Cyrano : Guillaume Gallienne réalise une adaptation animée de la pièce de Rostand

Dans les tuyaux depuis quelques années déjà, le film Cyrano se précise, à l'occasion de la présentation, par France Télévisions, de son programme tourné vers l'animation. Le long-métrage de Guillaume Galienne s'appuie sur un scénario qu'il a coécrit avec Gwenn Germain, Valentin Adiba et Yann Germain.

1898. Le soir de la dernière représentation de Cyrano de Bergerac, le souffleur Le Bret, s’assoupit. À son réveil, le théâtre est alors peuplé d’animaux. Cyrano est un chien au museau grand et disgracieux. Mousquetaire passé maître dans l’art de la poésie, il aime sa cousine éloignée, Roxane, féline au pelage immaculé ; mais celle-ci ne voit que Christian, un Cavalier King Charles. Christian est beau, mais n’a pas le verbe de Cyrano, alors celui-ci propose un pacte : il sera son esprit battant, Christian restera le corps charmant. À deux, arriveront-ils à séduire Roxane ? – Le synopsis pour Cyrano

Cette coproduction européenne réunit Melusine Studio, société luxembourgeoise, Nolita Cinéma, structure française, et Red Monk Studio, une entité italienne.

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Pour l'instant, le film n'a pas de date de sortie.

Outre ce projet très attendu, France Télévisions accompagne d'autres productions inspirées d'œuvres littéraires ou graphiques, à l'instar de Séraphine, qui s'appuie sur un scénario de Marie Desplechin, lui-même basé sur son livre paru en 2005 à L'école des loisirs.

Séraphine (crédits Doghouse Films)

Paris, 1883. À Montmartre, le Sacré-Cœur pousse sur la Butte en un chantier pharaonique. Séraphine, 12 ans, mène une vie monotone chez Jeanne, la couturière bougonne qui l’a élevée, mais décide de changer de vie. Elle a une obsession : savoir qui étaient ses parents. Flanquée de Mistigri, un enfant des rues qu’elle prend sous son aile, Séraphine remonte le secret de ses origines. C’est dans les combats menés par le peuple de Montmartre qu’elle trouvera la clé de son histoire. – Le synopsis pour Séraphine

La coproduction réunit Little Big Story Pictures, JPL Films, TNZPV Productions, Doghouse Films, Nadasdy Film, ainsi que France 3 Cinéma. Il s'agit du premier long-métrage d'animation réalisé par Sarah Van Den Boom (Dans les eaux profondes, Raymonde ou l'évasion verticale).

France Télévisions rappelle aussi sa participation à une autre adaptation, Yakari 2, de Xavier Giacometti, qui fait suite à Yakari : La Grande Aventure, sorti en 2020. Dargaud Media (Ellipse Animation) et Belvision produisent ce long-métrage, dont la date de sortie n'est pas encore connue.

Photographie : Guillaume Gallienne, en 2025 (Librairie Mollat, CC BY 4.0)

Par Antoine Oury

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