout un problème plus simple, mais sérieux : plusieurs guillemets ne correspondent pas à des citations littérales.

04/06/2026, 14:24

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Cet été, Foucault, Shelley ou Laura Vazquez sur les plages de France Culture

L'été pointe le bout de son nez, et fait surtout entendre sa voix, sur France Culture. La radio publique dévoile les contours de son programme estival, qui ne déroge pas à une règle par rapport au reste de l'année : réserver une place de choix aux auteurs et autrices, tous domaines confondus.

04/06/2026, 10:10

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Le destin de Marc Bloch au coeur d'un documentaire, sur France Télévisions

Le 23 juin 2026 marquera l'entrée de l'historien et résistant Marc Bloch au Panthéon, 82 ans après son assassinat par la Gestapo en 1944. Il y sera transféré avec son épouse Simonne Bloch, née Vidal, qui fut sa secrétaire et assistante de recherche. À cette occasion, France Télévisions diffusera un documentaire inédit, Marc Bloch, au nom de la France, à 22h10 sur France 2.

03/06/2026, 10:56

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Edgar Morin : France Télévisions bouleverse ses programmes

France Télévisions consacrera une édition spéciale à l’hommage national rendu à Edgar Morin, mercredi 3 juin 2026, aux Invalides. La cérémonie, présidée par Emmanuel Macron, débutera à 11h. France 2 et france.tv prendront l’antenne dès 10h45.

02/06/2026, 18:04

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Camille Andrieu nommée directrice générale adjointe de CMA Media

Camille Andrieu rejoindra la direction générale de CMA Media au poste de directrice générale adjointe à compter du 1er juillet 2026. Elle était depuis avril 2023 directrice de cabinet de Rodolphe Saadé, président-directeur général du groupe CMA CGM.

02/06/2026, 17:39

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La Divine Comédie devient un thriller mafieux avec Oscar Isaac et Al Pacino

Netflix proposera prochainement In the Hand of Dante, le nouveau film de Julian Schnabel, adapté du roman du regretté Nick Tosches, La Main de Dante (trad. François Lasquin, Albin Michel). Après une première mondiale hors compétition à la Mostra de Venise 2025, le long métrage doit arriver sur la plateforme le 24 juin 2026, précédé d’une sortie limitée en salles le 12 juin.

02/06/2026, 14:28

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