Lilia Hassaine quitte son émission littéraire sur France Inter

D’après Télérama, Lilia Hassaine avait prévenu France Inter dès le mois d’avril de son souhait de mettre fin à cette aventure radiophonique. La décision intervient alors que l’autrice publiera le 20 août son quatrième roman, Je, aux éditions Gallimard, dans la collection Blanche.

Lilia Hassaine explique son choix par la position particulière qu’elle aurait occupée à la rentrée : à la fois animatrice d’une émission consacrée aux livres et autrice elle-même en promotion. « Je ne me voyais pas animer mon émission dans des salons du livre et signer mes propres romans cinq minutes après », confie-t-elle.

Lilia Hassaine l'assure : « Je ne veux pas être dans une position de pouvoir quelconque dans un temps où l’on juge autant les livres qu’à la rentrée littéraire. »

La suite de La Librairie francophone

Lilia Hassaine avait rejoint France Inter à la rentrée 2024 pour animer un rendez-vous littéraire hebdomadaire, diffusé le samedi après-midi. L’émission prenait la suite de La Librairie francophone, présentée pendant près de vingt ans par Emmanuel Khérad.

Avec Aux livres, etc., l’ancienne chroniqueuse de Quotidien recevait des écrivains, mais aussi des libraires. L’émission était également proposée dans le cadre des radios francophones publiques, au-delà de la seule antenne de France Inter.

Son départ s’ajoute à une rentrée déjà très mouvementée pour la station publique, marquée par plusieurs changements de grille, départs d’animateurs et suppressions d’émissions.

Un quatrième roman chez Gallimard

Lilia Hassaine s’apprête à publier Je, son quatrième roman, attendu le 20 août chez Gallimard. Le livre paraît trois ans après Panorama - prix Renaudot des lycéens 2023 et vendu à près de 220.000 exemplaires selon Edistat, tous formats confondus -, qui avait confirmé sa place de romancière après L’Œil du paon et Soleil amer.

Avec Je, Lilia Hassaine revient vers un imaginaire littéraire très identifiable : celui de Jane Eyre, le roman de Charlotte Brontë. Elle s’intéresse à Antoinette Cosway, première épouse d’Edward Rochester, figure longtemps enfermée dans le regard des autres. Gallimard présente le roman comme un texte « à mi-chemin entre roman victorien et thriller intimiste contemporain ».

Le livre se déroule en Jamaïque, en 1831. Antoinette, jeune Créole de bonne famille, tombe amoureuse d’un Anglais fascinant, qu’elle épouse avant de perdre progressivement sa liberté. L’éditeur annonce un roman où la voix de ce personnage secondaire du canon littéraire prend le centre de la scène : Lilia Hassaine entend lui donner « une voix, un corps et une histoire ».

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Avant la radio, Lilia Hassaine s’était fait connaître à la télévision. Arrivée en 2017 dans l’équipe de Quotidien, sur TMC, elle y avait notamment présenté la chronique Le Zoom, avant de quitter l’émission en 2022.

Benjamin Duhamel prend le dimanche politique

Benjamin Duhamel animera par ailleurs, à partir du 30 août, une nouvelle émission politique dominicale codiffusée par France Inter et France 2. Diffusée en direct à 13h20, après les journaux de 13 heures, elle durera quarante minutes. Le nouveau rendez-vous remplacera Questions politiques, émission dominicale lancée en 2016 et jusqu’ici animée par Alexandra Bensaïd. Celle-ci a quitté la présentation après sa nomination comme directrice adjointe de la rédaction de France Inter.

Ancien journaliste de BFMTV, Benjamin Duhamel mène depuis la rentrée 2025 les interviews de 7h50 et 8h20 dans la matinale de France Inter. France Télévisions et France Inter présentent cette émission commune comme un dispositif renforcé à l’approche de la présidentielle de 2027.

Ce repositionnement entraîne aussi des mouvements dans la grille dominicale de France Inter. Interception, jusque-là diffusée le dimanche à 9 heures, basculera à midi. Révélations, programme d’investigation mensuel auparavant proposé le vendredi soir, sera également déplacé au dimanche midi.

Crédits photo : Lilia Hassaine (Francesca Mantovani, Gallimard)

Par Hocine Bouhadjera

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