Le prix Envoyé par La Poste dévoile sa sélection 2026

Sept ouvrages ont été retenus pour cette édition :

Roxanne, de Romain Aguila, publié chez Buchet Chastel

Le bruit du melon qui explose, de Marie Colombe, publié Au diable vauvert

Aride, d’Ugo De Gregorio, publié à La Manufacture de livres

Chérine, de Thaïs Dia, publié chez Viviane Hamy

Mon corps donné pour vous, de Marouane Essadek, publié chez Notabilia

Joseph dans la nuit, d’Olivier Grondeau, publié à L’Iconoclaste

Fille de, d’Anne Pitteloud, publié chez Finitude

Le prix « Envoyé par La Poste » distingue un roman ou un récit dont le manuscrit a été adressé par courrier à un éditeur, sans recommandation particulière. Le texte doit ensuite avoir été repéré par l’éditeur et son comité de lecture, avant d’être publié. Le prix entend ainsi mettre en lumière des parcours d’auteurs découverts par la voie postale, en dehors des circuits de recommandation habituels.

Le lauréat recevra une dotation de 2500 €. La Fondation La Poste passera également commande de 600 exemplaires de l’ouvrage récompensé.

Créé en 2015, le prix ouvre chaque année la saison des récompenses littéraires. Il revendique aussi un rôle de repérage de nouveaux talents. Parmi ses anciens lauréats figure notamment Jean-Baptiste Andrea, récompensé en 2017 pour Ma reine, publié à L’Iconoclaste, avant de recevoir le prix Goncourt en 2023.

Un jury présidé par Olivier Poivre d’Arvor

Le jury 2026 est présidé par Olivier Poivre d’Arvor, écrivain, ambassadeur pour les pôles et les enjeux maritimes, et président du Musée national de la Marine.

À ses côtés siègent Dominique Blanchecotte, présidente de PSL Alumni ; Diane Mazloum, écrivaine, lauréate du prix Amic 2019 et du prix France-Liban 2018 ; Marie Llobères, directrice du Festival La Moisson ; Christophe Ono-dit-Biot, journaliste, écrivain et directeur adjoint de la rédaction du Point ; Olivier Daguerre, auteur-compositeur-interprète ; Gabrielle de Tournemire, écrivaine, lauréate du prix « Envoyé par La Poste » 2025 ; ainsi que Nicolas Jacky Le Duigou, équipier spécialisé de la Plateforme Colis La Poste Gironde.

Depuis sa création en 2015, le prix « Envoyé par La Poste » a distingué plusieurs auteurs ensuite remarqués par d’autres jurys, parmi lesquels Jean-Baptiste Andrea, lauréat en 2017 pour Ma reine avant son prix Goncourt 2023, Anne Pauly, prix du Livre Inter 2020 pour Avant que j’oublie, ou encore Mokhtar Amoudi, prix Goncourt des détenus pour Les Conditions idéales.

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En 2025, Gabrielle de Tournemire avait été récompensée pour Des enfants uniques, publié chez Flammarion.

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Crédits photo : Romain Aguila (©Philippe Matsas)

Par Hocine Bouhadjera

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