Nouvelle-Aquitaine : l'agence culturelle délaisse la lecture publique, faute de budget

Dans une communication, l'agence culturelle de la région Nouvelle-Aquitaine (ALCA) fait part d'une « évolution » de son « engagement [...] en faveur de la lecture publique ». Dans les faits, la structure met fin à « certaines actions historiquement dédiées aux bibliothèques » et à sa mission centrée sur la lecture publique. Les professionnels de la région restent pour l'instant dans le flou.
Le 26/06/2026 à 12:10 par Antoine Oury
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26/06/2026 à 12:10
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Évoquant « une diminution de ses crédits », l'agence culturelle de la région Nouvelle-Aquitaine, ALCA relie cette « adaptation » à la nécessité « d’assurer au mieux ses missions à destination de l’ensemble de la filière Livre, dans un contexte de forte contrainte budgétaire ».
Concrètement, la 11e édition de la Journée régionale de l’inventivité en bibliothèque n'aura pas lieu : elle permettait, chaque année, aux professionnels de la lecture publique de la région d'échanger et de partager des pratiques autour de différentes thématiques, comme l'accueil des publics fragiles ou marginalisés, la défense de l'édition indépendante, la lutte contre la censure et, plus généralement, la promotion du livre et de la culture.
La commission dédiée à la Lecture Publique de l'agence culturelle elle-même disparait, et la chargée de mission Chloé Marot, en poste depuis janvier 2025, est réaffectée à la mission Création et Vie littéraire d'ALCA.
L'agence assure néanmoins que d'autres actions seront maintenues, et cite le « soutien aux actions relatives au patrimoine écrit (animation de la commission, signalement, valorisation, animation des plans de conservation partagée des périodiques), mise en place des petits-déjeuners éditeurs, animation de dispositifs de développement de la lecture, coordination du Mois du doc, organisation d’événements interprofessionnels ».
Nous avons tenté de joindre ALCA, et en particulier sa directrice générale Rachel Cordier, sans succès.
Du côté des professions de la lecture publique, l'inquiétude est évidemment de mise. « À ce stade, tous les éléments n’ont pas encore été portés à notre connaissance », nous indique Marie Felsmann, présidente du comité régional Aquitaine de l'Association des Bibliothécaires de France (ABF) et directrice des archives, bibliothèque et ludothèque de la ville d'Arcachon.
« Évidemment, l'ABF est très attentive à cette décision locale qui s'inscrit dans un contexte préoccupant pour les agences en général. L'ABF est en lien avec la Fédération interrégionale du livre et de la lecture pour soutenir les agences, mais nous n’avons pas encore beaucoup d’éléments non plus à ce jour », poursuit-elle.
Les agences régionales, ces entités qui accompagnent les métiers de la culture sur les territoires, en coordination avec les Directions régionales des affaires culturelles (Drac, les représentantes de l'État), font en effet face à des difficultés budgétaires. Si les cotisations des adhérents ont pu reculer, ce sont surtout les dotations publiques qui font les frais des choix politiques.
Le cas de la région Pays de la Loire est emblématique, après le choix de sa présidente, Christelle Morançais, de sabrer dans les dépenses publiques. Mobilis, le pôle régional de coopération des acteurs du livre et de la lecture, a perdu l'ensemble de son équipe salariée et ne peut donc plus mener à bien les missions qu'elle assurait.
À LIRE - En Pays de la Loire, face à l'austérité : “Le Mobilis d’avant n’est plus là”
Les problématiques budgétaires des collectivités locales sont liées à la hausse des charges générales, mais aussi aux baisses des impôts décidées par le gouvernement, notamment la suppression de la taxe d'habitation, qui les ont privées de recettes substantielles.
ALCA n'a pas détaillé les diminutions de ses crédits. Rappelons que les ressources de l'association comprennent des subventions des collectivités locales, de l'État et de l'Union européenne, les cotisations des adhérents, des ressources propres issues de ses activités ainsi que les soutiens d'éventuels mécènes.
Photographie : La Maison de l’Économie Créative et de la Culture en Aquitaine (Méca), à Bordeaux, qui abrite l'ALCA (Monster4711, CC0 1.0)
Par Antoine Oury
Contact : ao@actualitte.com
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Le Japon comptait 9993 librairies à la fin de mars 2026, pour la première fois sous le seuil des 10.000 depuis le début de la série statistique. La baisse dépasse désormais le commerce : près de 30 % des communes ne disposent plus d’un point de vente de nouveautés, et 256 n’ont ni librairie ni bibliothèque publique.
23/06/2026, 10:33
Le marché américain du livre audio a généré 2,43 milliards de dollars en 2025, en hausse de 9 %, selon l’Audio Publishers Association. L’offre augmente rapidement, les créations pensées d’abord pour l’écoute prennent de l’ampleur, tandis que les titres narrés par IA restent presque invisibles dans les revenus du secteur.
23/06/2026, 10:30
Les autorités koweïtiennes ont privé de sa nationalité l’écrivain Taleb Alrefai, l’une des grandes figures de la littérature du Golfe. La décision, intervenue dans le cadre d’une nouvelle série de retraits de nationalité au Koweït, a provoqué une vague d’indignation dans les milieux littéraires et culturels arabes.
22/06/2026, 18:04
Le géographe et géopolitologue Yves Lacoste est mort le 20 juin, à 96 ans. Fondateur de la revue Hérodote, professeur à l’université Paris 8, auteur de La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre, il aura profondément transformé la manière de penser les territoires, les frontières, les États et les rivalités de pouvoir.
22/06/2026, 16:58
Maison de la Presse entre plus franchement sur le marché du livre d’occasion. À compter du 22 juin 2026, l’enseigne lance un service de reprise de livres dans les magasins participants de son réseau, avec l’appui de Recyclivre pour la collecte, le tri et la valorisation des ouvrages.
22/06/2026, 15:31
Ouverture imminente d'une nouvelle librairie à Metz, en Moselle : Maxime Guillaumont finaliste l'aménagement de La Tanière de Pixie. Son commerce se consacre à la pop culture, des mangas aux comics, en passant par les manhwa et les littératures de l'imaginaire. Sans oublier quelques produits dérivés...
22/06/2026, 15:18
Le livre-enquête d’Audrey Millet consacré au milliardaire, Bernard Arnault, son univers impitoyable (La Tribu), est introuvable dans les magasins Relay, réseau contrôlé par le conglomérat Bolloré. En face, Arnaud Nourry, patron des Nouveaux Éditeurs — où l’on retrouve Artémis, la holding de la famille Pinault — dénonce un boycott et défend une publication menée malgré pressions, courriers d’avocats et menaces de poursuites. Une bataille de milliardaires, en somme, où les méthodes prêtées à Vincent Bolloré croisent celles reprochées à Bernard Arnault.
22/06/2026, 14:03
Top ArticlesPlagiat d'Étienne Klein : des excuses au règlement de comptes Radio France : une rentrée mouvementée pour France Culture et France Inter À deux heures de la librairie la plus proche, elle achète 146 livres en une journée Étienne Klein écarté de France Culture après le retrait de son doctorat
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