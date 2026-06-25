Hachette en deuil après le décès de sa directrice des droits jeunesse

L’annonce a été faite par Sarah Koegler-Jacquet, directrice générale de départements chez Hachette Livre.

Professionnelle des droits internationaux, Anne Vignol avait passé dix-sept ans chez Hachette Livre. Elle y occupait, depuis décembre 2019, les fonctions de directrice des droits internationaux et de coordinatrice des départements internationaux, après avoir été directrice des droits internationaux de juillet 2009 à novembre 2019. Son périmètre couvrait plusieurs marques jeunesse et illustrées, parmi lesquelles Gautier-Languereau, Hachette Enfants, Deux Coqs d’Or, Hazan Jeunesse et Hachette Jeunesse Licences.

Avant de rejoindre Hachette Livre, Anne Vignol avait travaillé chez Bayard, de septembre 2007 à juillet 2009, dans les droits étrangers, pour les marques Bayard Jeunesse, Milan Jeunesse, Tourbillon, Éditions Bayard et Éditions Milan. Son parcours l’avait également menée chez Groupe VILO, Grasset, The Marsh Agency à Londres, ainsi que dans l’édition manga, auprès des Éditions Asuka et Tonkam.

Sarah Koegler-Jacquet rappelle : « Anne adorait les livres jeunesse illustrés, mais plus que tout, les rencontres et les échanges avec des éditeurs et agents issus des quatre coins du monde. » « Par son professionnalisme et ses qualités humaines, elle avait su nouer des liens sincères et même personnels avec nombre d’entre eux, mais aussi avec ses collègues cessionnaires de droits d’autres maisons d’édition », poursuit la directrice générale de départements chez Hachette Livre.

Son décès touche particulièrement les équipes de Gautier-Languereau, Deux Coqs d’Or et Hachette enfants. Sarah Koegler-Jacquet adresse également ses pensées à « sa famille, à ses proches, ses amis si fidèles ».

Au-delà de ses fonctions, Sarah Koegler-Jacquet retient « son sourire et son regard malicieux, son humour, son goût prononcé pour les jeux (et la gagne !), son incroyable collection de chaussures à talons ++ "spécial foires", ses kits de survie en toutes circonstances entre pharmacie et rayon Sephora, son ouverture d'esprit et son respect des autres, son sens — redoutable — du détail, et son infinie délicatesse ».

Crédits photo : Anne Vignol (Hachette Livre)

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Par Hocine Bouhadjera

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