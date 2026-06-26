Dreamland, Elle(s)... Sur France TV, toute une série d'adaptations animées

La plateforme france.tv accueillera prochainement Dreamland, une série animée coproduite par La Chouette Compagnie et Dupuis Audiovisuel. En 10 épisodes de 22 minutes, elle adapte l'œuvre homonyme de Reno Lemaire publiée depuis 2006 par Pika Édition — le 24e tome est attendu pour le 8 juillet prochain.

Terrence est un jeune lycéen timide. Il veut séduire Lydia, la fille qu'il aime depuis toujours. Une nuit, sa vie bascule dans un cauchemar, il surpasse sa peur de toujours... Le feu. À partir de ce moment, il mène une double vie : lycéen banal le jour et « contrôleur du feu » la nuit dans Dreamland, le monde des rêves… – Le synopsis de Dreamland

La série est coréalisée par Juan-Pablo Machado et Johanna Celse.

Changement d'univers et de style avec Elle(s), une adaptation de la série en 3 albums de Kid Toussaint et Aveline Stokart, publiée par les éditions Le Lombard.

Elle est une adolescente dont les différentes facettes de sa personnalité se sont matérialisées en différentes versions d'elle-même, bien vivantes et bien décidées chacune à prendre le contrôle de son identité. Alors qu'Elle tente de comprendre l'origine de cette étrange fracture, elle doit aussi composer avec des secrets de famille, de nouvelles amitiés et son premier vrai (ou pas) coup de cœur. Mais son plus grand défi n’est-il pas de découvrir qui elle est vraiment ? – Le synopsis de Elle(s)

La réalisation de la série, qui compte 8 épisodes de 26 minutes, a été confiée à Solène Azernour. L'adaptation se base sur une bible graphique d'Aveline Stokart et un équivalent littéraire proposé par Kid Toussaint et Robert Vagas. Le projet est porté par GO-N Productions.

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France Télévisions confirme par ailleurs la suite du Collège Noir, avec une saison 2 en 6 épisodes de 15 minutes réalisés par Ulysse Malassagne. Le scénario est coécrit par Ulysse Malassagne également, avec Magali Pouzol. Pour rappel, cette série s'inspire des propres BD du réalisateur, parues chez Bande d'ados (Bayard).

La suite des aventures de nos cinq adolescents dans un petit internat perdu au milieu du Cantal. Dans les replis des montagnes se cachent des créatures du folklore français qui font vraiment très peur... – Le synopsis de la série Le Collège Noir

Enfin, France Télévisions annonce une nouvelle saison pour la collection Première Page, dont le concept évolue légèrement : les films d'animation seront désormais un peu plus longs et se baseront sur des extraits de textes d’un seul et même auteur. 11 films de 2 minutes chacun seront produits par Scalaé productions et France Télévisions autour de l'œuvre de Colette.

Parmi les réalisateurs et réalisatrices, Maxence Cuq, Hugo Danet, Thelma Gonnet, Marie Le Puil, Ylang Lebot, Camille Naud, Théodora Pittaluga ou encore Lea Pulini.

Pour l'instant, le groupe audiovisuel public n'a pas partagé les dates de diffusion de ces programmes.

Photographie : Elle(s) (crédits GO-N Productions)

Par Dépêche

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