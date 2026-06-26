Près de 250 000 livres collectés pour la 17e édition de Partager Lire

Cette 17e édition marque une nouvelle répartition entre partenaires suisses et africains. La Fondation Swiss UMEF recevra 104.500 livres pour des centres culturels et bibliothèques au Niger. L’Association Solidarité Afrique Farafina acheminera 69 100 ouvrages vers le Mali. Au Burkina Faso, 54.800 livres seront confiés à l’Association Isabelle Chevalley, qui les répartira dans des bibliothèques et centres culturels.

En Suisse romande, 10.000 livres seront remis à l’Hospice général de Genève. Ils seront destinés à des personnes précarisées du canton et à des œuvres d’entraide. Cette collaboration fait partie des liens historiques de l’opération, lancée à Genève en 2008 avec l’institution.

Un autre lot, composé de 11.500 ouvrages, prendra la direction d’hôpitaux et d’EMS de Suisse romande. Cette distribution passera par l’action « Un temps pour lire », portée par la Fondation Payot pour la promotion de la lecture. Le principe retenu est celui du bookcrossing, avec des livres mis à disposition dans les établissements de soins.

Partager Lire a vu le jour dans deux librairies genevoises, à l’occasion des manifestations liées à la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur du 23 avril. L’année suivante, l’opération a été étendue à l’ensemble des librairies Payot de Suisse romande. Elle avait reçu le Prix suisse de l’Éthique en 2010.

Deux cent quinze lieux de dépôt en Suisse romande

Les livres ont été déposés dans 215 points de récolte, dont 200 supermarchés Coop et magasins Coop City, treize librairies Payot et deux magasins Nature & Découvertes. Des établissements scolaires des cantons de Vaud et de Genève ont aussi participé à la collecte.

Une fois les dépôts terminés, les livres ont été regroupés en plus de 5500 cartons et le tri s’est déroulé sur douze jours. Les équipes de Payot Libraire et de Nature & Découvertes y ont participé, avec des bénévoles et des membres de l’Association Isabelle Chevalley.

Au total, plus de 100 personnes ont été mobilisées pour cette phase de tri. Ce total inclut des représentants des associations bénéficiaires en Suisse et des aides venues ponctuellement renforcer les équipes. Les partenaires logistiques ont ensuite pris le relais pour le stockage, le conditionnement et l’acheminement.

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Coop participait à l’opération pour la septième année consécutive, en mettant à disposition des points de dépôt en Suisse romande. Transport Express Rodriguez, Planzer, Brieger Emballages et la Fondation MSC figurent également parmi les partenaires chargés de la logistique ou du transport.

Crédits photo : Berna - Pexels

Par Dépêche

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