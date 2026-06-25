Un documentaire retrace l’attaque au couteau contre Salman Rushdie

Selon le Sundance Institute, Knife: The Attempted Murder of Salman Rushdie a été présenté dans la section Premieres du festival. Le film est réalisé par Alex Gibney, documentariste américain oscarisé, et prend appui sur l’attaque au couteau dont Salman Rushdie a été victime en août 2022. Sundance précise que le documentaire est raconté en grande partie par Rushdie lui-même et qu’il revient sur l’agression, ses conséquences immédiates et le rétablissement de l’écrivain.

Le film utilise aussi des images inédites tournées par Rachel Eliza Griffiths, épouse de Salman Rushdie. Le Sundance Institute indique que ces images documentent la période qui a suivi l’attaque, au plus près de la convalescence de l’auteur.

Knife s’inscrit dans le prolongement du Couteau. Réflexions suite à une tentative d’assassinat, traduction française de Knife: Meditations After an Attempted Murder par Gérard Meudal, publiée chez Gallimard en 2024. Dans ce récit autobiographique, Salman Rushdie revenait sur l’attaque et sur ses conséquences physiques. Le film reprend ce point de départ, mais l’articule à des images tournées pendant la période de soins et de rééducation.

Une agression sur scène, puis un procès

Un rappel de l’affaire reste indispensable pour comprendre le documentaire. Hadi Matar s’est précipité sur scène le 12 août 2022 pendant une conférence de Salman Rushdie à la Chautauqua Institution et l’a poignardé à plusieurs reprises. L’écrivain a survécu, mais l’attaque lui a causé de graves blessures.

Salman Rushdie a perdu la vision d’un œil à la suite de l’agression. L’écrivain n’était pas présent lors du prononcé de la peine, mais qu’il avait transmis une déclaration de victime. Le procès s’est tenu dans l’État de New York, où l’attaque avait eu lieu.

Hadi Matar a été reconnu coupable de tentative de meurtre et d’agression. Il a été condamné le 16 mai 2025 à 25 ans de prison par un tribunal de Mayville, dans l’État de New York. Il a également reçu une peine concurrente de sept ans pour avoir blessé un autre homme présent sur scène. L'auteur se disait alors « satisfait » de cette peine.

Le dossier judiciaire comporte encore un volet fédéral. Associated Press indique que Hadi Matar fait face à des accusations liées au terrorisme, auxquelles il a plaidé non coupable. Ces poursuites fédérales sont liées à la fatwa lancée en 1989 par l’ayatollah Rouhollah Khomeini après la publication des Versets sataniques.

Le documentaire d’Alex Gibney dépasse l’attaque de 2022 et suit les conséquences directes de l’agression sur Salman Rushdie et la façon dont l’écrivain en a livré lui-même le récit.

Crédits photo : Altitude Media Group

Par Ewen Berton

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