Un documentaire retrace l’attaque au couteau contre Salman Rushdie

Réalisé par Alex Gibney, le documentaire Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie revient sur la tentative d’assassinat subie par Salman Rushdie le 12 août 2022 à la Chautauqua Institution, dans l’État de New York. Présenté au Sundance Film Festival 2026, le documentaire retrace les suites de l’attaque à partir du témoignage de l’écrivain et d’images tournées par son épouse, Rachel Eliza Griffiths, pendant sa convalescence.
Le 25/06/2026 à 18:09 par Ewen Berton
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25/06/2026 à 18:09
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Selon le Sundance Institute, Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie a été présenté dans la section Premieres du festival. Le film est réalisé par Alex Gibney, documentariste américain oscarisé, et prend appui sur l’attaque au couteau dont Salman Rushdie a été victime en août 2022. Sundance précise que le documentaire est raconté en grande partie par Rushdie lui-même et qu’il revient sur l’agression, ses conséquences immédiates et le rétablissement de l’écrivain.
Le film utilise aussi des images inédites tournées par Rachel Eliza Griffiths, épouse de Salman Rushdie. Le Sundance Institute indique que ces images documentent la période qui a suivi l’attaque, au plus près de la convalescence de l’auteur.
Knife s’inscrit dans le prolongement du Couteau. Réflexions suite à une tentative d’assassinat, traduction française de Knife: Meditations After an Attempted Murder par Gérard Meudal, publiée chez Gallimard en 2024. Dans ce récit autobiographique, Salman Rushdie revenait sur l’attaque et sur ses conséquences physiques. Le film reprend ce point de départ, mais l’articule à des images tournées pendant la période de soins et de rééducation.
Un rappel de l’affaire reste indispensable pour comprendre le documentaire. Hadi Matar s’est précipité sur scène le 12 août 2022 pendant une conférence de Salman Rushdie à la Chautauqua Institution et l’a poignardé à plusieurs reprises. L’écrivain a survécu, mais l’attaque lui a causé de graves blessures.
Salman Rushdie a perdu la vision d’un œil à la suite de l’agression. L’écrivain n’était pas présent lors du prononcé de la peine, mais qu’il avait transmis une déclaration de victime. Le procès s’est tenu dans l’État de New York, où l’attaque avait eu lieu.
Hadi Matar a été reconnu coupable de tentative de meurtre et d’agression. Il a été condamné le 16 mai 2025 à 25 ans de prison par un tribunal de Mayville, dans l’État de New York. Il a également reçu une peine concurrente de sept ans pour avoir blessé un autre homme présent sur scène. L'auteur se disait alors « satisfait » de cette peine.
Le dossier judiciaire comporte encore un volet fédéral. Associated Press indique que Hadi Matar fait face à des accusations liées au terrorisme, auxquelles il a plaidé non coupable. Ces poursuites fédérales sont liées à la fatwa lancée en 1989 par l’ayatollah Rouhollah Khomeini après la publication des Versets sataniques.
Le documentaire d’Alex Gibney dépasse l’attaque de 2022 et suit les conséquences directes de l’agression sur Salman Rushdie et la façon dont l’écrivain en a livré lui-même le récit.
Crédits photo : Altitude Media Group
Par Ewen Berton
Contact : eb@actualitte.com
Paru le 16/03/2000
700 pages
8,75 €
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09/06/2026, 14:10
Du 14 au 29 juin 2026, Paris accueillera la 21e édition du Festival des Cultures Juives. Placée sous le thème du « Tempo », cette nouvelle édition entend explorer les multiples rythmes qui traversent les cultures juives : ceux de la mémoire, de la transmission, de l’exil, de la création artistique et des rencontres.
08/06/2026, 18:22
Dix ans après sa création, Label Emmaüs veut montrer qu’un autre commerce en ligne reste possible. La première boutique en ligne militante dédiée au réemploi solidaire célébrera son anniversaire le jeudi 18 juin 2026, de 14h à 19h, à l’Académie du Climat, à Paris, avec une journée ouverte aux journalistes, partenaires et au grand public. L’entrée sera gratuite, sur inscription.
08/06/2026, 17:15
Pensé comme une rencontre entre bande dessinée, musique baroque et création contemporaine, ce concert dessiné adapte sur scène l'univers de Soli Deo Gloria, bande dessinée d'Edouard Cour et JC Deveney (Editions Dupuis). Le spectacle fait dialoguer le dessin en direct d'Edouard Cour avec le piano, les compositions et l'univers sonore de Francesco Tristano.
08/06/2026, 16:45
Après Victor Hugo Dessins en 2023 et Hugo décorateur, la Maison de Victor Hugo poursuit l’exploration de l’œuvre visuelle de l’écrivain avec Hugo et l’architecture. De la pierre à la plume. L’exposition sera présentée du 11 juin au 22 novembre 2026 à la Maison de Victor Hugo, place des Vosges, à Paris.
08/06/2026, 13:25
Comment adapter en bande dessinée un classique de la littérature jeunesse ? Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens, l’exposition consacrée au Buveur d’encre donne corps à l’univers imaginé par Éric Sanvoisin et dessiné par Steve Baker. Décors reconstitués, planches originales, jeux et clins d’œil au roman dévoilent les coulisses d’une transposition graphique pensée pour les jeunes lecteurs.
07/06/2026, 19:24
Invitées des Rendez-vous de la BD d’Amiens autour d’une exposition consacrée à Moi, ce que j’aime, c’est les monstres, Emil Ferris et Pénélope Bagieu ont échangé sur leurs pratiques, leurs lecteurs et la place de la bande dessinée dans une époque traversée par les tensions politiques et culturelles. Une conversation où l’enfance, la peur et la liberté de création occupaient une place centrale.
07/06/2026, 19:15
Aux Rendez-vous de la BD d’Amiens 2026, Guy Delisle, Fabien Toulmé et Maëlle Reat ont échangé autour d’un thème apparemment simple : raconter le quotidien. De la classe ULIS aux cafés de Murmure de Café, en passant par le deuil attaché à une façade dans L’Occupation des sols, les trois auteurs montrent combien l’ordinaire, en bande dessinée, peut devenir un terrain d’émotion, d’observation et de mise à distance.
06/06/2026, 19:49
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