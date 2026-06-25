Quand un professeur du Collège de France pillait les bibliothèques françaises

La Fondation de l’École nationale des chartes - PSL lance une collecte pour permettre l’acquisition du « Dossier Libri », un ensemble manuscrit exceptionnel consacré à l’une des plus grandes affaires de vols de livres, manuscrits et autographes du XIXe siècle.

Le dossier que l’École souhaite faire entrer dans ses collections se compose de deux épais volumes manuscrits, soit environ 1500 pages. Il rassemble le journal de bord de trois jeunes chartistes chargés, en 1848, d’enquêter sur Guglielmo Libri, mathématicien italien, professeur au Collège de France, bibliophile célèbre et voleur méthodique de livres rares.

Henri Bordier, Ludovic Lalanne et Félix Bourquelot, tous trois anciens élèves de l’École des chartes, avaient été missionnés pour examiner l’affaire. Leur enquête devait permettre de documenter les soustractions commises dans plusieurs bibliothèques françaises et de confondre un homme alors très protégé, notamment par des soutiens politiques et intellectuels influents.

Guglielmo Libri, savant et pilleur de bibliothèques

Né à Florence en 1803 et mort à Fiesole en 1869, Guglielmo Libri Carucci dalla Sommaja, connu en France sous le nom de Guillaume Libri, fut d’abord reconnu comme mathématicien et historien des sciences. Réfugié en France, naturalisé français, il devint professeur à la Sorbonne puis au Collège de France, membre de l’Académie des sciences et figure respectée du monde savant.

C’est cette position qui lui ouvrit les portes des bibliothèques. En 1841, il devint secrétaire de la Commission du Catalogue général des manuscrits des bibliothèques publiques de France. Chargé d’explorer les fonds anciens, il put circuler dans les établissements, consulter les collections et accéder à des documents précieux. Il en profita pour dérober des manuscrits, autographes et imprimés rares, qu’il revendit ensuite à des collectionneurs, notamment à l’étranger.

L’affaire éclata sous la Deuxième République. Menacé d’arrestation, Libri quitta la France pour Londres en 1848, emportant avec lui des malles de livres et de manuscrits. En 1850, il fut condamné par contumace à dix ans de réclusion, à la dégradation nationale et à la perte de ses fonctions publiques.

L’histoire a tous les ingrédients d’un roman : un savant brillant, des bibliothèques pillées, des documents disparus, des appuis politiques, une fuite en Angleterre, puis de longues batailles savantes pour identifier les pièces volées. Mais elle constitue surtout un épisode majeur de l’histoire des bibliothèques françaises et de la protection du patrimoine écrit.

Trois chartistes face à une affaire d’État

Le « Dossier Libri » intéresse particulièrement l’École nationale des chartes parce qu’il documente le rôle joué par trois de ses anciens élèves dans cette enquête. Ils durent mobiliser les compétences au cœur de la formation chartiste : histoire du livre, bibliographie, paléographie, diplomatique, connaissance des bibliothèques et des archives.

Les volumes contiennent notamment de la correspondance, des notes prises au fil de l’enquête, des échanges avec bibliothécaires, conservateurs, libraires ou commissaires-priseurs, ainsi que des minutes de rapports officiels. Ces éléments prennent une valeur d’autant plus forte que les originaux de certains rapports ont disparu dans l’incendie de la Commune en 1871.

Pour l’École des chartes, l’acquisition de cet ensemble reviendrait donc à préserver un témoignage de première main sur l’affaire Libri, mais aussi un document emblématique de sa propre histoire. L’institution, fondée en 1821, forme depuis plus de deux siècles des archivistes, conservateurs, bibliothécaires et historiens. Le dossier rappelle concrètement comment ses anciens élèves ont pu intervenir dans une enquête patrimoniale majeure.

20.000 € pour l’acquisition, puis la numérisation

Le premier objectif de la campagne est de réunir 20.000 €. Cette somme doit permettre à la Fondation de l’École nationale des chartes - PSL de finaliser l’acquisition du « Dossier Libri » auprès du libraire et de couvrir les frais liés à la collecte.

Un second palier est fixé à 30.000 €. Il permettrait la numérisation du dossier afin de le rendre accessible à la communauté scientifique et au grand public. L’enjeu ne serait donc pas seulement d’acquérir les volumes, mais aussi de les valoriser rapidement, en facilitant leur consultation et leur exploitation par les chercheurs, les étudiants et les amateurs d’histoire du livre.

La Fondation insiste sur la portée patrimoniale du projet : faire entrer ces volumes dans les collections de l’École, enrichir la recherche et l’enseignement, et rendre accessibles des sources essentielles pour l’histoire des bibliothèques, des collections et de la circulation des livres anciens.

La collecte propose plusieurs niveaux de contribution, de 15 € à 1000 €. Les donateurs peuvent notamment figurer sur la page des mécènes de l’École nationale des chartes - PSL, recevoir une lettre de remerciement, un certificat, des objets de la Fondation ou encore un fac-similé du XIXe siècle.

Les contributions les plus élevées donnent accès à une visite de la bibliothèque de l’École et à une présentation du dossier Libri. À partir de 1000 €, le nom du donateur sera inscrit sur le mur des donateurs de la Rotonde d’accueil de la bibliothèque, hébergée au sein de la Bibliothèque nationale de France à Paris.

La campagne, ouverte sur Ulule, a déjà réuni 3732 €, soit 18 % de la somme attendue, grâce à 11 contributions. Il reste 17 jours pour participer.

Crédits photo : Fondation de l’École nationale des chartes - PSL

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Par Hocine Bouhadjera

Contact : hb@actualitte.com