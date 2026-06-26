Des robots rêvant de liberté et des nouilles chinoises : Annalee Newitz ouvre un restaurant

Réveil du processeur. Eau détectée. Protocole d’urgence. Staybehind ouvre les yeux dans une cuisine de San Francisco, un balai dans une main, un seau dans l’autre, les pieds dans une flaque qui monte. Ses collègues sont là, immobiles depuis des mois : Sweetie, Cayenne, Hands. Le réseau a disparu, les patrons aussi. Quelqu’un a volé les roues de Sweetie. Et dehors, la pluie tape sur le toit comme une rafale.

Annalee Newitz lance son roman à pleine vitesse. Pas de long préambule, pas de futur lisse. Il y a des sacs de sable, des batteries usées, des contrats obscurs et une cuisine abandonnée par une entreprise de livraison incapable de servir autre chose que des burgers sans goût.

Dans cette Californie devenue indépendante après la guerre, les IAI possèdent des droits civiques, mais leur liberté reste négociable, révocable, monnayable. Staybehind résume la question : « Si on pouvait parler et ressentir, alors on était une personne. Point final. »

Des droits civiques, mais pas de roues

Le plaisir du livre tient à son équipe. Staybehind, ancien militaire, calcule les risques jusqu’à l’épuisement. Sweetie, autrefois vissée dans un kiosque bancaire, refuse désormais de cacher sa carcasse hybride. Cayenne, robot-pieuvre capable d’analyser les saveurs, rêve de cuisine honnête et de plats qui rendent les gens heureux. Hands, le plus discret, découvre soudain la liberté de choisir ce qu’iel désire cuisiner.

Leur décision change tout : reprendre le restaurant. Fini les enseignes interchangeables, les menus optimisés pour les applis et les ingrédients sans caractère. Hands veut des nouilles étirées à la main, de la farine fraîche, de l’huile vive, du gingembre, des jeunes oignons. Une seule spécialité, travaillée avec attention. « Nous le ferons avec intégrité et équilibre. »

Le projet devient une affaire collective. Il faut de l’électricité, un accès au réseau, de quoi payer les frais contractuels, un humain capable de les rallumer en cas de panne. Robles, sans papiers et installé dans les tunnels de la ville, entre alors dans la cuisine avec ses batteries, son seau pliable et son besoin urgent d’un abri. Le restaurant se transforme en refuge, en atelier, en lieu de travail et en point d’appui pour celles et ceux que la ville laisse au bord de la route.

Newitz s’amuse avec tout ce qui rend la science-fiction concrète : les égouts deviennent une centrale électrique, les tubes pneumatiques recèlent des trésors de contrebande, les tempêtes coupent la ville en morceaux, les scanners laser développent des rancunes absurdes. L’autrice écrit la technologie au ras des boulons, des capteurs, des câbles et des casseroles. Rien n’est abstrait : les systèmes possèdent des odeurs, les corps se cabossent, les algorithmes laissent des traces.

Égouts, lasers rancuniers et bricolage de génie

Sweetie incarne cette énergie avec une force réjouissante. Après une crue, elle répare son visage, laisse apparaître le métal sous sa peau et coupe ses cheveux autrement. Le geste vaut déclaration d’indépendance. « Je me sens plus moi-même. » Chez Newitz, l’émancipation ne passe jamais par une perfection retrouvée. Elle surgit dans les défauts, les cicatrices, les bricolages et la possibilité enfin assumée d’être vu comme on est.

Sous la comédie de cuisine, Le restaurant des robots rêveurs frappe juste contre les plateformes de livraison, la spéculation crypto, les lois qui accordent des droits tout en organisant leur contournement et la robophobie ordinaire. Mais Annalee Newitz ne sermonne jamais. Elle préfère les débats de groupe, les insultes dans les chats privés, les courses sous la pluie, la joie d’une première commande et les fourneaux qui reprennent vie.

Quand le restaurant ouvre enfin, les banderoles roses attirent les passants, les nouilles circulent et les voix remplissent la salle. Cayenne comprend alors ce qui manquait à toute la ville : « Les gens ont besoin d’un endroit joyeux où aller. »

Le restaurant des robots rêveurs possède cette énergie contagieuse. Un roman rapide, drôle, inventif, où la solidarité se cuisine à plusieurs, où la liberté a le goût du cumin et de l’huile brûlante, et où la meilleure réponse aux machines qui exploitent consiste peut-être à ouvrir la porte, servir les premiers clients et faire enfin quelque chose de bon.

DOSSIER - Les romans de la rentrée littéraire 2026

Par Nicolas Gary

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