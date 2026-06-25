Vincent Montagne reconduit à la présidence du syndicat de l'édition

Le nouveau bureau du Syndicat national de l’édition réunit Vincent Montagne, président de Média-Participations, reconduit à la présidence ; Louis Delas, de L’École des loisirs, vice-président ; Marion Glénat-Corveler, des Éditions Glénat, vice-présidente ; et Laure Leroy, des Éditions Zulma, trésorière.

Y siègent également Anne-Sylvie Bameule, d’Actes Sud ; Cécile Boyer-Runge, de Média-Participations ; Alban Cerisier, de Madrigall ; Antoine Gallimard, de Madrigall ; Gilles Haéri, d’Albin Michel ; Liana Levi, des Éditions Liana Levi ; Catherine Lucet, d’Editis ; Véra Michalski-Hoffmann, de Libella ; François Morinière, du groupe Bayard ; Denis Olivennes, d’Editis ; Arnaud Robert, de Hachette Livre ; et Jean-Christophe Thiery, de Hachette Livre.

Un chiffre d’affaires en léger recul

Le chiffre d’affaires des éditeurs s’établit à 2,883 milliards d’euros en 2025, en baisse de 0,63 % par rapport à l’année précédente. Le nombre d’exemplaires vendus recule également, avec une diminution de 1,49 % entre 2024 et 2025.

Sur une période plus longue, le secteur reste en croissance en valeur par rapport à 2019, année de référence avant la pandémie, avec une progression de 2,8 %. En volume, en revanche, le marché affiche une baisse de 3,6 %.

La production de nouveautés poursuit son repli pour la quatrième année consécutive. Entre 2019 et 2025, leur nombre a diminué de 19,2 %, passant de 44.660 titres à 36.119 titres. Le SNE rattache cette évolution à la volonté des éditeurs de mieux maîtriser leur politique éditoriale, afin de contenir l’augmentation du nombre de titres et d’éviter une saturation du marché.

Littérature générale en tête, bande dessinée et jeunesse en baisse

La littérature générale demeure le premier secteur éditorial, avec un chiffre d’affaires de 694,6 millions d’euros. Elle progresse de 4,7 %, notamment grâce aux romans policiers et aux thrillers.

La bande dessinée conserve sa deuxième place, avec 419 millions d’euros de chiffre d’affaires, mais enregistre une baisse de 5 % en valeur. La jeunesse reste troisième, avec 359,6 millions d’euros, en recul de 3 %.

À l’international, l’activité des maisons françaises connaît également une baisse. En 2025, 13.517 contrats de cessions de droits de traduction et de coéditions ont été signés, soit une diminution de 5,24 %. Le SNE évoque un contexte économique et géopolitique tendu, qui rend plus difficile la vente de titres français aux éditeurs étrangers.

Les exportations suivent une trajectoire inverse. Elles progressent de 5,7 % par rapport à 2024, pour atteindre 733,6 millions d’euros, dépassant ainsi le précédent sommet de 2023, établi à 702,7 millions d’euros.

IA, livre d’occasion et piratage parmi les priorités

Pour l’année 2026-2027, le Syndicat national de l’édition place plusieurs dossiers au premier rang de ses priorités. Le développement de l’intelligence artificielle générative reste l’un des principaux sujets de mobilisation. Le SNE entend poursuivre son action pour obtenir la transparence des données utilisées et faire respecter les principes du droit d’auteur, en lien avec les organisations d’auteurs et les autres secteurs culturels.

Le livre d’occasion demeure également un sujet central. Le Syndicat défend la nécessité d’une régulation de ce marché en expansion, ainsi que l’instauration d’une rémunération en droit d’auteur.

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La lutte contre le piratage connaît par ailleurs une nouvelle étape avec le lancement annoncé de SCAPIN, dispositif destiné à combattre le piratage en ligne, prévu le 1er juillet 2026.

La transition écologique figure aussi parmi les chantiers suivis par le SNE. Le plan Chapitres responsables doit connaître une avancée avec la mise en ligne prochaine de Livrempreinte, un calculateur carbone accessible aux éditeurs pour les aider à piloter leur transition environnementale.

Lecture, jeunesse et Festival du Livre de Paris

Le Syndicat poursuivra également ses actions en faveur du livre et de la lecture, notamment auprès des nouvelles générations. Sont notamment citées une campagne estivale menée avec le Centre national du livre, le Syndicat de la librairie française et JCDecaux, ainsi que les Petits Champions de la lecture.

Le SNE annonce aussi la 6e édition du Festival du Livre de Paris, programmée les 16, 17 et 18 avril 2027.

Organe professionnel représentatif des éditeurs français, le Syndicat national de l’édition rassemble plus de 700 adhérents. Il défend notamment le droit d’auteur, la liberté de publication, le prix unique du livre, la diversité culturelle, ainsi que la promotion du livre et de la lecture. Il est présidé par Vincent Montagne et dirigé par Renaud Lefebvre.

Crédits photo : AG du SNE 2026 (Frédéric Berthet)

Par Hocine Bouhadjera

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