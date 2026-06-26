Deux journalistes opposés forcés de travailler ensemble en pleine tempête

Jackson Clark préfère le calme, les habitudes bien établies et le cadre maîtrisé de sa cabine radio. Delilah Stewart, au contraire, se sent davantage à sa place sur le terrain, portée par l’imprévu et le goût du mouvement. Leur relation professionnelle, marquée depuis longtemps par des tensions et des désaccords, se complique lorsqu’ils doivent couvrir ensemble une tempête de neige d’ampleur exceptionnelle.

Pour Delilah, cette mission représente l’occasion de s’imposer comme journaliste. Elle propose alors un accord à Jackson : il l’aidera à mener à bien ce reportage, tandis qu’elle l’encouragera à renouer avec une part plus spontanée de lui-même. Au fil de cette collaboration forcée, leurs oppositions se nuancent, et la rivalité qui les séparait laisse apparaître une entente plus fragile, mais plus profonde.

Isolés par les conditions météorologiques, Jackson et Delilah doivent apprendre à se faire confiance, autant dans leur travail que dans ce qu’ils commencent à ressentir. La montagne devient alors le lieu d’un rapprochement inattendu, où chacun est amené à revoir l’image qu’il se faisait de l’autre.

Les éditions Verso vous proposent un extrait en avant-première :

B.K. Borison vit à Baltimore avec son mari, leur jeune enfant et un grand chien. Elle écrit depuis l’adolescence, époque où elle remplissait déjà les marges des livres qu’elle lisait. Elle s’est fait connaître avec Lovelight, une série de comédies romantiques en quatre saisons devenue un succès international.

Par Clotilde Martin

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