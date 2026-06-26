The One Piece : les premières images de la nouvelle série animée

Tandis que la publication du manga se poursuit, retour au port d'attache pour One Piece, la célébrissime série d'Eiichirō Oda : Netflix et Wit Studio proposent en effet une nouvelle adaptation, à partir du premier chapitre de la saga, « East Blue ».

Moyen d'attirer de nouveaux lecteurs et lectrices, de capitaliser sur une licence toujours en cours, The One Piece réadapte donc toute l'histoire, avec des partis pris graphiques inédits et une réalisation confiée à Masashi Koizuka.

L'animation, elle, est codirigée par Kyôji Asano (L'Attaque des Titans) et Takatoshi Honda (Doraemon the Movie, The First Slam Dunk).

Par Antoine Oury

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